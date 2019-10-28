Установка ремонтных шипов своими руками. ОШИПОВКА. Плюс видео версия

Блог про автомобили и все что с ними связано.
У меня уже есть статья про ремонтные шипы, вещь очень нужная и полезная. При их помощи, вы можете восстановить сцепные свойства шипованной резины, не липучки. Однако восстановление не бесплатное, если ехать на ШИНОМОНТАЖ и там отдать колесо мастеру, тогда установка одного шипа будет примерно 15 – 20 рублей. А если у вас вылетело, скажем 30 или 40 штук, 40 Х 20 = 800 рублей — колесо! НЕ МАЛО, особенно если колесо скажем 13 диаметра, и оно уже Б/У, то его остаточная стоимость будет примерно 2000 – 2500, а тут ошиповка – 800! В общем, подумаешь 10 раз, хочется все сделать своими руками и причем при этом немало сэкономить. Реально ли такое? Конечно ДА! Я вам расскажу, как это сделать, свой способ, причем цена уменьшается в разы. Как обычно будет текстовая версия + видео …
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В начале скажу, что я ошиповал уже не одно колесо таким методом и практически не один шип не вылетел, потому как у них другая конструкция и принцип работы (но про это чуть позже). А в начале про цены.
Как я писал выше, если ехать в ШИНОМОНТАЖ, то мастер вместе с установкой возьмет с вас примерно от 16 рублей за штуку. Цена мягко сказать не малая, особенно если вылетело не 10 штук на колесе, а 20 – 30 или более, а колес то 4!
НА ШИНОМОНТАЖЕ, закладывают стоимость шипа + стоимость специального пневматического пистолета (для ОШИПОВКИ), примерно 16 – 25 000 рублей ну и плюсом идет работа мастера.
Если же покупать ремонтные шипы самому, то чем больше партия, тем они будут стоить дешевле. Для примера до 100 штук – 12 рублей, до 200 – 10, до 300 – около 8. А если берете 500, обычно продают такими коробками, тогда цена 5,8 – 6 рублей.
Как поступаю у меня знакомые в гаражах – да просто скидываются на 4 – 5 человек, и потом делят скажем по 100 – 125 штук. Упаковка 3000 стоит примерно – 2950 руб.
И вот тут уже получается интересная цена, если опять же вы потеряли, скажем 30 штучек с колеса, то 6 Х 30 = 180 руб., по сути копейки.
«Цена то ценой», но нужно их еще как-то установить своими руками, ведь «пневмо-пистолета» у нас нет!
Сейчас в интернете просто куча различных способов как это сделать, кто-то применяет обратные «тонкогубцы», кто-то трубки и всякие самоделки, но я пошел немного другой дорогой.
Я считаю, что самый эффективный способ это металлическая трубка, которая загоняет шип в пустое отверстие. Кто-то изготавливает их на заводах, из алюминиевых или из медных трубок. НО у меня таких друзей просто нет, поэтому мы пойдет другим путем.
Оказывается можно самому сделать специальную «приспособу» для ошиповки. И для этого нам подойдет сверло по плитке или керамограниту трубчатое. То есть полое, сделано оно в форме трубки, а на бока нанесено специальное алмазное напыление (крошка). Продается в любом строительном магазине – супермаркете.
Хотя если у вас есть друзья плиточники, то можно взять и у них, хватает его ненадолго, примерно на 5 – 6 отверстий по керамограниту, далее вся эта крошка осыпается, и их просто выкидывают.
Я же купил новое, для своего эксперимента. Взял на 12 мм в диаметре, ремонтный шип как раз проваливается внутрь, легко и просто.
Однако я отрезал алмазное напыление – оно мне не нужно (будет портить резину).
Далее зачистил место отреза напильником, чтобы не было никаких шероховатостей, все «приспособа» готова!
Какие плюсы этого изобретения:
Все подготовили, теперь описываю сам процесс ошиповки.
В принципе не все так сложно как кажется на первый взгляд, однако нужно помнить несколько правил.
Время это занимает очень мало, если делать вдвоем (один подготавливает отверстия – вытаскивает камушки), другой ошиповывает, примерно 1 минута – 1 шип. ТО есть если у вас вылетело примерно 20 штук = 20 минут.
Попробуйте сами и после первых трех – четырех отверстий, будете делать все на автомате.
Собственно я сам так ошиповывал свою КАМА ЕВРО 519, скажу так, через три года ни один не вылетел, хотя я устанавливал примерно 20 штук.
ТО есть мой отзыв – только положительный. И игра стоит свеч – ОДНОЗНАЧНО!
ДА и у знакомых парней на ШИНОМОНТАЖЕ, есть резина которая прошла примерно 50 – 70 000 км, вся стерлась уже, но ремонтные шипы как сидели, так и сидят, ни один не вылетел.
Все дело в пластиковой обойме, которая идет по бокам, она от движения по асфальту начинает разогреваться и немного плавится. В итоге она принимает форму отверстия, куда был загнан шип, образуется как бы монолит (как я думаю, смешивается с песком и пылью с дорог), и вытащить его – ОЧЕНЬ СЛОЖНО!
А изнашивается он так – по мере уменьшения протектора, стирается и пластиковая и алюминиевая обойма которые находятся по бокам. НО сама игла, остается выступающей примерно на 1 – 1,5 мм. Что оставляет прекрасные сцепные свойства. Таким образом, практически при любой высоте протектора, такие шипы работают.
Хочу напомнить — что при 4 – 5 мм высоты протектора, зимняя резина уже считается изношенной и ее нужно заменить!
Сейчас видео версия, смотрим.
НА этом я заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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