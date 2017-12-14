Неопытные водители как правило покупают подержанные машины, логику понять можно – «все равно буду «коцать» так хоть не так жалко будет. Однако хотят купить дешево да и притом чтобы она не была в аварии! Им «дядя Вася» — сосед сказал, что если возьмете «битую», хоть даже «чуть-чуть» то это все, конец света. И связи с этим ко мне приходит много вопросов (кстати, не только от новичков), а чем вообще страшны такие авто? Стоит ли их брать или лучше бежать? Давайте разбираться, здесь вопрос не однозначный. Как обычно будет видео версия в конце + голосование …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала что такое «битый авто»? Это транспортное средство, которое побывало в аварии, и была повреждена какая-либо часть. Причем обычно нет градации, сильно ударили или просто задели крыло – авария была – БЫЛА! Значит битье! Этим кстати, ловко орудуют перекупщики (но про это чуть позже).

Лично я для себя разделяю три вида и знаете — зачастую их можно покупать не боясь, а иногда нужно просто убегать без оглядки.

Что такое современный кузов?

Если не лезть в глубь, то сейчас есть всего две конструкции кузовов – это так сказать «несущий» и «рамный» кузов.

Несущий – это когда все узлы и агрегаты, подвеска вещаются именно на него и он их как бы несет.

Рамный – многие узлы, агрегаты, подвеска вещаются на раму, а сверху одевается как бы кабина, ну или в нашем случае кузов. То есть по сути рама сама может ехать, если подключить мотор и бак для подачи топлива.

Сейчас не будем рассуждать что лучше или хуже (все же не про это сейчас статья), но хочется сказать одно – рама намного прочнее и повредить ее достаточно сложно, если будут повреждены какие-то навесные части, то они по сути не несут основной конструкции никаких тяжелых последствий (если конечно удар был не такой – что аж раму повело, но тут скорее всего авто на свалку).

У несущей конструкции нет такой прочности, здесь даже не самый сильный удар, может ее повести, причем сейчас инженеры закладывают «прогнозируемое разрушение» — то есть «кузовщина» максимально мнется, а водитель и пассажиры остаются в целости и сохранности.

И еще одно, и это важно – сейчас в 90% случаев на легковых авто кузова именно несущие, рамные обычно ставятся на тяжелые внедорожники, грузовики и некоторые автобусы.

Первый тип – просто «чиркнули»

НУ что, после небольшого ликбеза давайте разбираться с «битьем». Самый безобидный тип, который так любят перекупщики это просто чиркнули, ну или не сильно помяли крылья, бампера, капот, багажник в общем навесное.

В этом типе ничего страшного — НЕТ! По статистике около 60-70% автомобилей так или иначе имели такие повреждения. Иногда это не авария даже, а просто не внимательно выехал из гаража, со стоянки и т.д., ну и притерся

Бывает даже, что помогает просто шлифовка кузова, настолько незначительны повреждения. Возможна и покраска, главное чтобы она была выполнена профессионалами своего дела. Тогда она и отличаться от основного цвета не будет, да и часть (этот элемент не будет гнить). С бамперами еще проще, тут в основном пластик, его зачастую меняют (сейчас и паять качественно научились), также главное подобрать цвет.

Как вы понимаете это минимальные повреждения, их даже скрывать перед покупателем не стоит, лучше честно сказать – «да была легкая авария, вот сюда вот били, но все сделали качественно, есть заказ-наряд, чеки и прочее. Не скрываю, потому как уверен в ремонте». Человек покупающий все равно это узнает — потому как редкий покупатель сейчас «не подкован», он как минимум приедет с толщиномером, а как максимум с человеком который в этом шарит.

А вот перекупы летят на такие авто, как мухи на мед (ну или на что они там летят) – и начинают по ушам ездить. Сам лично видел — как перекуп «лапшу на уши» вешал девушке, у которой было притерто переднее крыло (там и полировка бы помогла), а он — да сколько краски нужно, да покраска, да вот гнить потом будет и т.д. И ведь они слушала! А машина то в идеале была.

Так что это и битьем то назвать сложно, такие автомобили стоит брать не боясь, 1 элемент это не критично!

Второй тип – сильный удар

Здесь все намного печальнее. Если удар сильный, зачастую машину не восстанавливают! Как я писал выше – может даже раму погнуть.

Все дело в том, что сейчас большое количество современных брендов программируют удар (называется «пассивная безопасность»), опять же для того чтобы водитель и пассажиры выжили, то есть сам авто мнется как «консервная банка», двигатель срывает и он уходит под днище, складывается рулевая колонка, капот мнется (обычно под 90 градусов) чтобы он не срезал крышу вместе с головой и т.д. Делается все чтобы вред был минимальный.

