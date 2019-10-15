Ремонт шины (колеса) жгутом своими руками. Рассмотрим бескамерный вариант

На днях на моем автомобиле упало давление в колесе (сработал датчик), я подкачал его, ссылаясь на то что сейчас холодает (минусовые температуры близко). НО через пару дней опять тоже самое, давление после ночи — 1,6 БАР (ну или атмосферы, кому что близко). Стало понятно, что это не погода, а банальный полез или прокол – нужно устранять. Можно конечно поехать на «ШИНОМОНТАЖ», там легко быстро все устранят, но у меня есть специальный комплект для ремонта бескамерных шин. И как Вы, наверное уже догадались, сегодня будем ремонтировать своими руками, ставить жгут. Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …

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Сразу немного по поводу цены, на мой диаметр (R18), стоимость отремонтировать один прокол на «бескамерке» будет примерно 150 – 200 рублей, и как потом выяснилось порезов у меня не один, а целых два! То есть около 400 рублей как с куста. НО можно сделать все самому, причем хорошо сэкономив, например такие наборы для ремонта на АЛИ стоят примерно от 70 до 150 рублей + три жгута.

Оставлю вам ссылку посмотреть, как я считаю, такой набор должен быть у каждого автовладельца, причем цена то копейки.

Снимаем и проверяем колесо

Но мы собрались здесь, чтобы исправить ситуацию своими руками, как обычно для начала нужно снять колесо автомобиля и проверить шину на прокол.

Как снимать, я подробно рассказывать не буду, все же это элементарно, просто помните несколько правил:

Автомобиль должен стоять на электронном или механическом ручнике (стояночном тормозе)

Под остальные колеса нужно подложить камни, или специальные подставки, чтобы машина не покатилась

Домкрат нужно ставить ровно под ребро жесткости кузова (чтобы не помять или сломать пластиковые пороги или другие детали)

Домкрат должен стоять ровно, не под наклоном, а именно ровно, на плоской поверхности

НУ и далее откручиваем колесо, снимаем и переходим к проверке

Проверить шину на порез – не сложно, любой гвоздь, саморез, сверло или прочее легко можно заметить. Однако понять спускает он или нет – можно не сразу.

Ведь банально они бывают короткие, и не прокалывают полностью покрышку. Тогда его просто достаточно вытащить и все. Это место ковырять не нужно

А для того чтобы понять где спускает, есть легкий метод, это ведро с водой и губка. Просто льем на место прокола, и если идут пузырьки (даже чуть — чуть), значит нужно делать.

Стоит помнить, что под нагрузкой спускать будет в разы больше.

Какой инструмент понадобится?

Для бескамерного колеса, вам будет нужно купить специальный ремонтный набор (на который оставил ссылку сверху). Стоит он реально копейки, продается много где (есть и на заправках, и автомагазинах, у кого-то идет с компрессором) или например, на том же «АЛИ».

Суть этого набора для ремонта проста, в нем есть всего два инструмента + клей + три (или более) жгутов из сырой резины.

Два инструмента обычно делятся по задачам:

Первый – его называют «шило», «сверло», «штопор» (кто на что горазд), но он нужен только для того чтобы зачистить отверстие, которое останется от прокола.

Второй – его называют «держатель» или «вдавливатель», нужен для того чтобы в нем закрепить жгут, а далее его протолкнуть в саму шину.

Про клей, думаю, объяснять не стоит. Так вот — бескамерное колесо снимать уже не нужно, если поймали просто прокол, можно заделать его просто сняв колесо.

Удаляем из колеса

Вроде бы все понятно, нужно вытащить этот «кусок металла» из колеса. Однако не всегда это просто сделать.

Если вы надеетесь на то, что просто так, пальцами, вытащите и он выйдет, это не так.

Например, если сидит «саморез», то у него есть грани, и вытащить его ОЧЕНЬ не просто. Причем как обычно это бывает, верхняя шляпка у него стачивается.

Тут самое главное запастись нужным инструментом, я вам советую взять кусачки по металлу, у них тонкий «носик», которым вы сможете подцепить любой гвоздь.

Далее просто вытаскиваем резким движением, и сразу вам нужно зачистить отверстие

Заделываем отверстие

Берем инструмент номер один (для зачистки), прокол должен быть очищен от разорвавшейся резины и расширено отверстие. Просто вставляем железное «шило» в отверстие и водим вверх-вниз, на нем есть спиральная заточка, она просто счищает края. Можно оставить его в колесе, до тех пор пока не подготовите жгут.

Далее нам нужно взять второй инструмент, и засунуть в ушко сырую резину. Пролазить будет с усилием, но нужно постараться. После того как жгут прошел, расположите его примерно посередине.

Стоит отметить, что сырая резина, может немного твердеть на морозе, и она будет плохо входить в отверстие прокола. Для того чтобы улучшить прохождение, вам нужно ее разогреть, например подержать в руках. И вообще зимой лучше этот процесс делать в тепле.

Теперь нужно намазать жгут клеем, он резиновый, его нужно нанести с двух сторон. Просто поливаем сначала с одной стороны, затем с другой (не жалеем, пусть он весь будет покрыт, будет лучше входить).

Вытаскиваем инструмент для зачистки и устанавливаем другой с сырой резиной. Теперь изо всех сил проталкиваем его в отверстие (это реально сложно). ДО тех пор пока наружи не останется всего два кончика от жгута (должен зайти примерно на 3 – 5 см внутрь). И потом с силой (быстро) выдергиваем инструмент для установки.

НА этом почти все. Ждем пока резина + клей «схватятся», и примерно через 5 – 10 минут отрезаем концы, под самую поверхность резины.

Останется небольшая нашлепка из сырой резины, но это не страшно, она сотрется примерно через 20 – 50 км.

Как видите ничего сложного – НЕТ, процедура элементарная.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР