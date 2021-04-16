ТОП 5 лучших летних шин 2021 года: надежные варианты

Друзья всем доброго дня. Снег в наших дворах сошел. А это значит, что пришло время выбирать на своего железного коня летние шины (у кого они износились). Про летние шины 2020 у меня уже был ТОП 5 в прошлом году, там мало что изменилось. Но там мне многие задавали такой вопрос – «посоветуй надежные шины (если так можно выразиться «не убиваемые»), пофиг нам на твой комфорт и шум, главное чтобы хорошо ходили на плохих дорогах! Поэтому сегодняшний ТОП, будет именно о таких покрышках. Как обычно будет текстовый обзор + видео версия внизу, для тех, кто не любит читать …

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В этом рейтинге будут иностранные производители, все они находятся в премиум сегменте, а также обладают ассиметричным рисунком протектора. У этих моделей повышена износостойкость, а также «ударопрочность», пусть даже иногда не в угоду комфорту. НО именно с этой точки зрения мы и будем строить свой ТОП! ЭТО ВАЖНО! Ибо если мы сюда добавили бы другие параметры типа, акустического комфорта, мягкости, то ТОП5 получился бы совсем другой. Это нужно понимать! Как обычно будем рассматривать, версию в 205/55 R16, если верить статистике, это самый популярный размер

#1 Bridgestone Turanza t005

Лично для меня шины Bridgestone всегда были одними из самых прочных из всех, да старые модели не могли похвастаться тишиной, зато чтобы их «угробить» нужно было постараться.

В лично моем опыте было несколько шин этой компании, они выдерживали такие удары, что диски мялись, а шине хоть бы что.

Однако новинка Turanza t005 (в России с 2019 года), сейчас и тихая и комфортная, но для нас важно чтобы она была прочная. Так вот если сравнивать с Turanza t001 (которая собирала просто все рекорды по прочности и долговечности), версия t005 улучшила свои прочностные характеристики еще на 11%! А это много друзья. Именно поэтому первое место в нашем ТОП5 лучших летних шин 2021

Также это покрышка забрала почти все награды, такого уважаемого агентства как ADAC.

Как заверяет сам производитель, добился таких показателей благодаря технологии — NanoPro-Tech, а также усовершенствованной конструкции каркаса шины и резиновой смеси

Кстати многие думают, что износостойкая резина, должна быть дубовой. Так вот t005 остается мягкой, легкой и комфортной. Видно, что Bridgestone внедрил передовые технологии.

Цена на весну 2021 года, за покрышку 205/55 R16, если верить данным яндекс маркета, составляет около 4500 рублей.

Отличная износостойкая шина, если нужно не бояться ям и ухабов — всем советую

#2 Hankook Tire Ventus Prime3 (K125)

Компания Hankook, уже давно является одним из признанных лидеров на рынке России. У меня было несколько машин с различными шинами этой компании и всегда они показывали себя только с лучшей стороны, даже если на большой скорости влетаешь в яму с острыми углами.

Но в линейке шин, есть наиболее прочные варианты, такой покрышкой является Hankook Tire Ventus Prime3 (или K125).

Покрышка начала выпускаться еще в 2016 году, и до сих пор не потеряла актуальности. В 2018 году признана победителем теста от журнала AUTO BILD. Ее берут именно за прочностные характеристики и износостойкость. Она часто фигурирует в различных ТОПАХ

Достигнуть такие параметры по прочности, производителю удалось при помощи специального каркаса армированным кордом из вискозы.

Боковая часть усилена бесшовным бортовым кольцом, что повышает однородность шины и боковой части, а также надежность посадки шины на диск

Я считаю, что это также отличная шина, как и ее оппоненты именно по прочности и износостойкости. Но она немного проигрывает верхнему оппоненту, только поэтому второе место в ТОП5 летних шин

Если верить данным яндекс маркета, цена за покрышку в пределах – 4020 – 4300 рублей. Можете присмотреться, я советую

#3 Michelin Energy XM2+

Шина начала продаваться еще в 2012 году, однако весной 2019 года произошло обновление XM2, она получила «+» в своем название.

Также как и оппоненты имеет ассиметричный рисунок протектора.

Эта покрышка изначально создавалась для дорог с плохим качеством покрытия (поэтому она немного жестче, чем оппоненты сверху). Из-за этого третье место в ТОПЕ. Обладает высокой прочностью и износостойкостью.

Прекрасно противостоит резким ударам (особенно когда колесо проваливается в яму), наездам на бордюры и прочие ухабы. Стоит отметить достаточно прочную боковину.

Достигнуть производителю этого удалось при помощи специальной технологии IronFlex. Нити каркаса имеют особую прочность, поглощают пиковые нагрузки. А особая конструкция боковины, существенно снижает риск грыжи или полного разрушения шины.

В общем если нужна действительно прочная покрышка (вы часто передвигаетесь по плохим дорогам), стоит рассмотреть именно этот вариант

Если верить данным яндекс маркета, версия 205/55 R16 стоит около 4900 рублей. Прочная летняя резина можно рассмотреть для покупки

#4 Dunlop SP Sport FM800

Выпуск начат еще в 2016 году, пришла на смену Данлоп СП Спорт ЛМ 703.

Имеет ассиметричный рисунок протектора

При производстве этой покрышки, используется специальная резиновая смесь, в которой используют большую часть различных силикатов и полимеров. Что увеличивает ее стойкость к повреждению и растяжению.

Брекер изготовлен из трех слоев синтетического корда. Это способствует большей жесткости плечевых зон. Так увеличивается устойчивость и управляемость на сухой асфальтированной дороге. Улучшено сопротивление к деформации. Нагрузка и давление в пятне контакта Dunlop SP Sport FM800 распределяются равномерно. Сниженное сопротивление качению позволяет расходовать топливо экономнее.

Производитель применяет продвинутую систему 4D Nano Design — запатентованная технология компании Sumitomo Rubber Industries, суть которой заключается в компьютерном моделировании и оптимизации характеристик состава резиновой смеси, в зависимости от предназначения каждой новой модели шин Dunlop

Простыми словами эта покрышка подходит именно для плохих покрытий, она многократно выдерживает резкие удары, не разрываясь и не деформируясь

Если верить данным Яндекс маркета, цена за 205/55 R16 – составляет 4330 рублей. Стоит присмотреться к этой покрышке

#5 Pirelli Cinturato P1 Verde

Шина появилась в 2015 году на Рынке России. В 2017 году в рейтинге за рулем занимала первые места.

Как и оппоненты имеет ассиметричный рисунок протектора.

Сам производитель говорит — что это не только прочные, но и экологичные шины, у них хорошее сопротивление качению. Также они выполнены из переработанных материалов.

При разработке шины применялись современные передовые технологии и материалы, в результате удалось добиться снижения веса на 15% и уменьшить сопротивления качению на 25%.

Прочностные характеристики выросли на 10%. Она прекрасно противостоит деформации, также усилены и боковые части покрышки, не смотря на снижение веса.

Это шина, как и оппоненты выше не боится плохих дорог с некачественным покрытием

Если верить яндекс маркету, цена за версию в 205/55 R16 – около 4530 рублей

Это был мой личный ТОП5 прочных летних шин 2021, который я никому не навязываю. Изучил кучу именитых рейтингов и тестов, именно по прочностным характеристикам. НА некоторых сайтах производителей есть указания, что эти варианты прекрасно подходят для плохих дорог и покрытий, на некоторых шинах я передвигался сам.

Опять же у меня нет привязки к бренду, не нравится первое или второе места, можете рассмотреть другие.

НО еще раз напомню, это именно НАДЕЖНЫЕ варианты, другие параметры (комфорт, шум и прочее) в расчет брались в последнюю очередь.

Сейчас видео версия, смотрим

Пишите свои комментарии, какие покрышки вы считаете лучшими и не убиваемыми и какие выбрали вы? А у меня на этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР