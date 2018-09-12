Страхование каско – это нужная услуга особенно для новых автомобилей. Пусть хотя бы от тотального ущерба и угона, но, как я считаю, страховать нужно! Раньше это была достаточно сложная процедура, но сейчас все меняется, появляются мобильные приложения, которые позволяют вам со своего смартфона застраховать автомобиль. И первопроходцем на этом рынке стала компания «Ингосстрах», которая разработала приложение IngoMobile. Его можно установить на любой смартфон. Сегодня я представляю вам подробный обзор, а также видео отзыв в конце. В общем, как обычно будет интересно, так что читаем — смотрим …

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Звучит как фантастика правда? КАСКО и через смартфон! И как это вообще работает? Давайте разбираться.

Android или IOS – что поддерживается, как установить?

На каких платформах работает? На любых, будь это Android или IOS, то есть как и на свой SAMSUNG, LG или прочие XIAOMI сможете установить, так и на технику компании APPLE (то есть на IPHONE). Кстати, на планшетные компьютеры под этими операционными системами, также сможете установить. Тут не проблема.

Установить можно легко и просто:

НА ANDROID: заходим в «Google PLAY» (Play МАРКЕТ) и забиваем в поиске «IngoMobile» или «Ингосстрах», в любом случае вы найдете нужное приложение, а дальше просто устанавливаем его на свой смартфон.

НА IOS: происходит все идентично. В «App STORE» ищем «IngoMobile» и просто устанавливаем на свой APPLE смартфон (или планшет).

Нужно сказать, что оптимизация и для той и для другой техники отличная, работает и там и там стабильно.

Регистрация и внесение данных

После того как вы установили приложение на свой смартфон, вам нужно зарегистрироваться. Происходит это легко и просто: достаточно указать e-mail, имя и фамилию пользователя.

После регистрации выбираете нужный тип полиса, заводите данные ТС и водителей, рассчитываете стоимость.

Затем проводите самоосмотр автомобиля с помощью камеры вашего смартфона (приложение подскажет, какие именно снимки вам потребуется сделать),

отправляете фотографии через приложение в «Ингосстрах» и ждете видеозвонка из компании, чтобы эксперт еще раз осмотрел ваш автомобиль по видеосвязи.

Что такое «САМООСМОТР» и зачем он нужен?

Это специальная форма, в которой вам нужно сделать фотографии своего автомобиля по нужным трафаретам. То есть вы как бы заменяете собой страхового агента — делаете все сами. Компания «Ингосстрах» должна же увидеть ваше авто и что с ним все в порядке.

Когда вы открываете форму, то перед вами много различных ракурсов сделанных в виде плиток.

Например, «ТС спереди», «ТС с левой стороны», «ТС сзади» и т.д.

Далее все просто – начинаете фотографировать свой автомобиль, у вас будут появляться специальные «трафареты», которые нужно будет совместить. В принципе все легко.

ВАЖНО! Самоосмотр, вы должны провести за 30 минут, иначе он сбросится и начнется заново!

Стоит отметить, что есть специальная форма для «битых частей», если у вас была авария стоит это отметить.

После этой процедуры, все фотографии отправляются в компанию ИНГОССТРАХ, и вам нужно будет дождаться ответного звонка оператора, для видеоосмотра

ВИДЕООСМОТР

После того, как оператор получит все фотографии, он должен вам позвонить через видеозвонок и в онлайн-режиме осмотреть ваше авто. Обычно оператор говорит: «Покажите это место, эту фару, это колесо, порог и т.д.». Длится все это очень быстро.

Делается это для того, чтобы подтвердить все ваши фотографии и избежать подлога.

После видеозвонка оператор подтверждает информацию и выставляет счет на оплату.

Далее вы можете заплатить нужную сумму через приложение, указав данные своей банковской карты.

Таким образом оформить себе каско через телефон можно легко и быстро. Причем можно оформить как «полное», так и с различного вида франшизами (обычно это суммы от 10 до 50 000 рублей), а можно просто «тотал и угон» – это в приложении тоже есть.

Сейчас видео отзыв, смотрим.

В заключении хочется отметить, что в приложении IngoMobile можно приобрести не только каско, но и другие полисы. Скажем, туристическую страховку на путешествия по России или за границу, полис страхования квартиры, дома и т.д. То есть это такой универсальный инструмент, который должен быть у каждого в телефоне.

На этом буду заканчивать свой отзыв, думаю, вам было интересно. Читайте мой АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал, будет еще много интересного. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.