Хранение шин на балконе: как правильно?

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Всем доброго дня. В одной статье про правильное хранение шин (ссылка здесь, переходим и смотрим), я сказал — что резину нельзя хранить под открытыми солнечными лучами. Так заверяет ГОСТ Р 54266-2010, а также большое количество различных компаний (которые производят покрышки). На что мне многие мои подписчики начали писать – а как же так? Ведь они стоят на машине, и они буквально круглый день находятся под солнцем! В чем прикол-то? Я был на заводе одного производителя, где видел, как и из чего производятся «колеса», а также получил ответ — почему солнце их губит. Думаю и вам, эта информация будет полезна. Как обычно жду от вас поддержки данного материала в виде комментариев. Также будет и видео версия в конце …
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Сейчас многие автомобилисты хранят резину именно на балконах (ибо нет другого места), но делают это не совсем правильно. Оставляют их без чехлов (в крайнем случае, пакетов), а также зачастую мягко сказать не соблюдается температурный режим. А теперь подробнее …
Технологии в производстве шин, давно уже шагнули вперед. Сейчас покрышка может прекрасно отработать 3 — 5 сезонов без каких-либо проблем (тут все зависит, в какой ценовой категории находится продукт). Стоит отметить что 3 – 5 сезонов является средним показателем, после которого меняется резина. Нужно понимать, важен и пробег, кто-то накатывает 100 000 км в год (банально сотрется), а кто-то всего 5000 км!
Если ваши пробеги малые, то вы реально можете продлить срок эксплуатации шины, вам просто нужно соблюдать правила по их хранению и один из самых важных параметров, это воздействие ультрафиолета на резину.
Если оставить резину под прямым воздействием солнца (скажем на балконе), тогда покрышка намного быстрее начинает рассыхаться (эластичность падает), появляются трещинки в протекторе и боковой части, которые со временем просто будут расти. Что способствует разрушению шины.
Чтобы избежать этого при сезонном хранении, убирайте колеса из под прямых солнечных лучей. Храните в гаражах, в подсобках, в специализированных местах хранения. Если такой возможности – НЕТ! На балконе также можно хранить, главное делать это правильно:
Золотое правило — укрыть покрышки чем-либо не пропускающим солнце. Да хотя бы старой тканью
Еще одна ошибка хранить в прозрачных пакетах! Если все же покупаете пакеты, пусть они будут белого цвета, таким образом — будут отражаться солнечные лучи
В итоге, при неправильном хранении, шины у вас отходит 3 – 5 сезонов, далее скорее всего вы столкнетесь с разрушением протектора. При правильном хранении, можно добавить как минимум 3 года к эксплуатации
Покрышка в производстве неоднородна. Изначально делается так называемая «зеленая шина» (она мягкая и более подвержена ультрафиолету). На нее уже наносится протектор, и затем запекается в специальных формах.
ТО есть верхняя часть, лучше готова к воздействию солнечных лучей. А вот внутренняя часть нет!
В идеале внутренняя часть всегда находится в темноте, когда у вас смонтирована на диск, либо когда хранится правильно. НО вот если ее оставить под солнечными лучами, именно внутренняя часть начнет быстрее рассыхаться и терять эластичность, что приведет к быстрому разрушению резины
Если вы храните шины под прямыми солнечными лучами, скажем на том же балконе. ТО они банально нагреваются. Причем очень сильно. Ведь черный цвет прекрасно поглощает солнечный свет.
А что нам опять же указывает тот же самый ГОСТ? Что разогревать резину до высоких температур НЕЛЬЗЯ! Это грозит — деформацией. Именно поэтому и нужно хранить минимум в метре от нагревательных приборов
Представьте ситуацию, лежит у вас стопка колес, скажем без дисков на балконе. Солнце «долбит» в окно, они разогреваются и под весом других покрышек банально могут деформироваться. Пусть не сильно, но факт остается фактом
Особенно губительно высокая температура и активное солнце влияет на зимние шины, ведь там резиновая смесь более мягкая и она хуже держит высокие температуры.
В заключение — идеально хранение в темных, желательно не жарких помещениях. Это придаст им дополнительный ресурс (прибавит +2, + 3 или даже более лет к эксплуатации).
Если такой возможности просто нет. У вас есть только балкон, выполняет простые правила:
Сейчас видео версия, смотрим
Друзья, напишите – где и как вы храните шины? Мне реально интересно? Используете ли вы услуги платного хранения, ведь в столицах с местом туговато (просто так гараж не купить). На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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