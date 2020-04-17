Саморез в шине: что делать и можно ли ездить? Подробно + видео

НА летних дорогах (на зимних все же реже) можно поймать саморез в шину. Это легко и просто отследить, колесо начнет медленно, но верно спускать. Можно ли ездить на такой покрышке? Или срочно в ремонт. И что будет если саморез есть, а колесо не спускает. Не стоит разводить панику, на таком варианте можно еще достаточно долго передвигаться, особенно актуально, если вы в поездке (на трассе). Как обычно полезная статья + видео версия …

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Этот вопрос, очень сильно пугает начинающих водителей, многие даже готовые поменять старую покрышку на новую, и это только из-за того что саморез оказался в шине автомобиля. Однако друзья, это стандартная ситуация, которая для современных колесо просто плевая (про ремонт мы тоже поговорим, но чуть ниже).

Что такое современная шина?

Это достаточно прочная конструкция, помимо резиновой смеси, которую можно видеть сверху (да и внутри колеса). У нее есть специальный силовой каркас – он состоит из металлической, прочной проволоки (обычно она стальная, а на дорогих шинах сталь может покрываться медью) + добавляется каркас из нитей (которые также расположены специальным образом).

Сейчас практически все современные шины идут бескамерные, такая конструкция очень плотно садится на диск, и не позволят проходить воздуху за стенки борта.

Нужно отдать дань современной резиновой смеси, она не такая как была скажем 20 -30 лет назад, когда в обязательно порядке устанавливалась камера.

Скажу больше – если у вас случается прокол, например гвоздь или саморез в шине, тогда резиновая смесь (именно бескамерного варианта), плотно обволакивает этот предмет и зачастую не дает колесу спускать.

Сколько можно ездить с таким проколом?

Вы не поверите – но достаточно долго. Если саморез или гвоздь сидит в шине и не доходит до внутренне части, тогда вы даже не заметите прокол (ну если только специально не будете просматривать протектор).

Что произойдет далее – шляпка у самореза или гвоздя сотрется и он все же пройдет дальше, ну и ваша покрышка начнет спускать. Опять же не сильно, примерно 0.5 АТМ в день.

Именно поэтому на шиномонтажах, зачастую эти металлические вставки без шляпок.

В итоге, ездить можно, современная шина как раз и создана чтобы вы безболезненно (пусть даже иногда подкачивая) добрались до СТО. Однако там желательно все же извлечь, бывает, что шляпка сверху протектора, и просто достаточно выкрутить этот шуруп (а если не дошло до внутренне части покрышки то и спускать не будет).

Как отремонтировать?

Многие почему то считают, что после самореза использовать шину нельзя! Даже если она свежая и протектор не изношенный. Бояться что она разорвется, разлетится и т.д.

Все это бред. Если у вас не поврежден силовой каркас покрышки (скажем нет бокового пореза), все ремонтируется. Мелкий прокол, не может повредить много тканевых нитей и тем более несколько металлических стальных нитей (повредит максимум одну, это вообще не страшно).

Есть два способа ремонта такого колеса:

Просто поставить жгут, ставится за пять минут, даже не снимая покрышки. Лично я, делаю все своими руками без каких-либо шиномонтажей. Сейчас посмотрите вот это полезное видео.

Другие говорят — что жгут в протектор, это временное решение и нужно ставить заплатку изнутри. Скажу так, жгут ставится очень плотно, причем он ставится на клей, так что ничего спускать не будет, я так делал много раз.

Простыми словами – отремонтировать такую шину можно, причем затратив не так много сил.

Что делать: пошаговая схема

Давайте подведем небольшой итог – что делать, если в шину попал саморез, гвоздь или еще какой-то металлический предмет, например мне один раз обломок сверла в протектор залез.

План такой:

Если колесо не спускает (скажем, видно шляпку, полили на нее водой а пузырьков нет). Увидели, едем на шиномонтаж – берем отвертку или плоскогубцы и выкручиваем — вытаскивает из протектора. Зачем на монтаж? Да просто если вы вытащите этот «кусок металла», вполне возможно, что шина начнет спускать, чтобы оперативно устранить проблему.

Если спускает (шляпка стерлась или торчит острый кусок). Тут однозначно нужно ехать на шиномонтаж, ну или опять же делать все своими руками. Еще раз повторюсь, на мой личный взгляд жгута будет достаточно для ремонта прокола.

В заключение хочется отметить такой момент, не ремонтируется боковой порез протектора (и то не всегда). Все потому что рвется силовой каркас шины (тканевые и металлические нити), и это место ОЧЕНЬ сложно опять собрать, конечно есть силовые пластыри (у которых есть своя сетка из нитей), но опять же это рискованно, особенно на больших скоростях.

А вот если у вас саморез, сверло, гвоздь или еще что-то малое в протекторе, то это ничего страшного, штатная ситуация, которая исправляется за несколько минут. На этом все, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.