Фары и лампы KIA OPTIMA 2017 – 2018 года. Что здесь не так?

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Как вы все знаете у меня вот уже второй год KIA OPTIMA 2017 года выпуска. По ней куча вопросов от моих читателей и зрителей, и у меня скоро будет ее подробный обзор. НО сегодня у меня полезная доработка именно по фарам и лампам. Есть одна «вещь», которая меня просто бесит, именно ее мы и будем устранять. Как обычно будет текстовая версия + видео …
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Сразу скажу, что у меня «ОПТИМА» еще не со светодиодным фарами, то есть кузов новый «JF», но первое «полупоколение», в 2018 году было небольшое обновление, в котором как раз начали устанавливать светодиоды, появились другие диски и немного изменились бампера (собственно из внешности это все).
Начнем с ламп головного света. Напомню в ОПТИМЕ их три, у меня почти максимальная версия, поэтому две линзы + поворотный огонь:
Дело в том, что ксенон светит ярко и обладает белым светом, а вот дальний и поворотные огни яркостью не «блещут», так еще и светят желтым светом, когда включаешь «фары» получается «разнобой». В общем, смотрится реально «КОЛХОЗ»
НА DRIVE 2 люди уже давно убирают это «желтое свечение» различными способами.
Лично я изначально в «дальняк» хотел поставить светодиоды. НО нормальной фирмы не дикий «КИТАЙ» из «АЛИ», а скажем PHILIPS, OSRAM или BOSCH. НО ни у одной из фирм не оказалось светодиодов «H9». Печально …
Насчет диодов в фары, многие сейчас могут написать, сам же говорил, что их ставить, по закону — нельзя! НО:
НО это все в теории, а вот на практике таких ламп (серьезных производителей) – НЕТ!
Поэтому было принято решение найти нормального производителя, но взять галоген с белым (или бело-голубым) свечением.
В итоге нашел лампы компании OSRAM, точнее люди уже ставят давно (читал на том же ДРАЙВ).
Есть два варианта:
Первый – его уже ставят многие, это лампы «OSRAM COOL BLUE BOOST». Они с синим, как заверяет сам производитель лазерным покрытием, обладают большей мощностью (до + 50%) и имеют температуру свечения в 5000К. Они есть как «H7» так и «H9».
Второй – «OSRAM NIGHT BREAKER LASER», их купил просто на пробу, ибо на «ДРАЙВЕ» их вообще не ставили. Яркость у них увеличена на 150%, дистанция до 150 метров. Вроде бы должны светить белым светом, производитель заверяет, что внутри у нас закачен ксенон.
НУ и какой результат получается после замены?
Вытащил обычные лампы, у меня также стояли OSRAM и PHILIPS. Процесс замены внизу статьи, там есть видео.
Лично мне больше понравились — «OSRAM COOL BLUE BOOST» да у них есть небольшое синеватое свечение, но в целом они очень сильно перекликаются с ксеноном, да и мощнее они, чем обычные лампы (H7 – 80W, а H9 – 75W).
А вот «OSRAM NIGHT BREAKER LASER», хоть светят лучше, чем обычный галоген, однако имеют не совсем белый свет, все же есть немного желтизны.
В общем, добился улучшения света и эстетического удовлетворения, COOL BLUE BOOST реально крутые.
Сейчас видео версия, моего обновления, смотрим.
НА этом заканчиваю, думаю, кому-то было полезно искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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