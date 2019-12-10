Шишка на колесе. Чем это грозит, что делать и можно ли ездить?

Не важно, на какой резине летней или зимней, на шипах или липучке, от сильного удара может образовываться так называемая – «шишка», ну или «грыжа» (тут кому как ближе). Появляется она как обычно сбоку, может быть большой или маленькой. И у владельца такой шины возникает вопрос – а можно ли ездить на таком колесе? Какие будет последствия, да в конце концов чем это грозит? Как обычно я постараюсь простыми словами и подробно все это объяснить + как обычно видео версия в конце (для тех, кто не хочет читать) …

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Стоит отметить что если у вас появилась «такая шишка», то скорее всего колесо нужно будет заменить, ибо ремонтируется оно далеко не во всех случаях (я бы даже сказал что ремонтируется крайне редко). А вот попасть в аварию можно легко и просто. НО! Все по порядку

Строение колеса

Напомню «буквально в двух словах». Любая шина, это не только резиновая «форма» которую вы видите сверху, это еще и металлический + нитевой каркас внутри. И именно нити + металлическая проволока, держит на себе всю нагрузку (они находятся как бы внутри резины).

По расположению этого каркаса, различают шины, они бывают двух типов:

Диагональные. Появились они раньше, но сейчас практически не выпускаются. Здесь каркас идет по диагонали. ТО есть нити перекрещиваются.

Появились они раньше, но сейчас практически не выпускаются. Здесь каркас идет по диагонали. ТО есть нити перекрещиваются. Радиальные. Сейчас практически 95% всех шин именно такие, здесь каркас идит по горизонтали, или точнее продолжает радиус, именно поэтому они называются радиальные (и буква «R» на колесе говорит именно об этом). Нити здесь не перекрещиваются

Можно долго говорить о плюсах радиальных шин, однако из самых значимых можно отметить такие – улучшение устойчивости и управляемости, повышенное сцепление на дорогах с сухим покрытием, уменьшение механического повреждения в зоне протектора.

Также стоит отметить, что в дорогих шинах, используется омедненная металлическая проволока для производства каркаса, она устойчива к влаге и не так сильно гниет. НО устанавливают ее на дорогие шины, на дешевые идет обычная, металлическая.

Шишка сбоку, о чем это говорит

Говорит это о плохом – тканевый (нитевой) корд, который находится внутри резины разорвало, и он больше не держит нагрузку и давление внутри.

Происходит такое в основном от сильного удара или наезда на острую или тупую неровность. Например, резкая яма (скажем когда срезают асфальт), или бордюр, или крышка колодца выступает. И вы на всей скорости в него влетаете. Еще бывает от того что вы проехали длительное время на спущенном колесе.

Колесо резко сокращается от удара, резина сама по себе эластичная в отличие от нитей, она скорее всего не порвется, а вот нити просто лопаются внутри.

Таким образом, надувается шишка (ну или опять же грыжа) – она показывает, что вся нагрузка и давление теперь удерживается только резиной и ничем больше

НО резиновая смесь не рассчитана на такие нагрузки

Чем это грозит?

Да все просто, при следующем ударе, либо при резком повороте (когда нагрузка идет на это колесо) – оно банально может лопнуть. Причем так, что колесо мгновенно спустит, а скорее всего его разорвет.

Если такая шина будет стоять спереди, скорость будет большая, тогда вас утащит вправо или влево (смотря, где лопнет). А там и да кювета или «встречки» недалеко. Причем обычно бывает так, что ты просто не ждешь этого, а оно «бах» и взрывается.

Если стоит сзади, то это не так страшно, машину утащить может, однако не так сильно. НО все равно, особенно на зимней дороге, вы можете, не справится с управлением и опять же авария.

Опять же я считаю, что ездить на таком колесе опасно и его нужно заменить! Это банально ваша безопасность

Многие оставляют эту шину для запаски, но перед этим его ремонтируют

Что делать и можно ли отремонтировать?

Вопрос непростой, оценить ремонтопригодность можно самому, причем достаточно быстро.

Если на поверхности больше одной шишки, скажем две или три. Ремонтировать уже нет смысла

Если грыжа больше 2 см в высоту и ширину, тогда ремонтировать также не всегда имеет смысл

Если она 2 см и менее, тогда можно рассмотреть для ремонта

Дело тут вот в чем, 2 см, это не такой большой прорыв, скорее всего пострадало несколько нитей корда, и это место можно попытаться отремонтировать.

Ремонт происходит следующим образом, изнутри наклеивается или лучше вулканизируется специальный радиальный пластырь (ну или заплатка). Она внутри имеет нити, которые не дадут шишке расширяться. Причем «заплатку» нужно устанавливать строго по стрелкам, обычно радиально.

Если грыжа на поверхности шины больше 2 см, скажем 5 и более, попытаться восстановить можно, но не всегда это целесообразно.

Во-первых, заплатка нужна будет большая, обычно для грузового транспорта. А она тяжелая, что собьет балансировку колеса («грузилков» нужно будет навесить много)

Во-вторых, слишком большой участок прорван и не факт что заплатка исправит эту проблему, ведь в середину резины не заглянешь

Камера спасет ситуацию

Почему то многие уверены: что если поставить в покрышку с грыжей — камеру, то это спасет ситуацию, и на таком колесе опять можно будет наваливать.

НО это крайне не верно — ведь камера это просто кусок резины в ней нет нитей и какого-то усиленного корда. Она вам не поможет, а при разрыве шины, лопнет вместе с ней

Стоит отметить, что проблема усиливается у зимних шин, ведь они тяжелее, то есть они испытывают большие нагрузки, а также резиновая смесь у них мягче, чтобы не дубеть при морозе.

В заключении хочется сказать, лучше поменяйте такую резину, ибо проблем от нее действительно может быть много! Это и безопасность, и балансировка + биение такого колеса.

А вообще, например у шин НОКИАН, есть пожизненная гарантия (пока протектор не сотрется), если у вас появилась шишка, то просто замените ее (главное чек не потерять).

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР

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