Поэтому если удар был сильный (да еще такой что смяло всю «морду»), кузов даже на крыше сыграл волной, то я бы не стал брать такой авто

Чувствую, сейчас полетит куча негатива – «да как так, мы брали, вытягивали, передок отрезали новый приваривали, ездили потом 100 лет и т.д.» В общем, все хорошо и прекрасно.

НО друзья у меня на этот счет есть свои пункты:

Как я писал выше, современный кузов запрограммирован мяться – «пассивная безопасность», она не запрограммирована сохранить кузовные элементы и они должны разрушится, порваться, лопнуть. Соответственно восстановить НОРМАЛЬНО их сложно, практически не возможно, это как склеить фарфоровую вазу (которая разлетелась на несколько кусочков) — так, чтобы она еще и воду не пропускала. ОБЫЧНО ремонт происходит так, вытягиваются элементы которые повреждены, навариваются уголки (прутья) на замятый силовой каркас и дальше все это шпаклюется-красится. ТАК вот друзья — этот кузов просто ОПАСЕН! При столкновении как он себя поведет, не понятно — все эти уголки, прутья наваренные на капоты лонжероны и прочее, могут залезть в салон и просто проткнуть вас или же капот не сомнется как нужно а срежет крышу вместе с вашей головой.

– «пассивная безопасность», она не запрограммирована сохранить кузовные элементы и они должны разрушится, порваться, лопнуть. Соответственно восстановить НОРМАЛЬНО их сложно, практически не возможно, это как склеить фарфоровую вазу (которая разлетелась на несколько кусочков) — так, чтобы она еще и воду не пропускала. ОБЫЧНО ремонт происходит так, вытягиваются элементы которые повреждены, навариваются уголки (прутья) на замятый силовой каркас и дальше все это шпаклюется-красится. ТАК вот друзья — этот кузов просто ОПАСЕН! При столкновении как он себя поведет, не понятно — все эти уголки, прутья наваренные на капоты лонжероны и прочее, могут залезть в салон и просто проткнуть вас или же капот не сомнется как нужно а срежет крышу вместе с вашей головой. Геометрия кузова. Если удар не такой сильный, но был замят скажем — лонжерон, крыша или другие несущие элементы, то восстановить его можно – НО ОПЯТЬ ТАКИ ХОРОШО СЛОЖНО И ДОРОГО. Это делается на специальных стендах, подъемниках и прочем оборудовании. Причем мастера должны быть высокой квалификации. Если сделали тяп-ляп (как бывает в большом количестве случаев), то как минимум может жрать резину, то есть не возможно будет сделать развал. Может проникать вода, ветер грязь в салон из под уплотнителей. Плохо закрывать двери, капот, багажник. Зазоры на кузове будут не просто большими, а что говорится – «палец пролезет». Я как-то видел, что родное лобовое стекло не подходило, справа оставался зазор в полсантиметра. Опять же как сварили сделали этот кузов не понятно.

Быстро разрушается. Как правило, такие битые машины быстро гниют-ржавеют, все потому что было нарушено заводское защитное покрытие (зачастую оцинковка), поэтому коррозии ничего не мешает и она распространяется быстро. Если ничем не обрабатывать такой кузов проживет максимум пару лет

Конечно еще раз повторюсь, такую машину восстановить можно! Но не всегда это рентабельно и возможно сделать

Третий тип – машины конструкторы

Я уже как то писал про это отдельную статью (можете почитать интересно). Это понятие пошло к нам с дальнего востока. Делается это как — машина пилится в Японии, и везется к нам как запчасти, а здесь в России ее восстанавливают – «эдакий конструктор». В основном это сделано чтобы не платить большой налог за «растаможку», если ввозить запчастями, это НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ.

Раньше европейская территория этого как бы не касалась (в большом количестве, праворулек у нас мало), но сейчас у нас все чаще появляются такие экземпляры. Обычно с рынков «битья» где покупаются два-три автомобиля и собираются в один.

Опять же не возьмусь говорить за все СТО, но большое количество НОРМАЛЬНО не восстанавливает, сам лично видел такой авто, который почти развалился на две части.

ИТОГ

Битые машины брать можно, если удар был не сильный и так сказать в оперение (крылья, двери, бампера). ОДНАКО ЗАПОМНИТЕ нужно брать с собой знающего человека, ведь он может вычислить сильное битье (причем «хреново» восстановленное) или конструктор, вот такие машины затем продать НУ ОЧЕНЬ СЛОЖНО, за вменяемые деньги, да и ОПАСНЫ ОНИ! Так что тут нужно 10 раз думать.

Сейчас видео версия статьи

А теперь голосование, покупали ли вы битый авто или нет





На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР.