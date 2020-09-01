Тихие шины. Какие и как выбрать?

Всем доброго дня друзья. Глобальный вопрос для почти каждого автомобилиста – как выбрать тихие (а для многих это значит комфортные) шины. НА что смотреть, и есть ли какие-то определенные пункты при выборе. Многие производители шин, уже давно бьются над комфортными покрышками, которые будут обладать минимальным шумом. НО не всегда это получается, ибо нужно сочетать прочность (особенно для летнего периода) и мягкую резиновую смесь. Однако многим компаниям удается сделать менее шумные покрышки. Про то, как их выбрать у меня будет 4 полезных пункта …

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Как обычно это будет текстовая версия статьи, если читать не хочется, вы всегда можете посмотреть видео внизу.

А что такое тихие шины?

А действительно, какие они тихие шины? Если верить европейским стандартам по производству покрышек для автомобиля. Тихими являются те, которые выдают уровень шума в районе 66 – 70 Децибел. Причем 66 сейчас это практически абсолютный рекорд, которого удалось достигнуть всего лишь нескольким производителем.

Хотя, сейчас некоторые производители, анонсируют варианты в 60 ДБ, но пока вживую их никто не видел

Что такое 66 Децибел, это примерно уровень шума стандартного офиса не более того. Если у вас хорошо шумоизолированный автомобиль, с такими покрышками, внутри салона можно достигнуть 55 – 60 Децибел, при скорости 90 км/ч. Это очень хороший результат

Рисунок протектора

Немаловажным аспектом в уровне шума является протектор, а точнее его рисунок.

По разным исследованиям уважаемых агентств (типа ADAC).

Самым шумным является направленный протектор, да он прекрасно отводит влагу из покрышки, но шумит больше всех.

Вторым по уровню шума является симметричный рисунок, многие его еще называют классическим

НУ и лидер, менее шумный (как я уже говорил много раз) – является ассиметричный рисунок.

Он сочетает в себе два остальных рисунка, прекрасно отводит влагу, и хорошо ведет себя на сухом асфальте. Единственный минус он более дорогой

Ламели и резонанс

Копаемся дальше в протекторе. Даже ассиметричный рисунок протектора может быть более или менее шумным, при одинаковой жесткости.

Все дело в расположении и форме боковых ламелей.

НА некоторых шинах они одинаковые, то есть все боковые элементы сделаны одинаковой длины и ширины. При движении такая шина будет создавать намного больше шума, потому как среди этих одинаковых ламелей создается резонанс.

Однако другие производители, делают боковые ламели не одинаковыми, то есть отличается ширина, длина, а также прорези. Такой прием почти совсем убирает резонанс, и уровень шума намного снижается.

Для примера я взял покрышку фирмы HANKOOK, модель Ventus S1 evo3. Уровень шума у нее 68 Децибел, очень хороший показатель. Боковые ламели у нее различны, смотрим — одна шире другая уже. То есть резонанс от колеса в кузов будет намного меньше.

При выборе тихих шин, вам нужно смотреть на ламели и их ширину. Даже визуально можно различить тихую шину от шумной.

Высота профиля

Простой пример. У меня на ОПТИМЕ размер шины 235/45 R18. Профиль достаточно низкий, качать резину нужно минимум до 2.3 БАРА (чтобы покрышка не пробивалась на резких кочках). Соответственно такое колесо будет жестче и сильнее шуметь. Мы сейчас не будет говорить про управляемость, только про шум и комфорт.

Встречал подписчиков, у которых также есть ОПТИМЫ, но более бюджетные версии. Они идут на R16 и R17 дисках (это допускается производителем, нанесено на кузове). Так вот, у них резина имеет больший профиль, качается по давлению она меньше. И шума от нее также меньше. Она банально мягче.

Опять же если верить исследованиям ADAC и других организаций, каждые 10% в высоте профиля, могут снижать шума на 2 – 3 Децибела.

ТО есть если вам нужен комфорт, можно взять диски меньшего размера, а резину с большим профилем. В моем примере, можно с 45 повысить до 50 или даже 55.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

Все что я говорил относиться, к летним шинам. Зимние варианты хоть и имеют более мягкий протектор, но он у них выше. Также не стоит забывать про шипы в протекторе (они дают очень много шума).

Я думаю, теперь, вы сможете легко и просто выбрать для себя наиболее тихие и комфортные покрышки. Разошлите эти материалы друзьям и знакомым, пусть они также узнают эту информацию. А у меня на этом все, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.