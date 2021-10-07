Ремонтные шипы – мой отзыв спустя 5 лет

Скоро наступает пара переобуваться в зимнюю резину, и зачастую она у нас шипованная. Но как я уже многократно говорил, что через 2 – 3 года, резина может терять до 20 – 30 % шипов. Их конечно можно восстановить, установкой ремонтных, однако многие автолюбители относятся к ним, мягко сказать неоднозначно. Кто-то говорит — что они вылетают через день, другие — что они не так хорошо «гребут», третьи – что у них пластиковая втулка, и она плавится, и так далее и тому подобное. В общем, ошибок огромное количество. Лично я с ремонтными шипами имею дело уже около 5 лет (даже ролик есть на канале 2016 года). Я их устанавливал на несколько своих автомобилей и у меня только положительные отзывы. Сегодня я хочу развенчать мифы, если вас смущает их установка, тогда советую почитать этот материал, внизу кстати есть и видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале я хочу отметить — у меня нет задачи, как-то хвалить или хаять эти ремонтные шипы, я просто оставлю свой отзыв. Просто представьте ситуацию, у вас еще свежая резина, неважно наша или импортная, а у нее половина пустых отверстий, протектор еще высокий 8 – 9 мм, а сцепление на льду уже не то, а ведь это ваша безопасность! Ремонтные элементы помогут вам восстановить исходные характеристики

Где лучше брать?

Наверное, самая большая ошибка — это где покупать эти ремонтные шипы. Как обычно наш русский водитель хочет сэкономить и лезет на китайские сайты.

Так вот мне также доводилось иметь дело с китайскими шипами. Мой честный отзыв о них — качество у них паршивое, да, причем стоят они намного дороже. Например, если сейчас забить на том же АЛИЭКСПРЕСС — выбрать китайского производителя, то цена зачастую доходит почти до 1000 рублей за 100 штук.

Причем когда у нас в России, от отечественных производителей, можно купить за 650 рублей за 100 штук, разница почти в два раза.

Также китайские шипы, плохо сделаны, у них качество обработки отвратительное. Сажать их в резину сложнее. Причем не понятно, из каких материалов сделаны — сама игла и пластиковая втулка, их можно буквально погнуть пассатижами

Простая истина – берите ремонтные шипы у наших производителей, сейчас не буду их рекламировать, есть несколько компаний, которые производят, но качество у них намного лучше и стоят они дешевле.

Просто возьмите их в руку, проведите по пластиковой втулке и металлической игле и шляпке пальцами, и поймете, что здесь качество выше, никаких зазубрен и заусенцев, которые мешают посадке в шину.

Про конструкцию ремонтного шипа

Многие пишут, что конструкция шипа – очень ненадежная. Потому что есть пластиковая втулка, которая держит саму иглу. И что эта втулка очень быстро разрушается и вылетает. Но это чистой воды миф.

Дело в том, что ремонтный шип, так был задуман. ТО есть его специально так делали.

Но для начала пару слов про конструкцию:

Металлическое основание примерно в два раза больше, чем стандартный шип установленный с завода. Так что если его правильно посадить на место, утопить в протектор, то вылететь практически не сможет, ибо резина будет держать его сильнее.

Пластиковая втулка также толще, чем обычный корпус шипа. Она плотно прижимается к резине, но это еще не все.

Смотрите – пластиковая вставка от работы резины и самой иглы (она трется об асфальт) — действительно нагревается и становится мягкой. НО! Она не вылетает, как многие думают, она соединяется с пылью песком и грязью, растекается по всей поверхности отверстия и буквально через месяц – два, образует монолитную конструкцию, мне иногда кажется — что она как-то соединяется с резиной.

И выдрать ее очень сложно. Сидят реально лучше, чем заводские. За 5 лет эксплуатации таких шипов, я потерял всего несколько штук

Правильно подобрать высоту

Одни пишут в своих отзывах — что эти шипы торчат из шины, и быстро стираются. Другие — что они наоборот сильно утоплены и толку от них мало.

Нужно понимать, что ремонтные шипы бывают разных размеров. Вообще самый маленький 6 мм, а самый высокий 10 мм. Понятно если вы поставите высотой 10 мм в стертый протектор 6 мм, он у вас будет торчать и его сломает или вырвет буквально за несколько минут

Прежде чем устанавливать — вам нужно замерить глубину протектора. Самое главное его очистить, можно обычной отверткой. Далее просто погружаем штангенциркуль и смотрим остаточную глубину.

Обычно новая зимняя резина имеет высоту протектора в 10 – 12 мм. Если у вас в остатке 8 – 9 мм, то шиповать можно, и даже нужно. Просто выбираем этой высоты ремонтные элементы, и они будут торчать также как штатные. Игла будет выходить примерно на 1 мм.

Причем стираться ремонтный элемент будет также как и штатные. То есть игла, всегда будет оставаться в зацепе.

Миф про плохое сцепление

Еще один миф – то что ремонтные шипы работают намного хуже, то есть сцепные свойства на льду или ледяной поверхности практически отсутствуют.

Не знаю, кто и зачем пишет такие отзыв, но это совсем не так. Лично сам проводил эксперимент – резина, которая потеряла около 30 шипов, плохо работала в подъеме, после дошиповки работоспособность восстановилась. Я допускаю, что обычная круглая центральная игла, работает немного хуже, чем скажем квадратный или ромбовидный шип.

Но по исследованиям различных шинных компаний, форма дает всего около 3 — 4% сцепных свойств. То есть между иглой и скажем квадратной формой — разница всего 3%

Также смотрел на след на ледяной дороге, все шипы врезаются в лед и оставляют след. То есть они протыкают верхний слой, а значит работают.

Главное правильно выбрать высоту протектора, и правильно дошиповать колесо. ТО есть если проктор 8 или 9 мм, ставить ремонтный шип в 7 мм неправильно

Шиповать – это дорого

Смотрите если шиповать на СТО, то конечно это недешево. Около 20 рублей за штуку (это вместе с работой). НО если делать работу самому, причем купить большую коробку шипов, то получается около 5 рублей за штуку.

ТО есть если потеряли 30 шипов, по 5 рублей, получается всего 150 рублей

НО! Остается правильно зашиповать колесо, а вот тут есть несколько вариантов – либо самому своими руками, при помощи каких-либо трубок или пассатиж. ДА это трудозатратно, а также нужно набить руку, чтобы загонять правильно и прямо (чтобы они не стояли боком), зато приспособление стоит копейки.

Можно купить и специальное устройство, про которое я рассказывал в предыдущей статье, да оно стоит денег, но при помощи него дошиповка получается за секунды, да и окупается он буквально за сезон.

В любом случае, примерно за один или полтора сезона (это если вы покупаете дополнительное устройство) вы все окупаете. А дальше, дальше только профит. Ведь устройство у вас останется на многие сезоны, и другие автомобили. Можно и другу, брату, отцу и т.д. колеса шиповать

Сейчас видео версия, смотрим

Думаю теперь у вас разложилось все по полочкам. Лично мой отзыв — ремонтные шипы реально работают, отлично держатся, стираются вместе с протектором и стандартными шипами, да и при правильной «ошиповке» вырвать их очень сложно, они превращаются как бы в монолит с резиной. Напишите свой опыт использования, если он у вас есть, как устанавливали и как они у вас держатся. А на этом у меня все, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР.