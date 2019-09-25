Фары и лампы KIA OPTIMA 2017 – 2018 года. Что здесь не так?

Как вы все знаете у меня вот уже второй год KIA OPTIMA 2017 года выпуска. По ней куча вопросов от моих читателей и зрителей, и у меня скоро будет ее подробный обзор. НО сегодня у меня полезная доработка именно по фарам и лампам. Есть одна «вещь», которая меня просто бесит, именно ее мы и будем устранять. Как обычно будет текстовая версия + видео …





СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу скажу, что у меня «ОПТИМА» еще не со светодиодным фарами, то есть кузов новый «JF», но первое «полупоколение», в 2018 году было небольшое обновление, в котором как раз начали устанавливать светодиоды, появились другие диски и немного изменились бампера (собственно из внешности это все).

Какие стоят лампы?

Начнем с ламп головного света. Напомню в ОПТИМЕ их три, у меня почти максимальная версия, поэтому две линзы + поворотный огонь:

Ближний (первая линза) – здесь стоит ксенон . Его мы трогать не будет, с ним все хорошо

. Его мы трогать не будет, с ним все хорошо Дальний (вторая линза), у KIA OPTIMA, тип лампы « H9» – здесь стоит обычный галоген, с ним не все хорошо.

– здесь стоит обычный галоген, с ним не все хорошо. Поворотный огонь, тип «H7» – нужен для освещения боковых зон, также стоит обычный галоген

Что не так?

Дело в том, что ксенон светит ярко и обладает белым светом, а вот дальний и поворотные огни яркостью не «блещут», так еще и светят желтым светом, когда включаешь «фары» получается «разнобой». В общем, смотрится реально «КОЛХОЗ»

НА DRIVE 2 люди уже давно убирают это «желтое свечение» различными способами.

Лично я изначально в «дальняк» хотел поставить светодиоды. НО нормальной фирмы не дикий «КИТАЙ» из «АЛИ», а скажем PHILIPS, OSRAM или BOSCH. НО ни у одной из фирм не оказалось светодиодов «H9». Печально …

Насчет диодов в фары, многие сейчас могут написать, сам же говорил, что их ставить, по закону — нельзя! НО:

У меня стоит линза, которая будет выдавать правильное уровень света, то есть «свето-теневую» границу. Не будет задирать пучок вверх и слепить впереди идущие авто.

В обновленных KIA стоят светодиодные фары, а линзы почти одинаковые, а значит конструктивно мне можно поставить светодиоды.

НО это все в теории, а вот на практике таких ламп (серьезных производителей) – НЕТ!

Поэтому было принято решение найти нормального производителя, но взять галоген с белым (или бело-голубым) свечением.

Что получилось?

В итоге нашел лампы компании OSRAM, точнее люди уже ставят давно (читал на том же ДРАЙВ).

Есть два варианта:

Первый – его уже ставят многие, это лампы «OSRAM COOL BLUE BOOST». Они с синим, как заверяет сам производитель лазерным покрытием, обладают большей мощностью (до + 50%) и имеют температуру свечения в 5000К. Они есть как «H7» так и «H9».

Второй – «OSRAM NIGHT BREAKER LASER», их купил просто на пробу, ибо на «ДРАЙВЕ» их вообще не ставили. Яркость у них увеличена на 150%, дистанция до 150 метров. Вроде бы должны светить белым светом, производитель заверяет, что внутри у нас закачен ксенон.

НУ и какой результат получается после замены?

Вытащил обычные лампы, у меня также стояли OSRAM и PHILIPS. Процесс замены внизу статьи, там есть видео.

Лично мне больше понравились — «OSRAM COOL BLUE BOOST» да у них есть небольшое синеватое свечение, но в целом они очень сильно перекликаются с ксеноном, да и мощнее они, чем обычные лампы (H7 – 80W, а H9 – 75W).

А вот «OSRAM NIGHT BREAKER LASER», хоть светят лучше, чем обычный галоген, однако имеют не совсем белый свет, все же есть немного желтизны.

В общем, добился улучшения света и эстетического удовлетворения, COOL BLUE BOOST реально крутые.

Сейчас видео версия, моего обновления, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, кому-то было полезно искренне ваш АВТОБЛОГГЕР