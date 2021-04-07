Хранение шин на балконе: как правильно?

Всем доброго дня. В одной статье про правильное хранение шин (ссылка здесь, переходим и смотрим), я сказал — что резину нельзя хранить под открытыми солнечными лучами. Так заверяет ГОСТ Р 54266-2010, а также большое количество различных компаний (которые производят покрышки). На что мне многие мои подписчики начали писать – а как же так? Ведь они стоят на машине, и они буквально круглый день находятся под солнцем! В чем прикол-то? Я был на заводе одного производителя, где видел, как и из чего производятся «колеса», а также получил ответ — почему солнце их губит. Думаю и вам, эта информация будет полезна. Как обычно жду от вас поддержки данного материала в виде комментариев. Также будет и видео версия в конце …

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Сейчас многие автомобилисты хранят резину именно на балконах (ибо нет другого места), но делают это не совсем правильно. Оставляют их без чехлов (в крайнем случае, пакетов), а также зачастую мягко сказать не соблюдается температурный режим. А теперь подробнее …

СОЛНЦЕ РАЗРУШАЕТ РЕЗИНУ

Технологии в производстве шин, давно уже шагнули вперед. Сейчас покрышка может прекрасно отработать 3 — 5 сезонов без каких-либо проблем (тут все зависит, в какой ценовой категории находится продукт). Стоит отметить что 3 – 5 сезонов является средним показателем, после которого меняется резина. Нужно понимать, важен и пробег, кто-то накатывает 100 000 км в год (банально сотрется), а кто-то всего 5000 км!

Если ваши пробеги малые, то вы реально можете продлить срок эксплуатации шины, вам просто нужно соблюдать правила по их хранению и один из самых важных параметров, это воздействие ультрафиолета на резину.

Если оставить резину под прямым воздействием солнца (скажем на балконе), тогда покрышка намного быстрее начинает рассыхаться (эластичность падает), появляются трещинки в протекторе и боковой части, которые со временем просто будут расти. Что способствует разрушению шины.

Чтобы избежать этого при сезонном хранении, убирайте колеса из под прямых солнечных лучей. Храните в гаражах, в подсобках, в специализированных местах хранения. Если такой возможности – НЕТ! На балконе также можно хранить, главное делать это правильно:

Золотое правило — укрыть покрышки чем-либо не пропускающим солнце. Да хотя бы старой тканью

Еще одна ошибка хранить в прозрачных пакетах! Если все же покупаете пакеты, пусть они будут белого цвета, таким образом — будут отражаться солнечные лучи

В итоге, при неправильном хранении, шины у вас отходит 3 – 5 сезонов, далее скорее всего вы столкнетесь с разрушением протектора. При правильном хранении, можно добавить как минимум 3 года к эксплуатации

ЗЕЛЕНАЯ ШИНА

Покрышка в производстве неоднородна. Изначально делается так называемая «зеленая шина» (она мягкая и более подвержена ультрафиолету). На нее уже наносится протектор, и затем запекается в специальных формах.

ТО есть верхняя часть, лучше готова к воздействию солнечных лучей. А вот внутренняя часть нет!

В идеале внутренняя часть всегда находится в темноте, когда у вас смонтирована на диск, либо когда хранится правильно. НО вот если ее оставить под солнечными лучами, именно внутренняя часть начнет быстрее рассыхаться и терять эластичность, что приведет к быстрому разрушению резины

НАГРЕВ ШИНЫ

Если вы храните шины под прямыми солнечными лучами, скажем на том же балконе. ТО они банально нагреваются. Причем очень сильно. Ведь черный цвет прекрасно поглощает солнечный свет.

А что нам опять же указывает тот же самый ГОСТ? Что разогревать резину до высоких температур НЕЛЬЗЯ! Это грозит — деформацией. Именно поэтому и нужно хранить минимум в метре от нагревательных приборов

Представьте ситуацию, лежит у вас стопка колес, скажем без дисков на балконе. Солнце «долбит» в окно, они разогреваются и под весом других покрышек банально могут деформироваться. Пусть не сильно, но факт остается фактом

Особенно губительно высокая температура и активное солнце влияет на зимние шины, ведь там резиновая смесь более мягкая и она хуже держит высокие температуры.

В заключение — идеально хранение в темных, желательно не жарких помещениях. Это придаст им дополнительный ресурс (прибавит +2, + 3 или даже более лет к эксплуатации).

Если такой возможности просто нет. У вас есть только балкон, выполняет простые правила:

Накрывает покрышки либо тканью, либо помещаем в белые пакеты (которые не пропускают свет, а отражают его)

Не допускайте перегрева от солнца, это может вызвать деформацию

В идеале сделать какой-то бокс или ящик, куда их убрать

Сейчас видео версия, смотрим

Друзья, напишите – где и как вы храните шины? Мне реально интересно? Используете ли вы услуги платного хранения, ведь в столицах с местом туговато (просто так гараж не купить). На этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР