Установка ремонтных шипов своими руками. ОШИПОВКА. Плюс видео версия

У меня уже есть статья про ремонтные шипы, вещь очень нужная и полезная. При их помощи, вы можете восстановить сцепные свойства шипованной резины, не липучки. Однако восстановление не бесплатное, если ехать на ШИНОМОНТАЖ и там отдать колесо мастеру, тогда установка одного шипа будет примерно 15 – 20 рублей. А если у вас вылетело, скажем 30 или 40 штук, 40 Х 20 = 800 рублей — колесо! НЕ МАЛО, особенно если колесо скажем 13 диаметра, и оно уже Б/У, то его остаточная стоимость будет примерно 2000 – 2500, а тут ошиповка – 800! В общем, подумаешь 10 раз, хочется все сделать своими руками и причем при этом немало сэкономить. Реально ли такое? Конечно ДА! Я вам расскажу, как это сделать, свой способ, причем цена уменьшается в разы. Как обычно будет текстовая версия + видео …

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В начале скажу, что я ошиповал уже не одно колесо таким методом и практически не один шип не вылетел, потому как у них другая конструкция и принцип работы (но про это чуть позже). А в начале про цены.

Цена ремонтных шипов

Как я писал выше, если ехать в ШИНОМОНТАЖ, то мастер вместе с установкой возьмет с вас примерно от 16 рублей за штуку. Цена мягко сказать не малая, особенно если вылетело не 10 штук на колесе, а 20 – 30 или более, а колес то 4!

НА ШИНОМОНТАЖЕ, закладывают стоимость шипа + стоимость специального пневматического пистолета (для ОШИПОВКИ), примерно 16 – 25 000 рублей ну и плюсом идет работа мастера.

Если же покупать ремонтные шипы самому, то чем больше партия, тем они будут стоить дешевле. Для примера до 100 штук – 12 рублей, до 200 – 10, до 300 – около 8. А если берете 500, обычно продают такими коробками, тогда цена 5,8 – 6 рублей.

Как поступаю у меня знакомые в гаражах – да просто скидываются на 4 – 5 человек, и потом делят скажем по 100 – 125 штук. Упаковка 3000 стоит примерно – 2950 руб.

И вот тут уже получается интересная цена, если опять же вы потеряли, скажем 30 штучек с колеса, то 6 Х 30 = 180 руб., по сути копейки.

Приспособление для установки

«Цена то ценой», но нужно их еще как-то установить своими руками, ведь «пневмо-пистолета» у нас нет!

Сейчас в интернете просто куча различных способов как это сделать, кто-то применяет обратные «тонкогубцы», кто-то трубки и всякие самоделки, но я пошел немного другой дорогой.

Я считаю, что самый эффективный способ это металлическая трубка, которая загоняет шип в пустое отверстие. Кто-то изготавливает их на заводах, из алюминиевых или из медных трубок. НО у меня таких друзей просто нет, поэтому мы пойдет другим путем.

Оказывается можно самому сделать специальную «приспособу» для ошиповки. И для этого нам подойдет сверло по плитке или керамограниту трубчатое. То есть полое, сделано оно в форме трубки, а на бока нанесено специальное алмазное напыление (крошка). Продается в любом строительном магазине – супермаркете.

Хотя если у вас есть друзья плиточники, то можно взять и у них, хватает его ненадолго, примерно на 5 – 6 отверстий по керамограниту, далее вся эта крошка осыпается, и их просто выкидывают.

Я же купил новое, для своего эксперимента. Взял на 12 мм в диаметре, ремонтный шип как раз проваливается внутрь, легко и просто.

Однако я отрезал алмазное напыление – оно мне не нужно (будет портить резину).

Далее зачистил место отреза напильником, чтобы не было никаких шероховатостей, все «приспособа» готова!

Какие плюсы этого изобретения:

Можно купить везде, цена за одно сверло (12-го диаметра) примерно 100 – 150 рублей

Прочная конструкция, намного прочнее, чем алюминиевая или медная трубка

Прекрасно крепится в дрель или «шуруповерт» (зачем, расскажу внизу)

Прекрасно подходит для установки ремонтного шипа (но опять же должен быть 12-го диаметра)

Все подготовили, теперь описываю сам процесс ошиповки.

Ошиповка резины своими руками

В принципе не все так сложно как кажется на первый взгляд, однако нужно помнить несколько правил.

Перед тем как шиповать — нужно прочистить пустое отверстие от всякой грязи, обычно туда забиваются различные камушки или частички резины. Я специально не вытащил один камушек и загнал в это отверстие шип. Он сел ОЧЕНЬ плохо, во-первых высоко, то есть может вылететь, во-вторых криво, то есть «иголка» (головка) не направлена вверх, а в бок. ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЧИСТИТЬ! Берем обычную отвертку с плоским носиком и вытаскиваем все лишнее (подробно будет в видео версии).

В подготовленное отверстие нужно брызгать мыльной водой, чтобы шип заходил проще. Обычно я разбавляю жидкое мыло «50 на 50», и далее пульверизатором брызгаю в отверстие. Некоторые льют масло или WD-40, я считаю это не совсем правильно, потому как масло и другие технические могут негативно влиять на резину. А вот мыльная вода вымоется в любой луже и уйдет бесследно

Подготовленную трубку (наша «приспособа») устанавливаем в дрель или шуруповерт. Делается это для наиболее легкого процесса ошиповки. Вы вставляете «шипик» в трубку и далее просто надавливаете на отверстие, и трубка сама входит в отверстие.

После этого пару раз нужно нажать на курок дрели, трубка будет крутиться, вталкивая ремонтный шип внутрь. Благодаря этому он установится ровно и четко, подробно будет на видео.

Время это занимает очень мало, если делать вдвоем (один подготавливает отверстия – вытаскивает камушки), другой ошиповывает, примерно 1 минута – 1 шип. ТО есть если у вас вылетело примерно 20 штук = 20 минут.

Попробуйте сами и после первых трех – четырех отверстий, будете делать все на автомате.

Насколько прочно сидят ремонтные шипы. Мой отзыв

Собственно я сам так ошиповывал свою КАМА ЕВРО 519, скажу так, через три года ни один не вылетел, хотя я устанавливал примерно 20 штук.

ТО есть мой отзыв – только положительный. И игра стоит свеч – ОДНОЗНАЧНО!

ДА и у знакомых парней на ШИНОМОНТАЖЕ, есть резина которая прошла примерно 50 – 70 000 км, вся стерлась уже, но ремонтные шипы как сидели, так и сидят, ни один не вылетел.

Все дело в пластиковой обойме, которая идет по бокам, она от движения по асфальту начинает разогреваться и немного плавится. В итоге она принимает форму отверстия, куда был загнан шип, образуется как бы монолит (как я думаю, смешивается с песком и пылью с дорог), и вытащить его – ОЧЕНЬ СЛОЖНО!

А изнашивается он так – по мере уменьшения протектора, стирается и пластиковая и алюминиевая обойма которые находятся по бокам. НО сама игла, остается выступающей примерно на 1 – 1,5 мм. Что оставляет прекрасные сцепные свойства. Таким образом, практически при любой высоте протектора, такие шипы работают.

Хочу напомнить — что при 4 – 5 мм высоты протектора, зимняя резина уже считается изношенной и ее нужно заменить!

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом я заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР