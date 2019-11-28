Рейтинг зимних шин 2019-2020. Мой ТОП 5 + видео версия

После моей статьи про выбор зимней резины, многие мои читатели начали писать мне — а какие установлены у тебя, какие посоветуешь и что собственно выбрать? Я уже много раз говорил — что стараюсь не навязывать своего мнения другим, друзья выбирайте сами, ибо в интернете просто куча различных сайтов с отзывами, обзорами и тестами. НО бывают настойчивые зрители, которые хотят слышать именно мое мнение. Что же, просили, как говорится — получите. В этом рейтинге я расскажу про шины, которые я советую, на конец 2019 начало 2020 года, то есть на предстоящую зиму. Производителей много, шин еще больше, но как обычно у меня найдется ТОП 5, которые я купил бы сам. Так что не будем затягивать – давайте начнем …

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Вначале мне хочется сказать, по аналогии с рейтингом про выбор аккумуляторов, я хочу сделать ТОП 5 импортных шин и ТОП 5 наших отечественных. Ибо совмещать в одной статье это долго, да и не всегда правильно. Эта будет про импортные шины, но я напишу вторую часть про наши отечественные, есть мы под видео на канале наберем хотя бы 7000 лайков (видео кстати внизу). Ибо информации много и ее нужно собирать и анализировать.

Также я хочу отметить, что я буду советовать именно различные шины, даже если они производятся одним концерном и бренды или подбренды являются смежными. Так что не нужно мне про это писать я все это знаю …

#1 Nokian Hakkapeliitta 9

Просто ОЧЕНЬ популярная шина среди всех производителей. Появилась еще в 2017 году, сейчас ее производят под Питером в городе Всеволожске, там стоит огромный завод, а вот в Финляндии производство почти свернуто. НА этом заводе я, кстати был, и видел как все это работает, какие материалы используются в резиновой смеси и производстве корда. Затем мы были в Финляндии на испытательном полигоне, где видели, как испытывают эти шины. Нужно отметить такой факт что у Нокиан, самый большой зимний испытательный полигон в мире, который кстати, берут в аренду (за немалые деньги) другие производители.

НА этом полигоне мы делали кучу различных тестов, разгон и торможение на льду, снеге, змейка, катались при крайне-отрицательных температурах. И в любой момент эта шина показывала себя очень хорошо. Нужно заметить, что у нее только направленный протектор!

Кто-то ее ругает, кто-то наоборот просто боготворит. НО то, что Хаккапелита 9 является одной из самых лучших шин это факт.

Плюсы – это прекрасные сцепные свойства на льду, проходимость в снегу, торможение, боковое удержание, большая гарантия.

Минусы – ОЧЕНЬ много шипов, шумная на асфальте, не такая эффективная в слякоть, высокая цена

В этой статье мы будем сравнивать цены за самый распространённый типоразмер 205/55 R16. Если верить яндекс маркету, то цены на нее плавают в пределах от 6517 до 8426 рублей. Не дешево, но она этого заслуживает.

В любом случае я считаю Хаккапелита 9 лучшей зимней резиной на конец 2019 начало 2020 года. Поэтому первое место в нашем рейтинге.

#2 DUNLOP SP WINTER ICE 03

Новичок этого года (то есть 2019 — 2020 – го модельного года), который производят на заводе в Турции. Мне уже удалось ее протестировать на большом испытательном полигоне в городе Екатеринбурге, где под эти нужды было отведено большое замерзшее озеро.

Протектор у нее также направленный.

Испытаний было очень много, разгон и торможение, проходимость в снегу, боковой занос (когда разгоняется машина, и потом по чистому льду она должна держаться на кольце, причем чтобы ее не снесло), затем были восьмерки и т.д.

Причем тестирование было построено так – было около 5 одинаковых машин (AUDI A3), но с разными шинами, на одной были DUNLOP, на другой NOKIAN, на третьей МИШЛЕН, последующей КОНТИНЕНТАЛЬ, БРИДЖСТОУН и т.д. Все шины были новые, этого года, с малым пробегом, одинаково накаченные.

И мы по очереди выполняли упражнения (разгон – торможение, боковой снос, восьмёрка и т.д.). Все это замерялось и фиксировалось.

Так вот первое место по всем видам делили «НОКИАН» и «ДАНЛОП», остальные конкуренты были далеко позади. Особенно явно это было при разгоне и торможении, прохождении ледяных колец и т.д.

ДАНЛОП говорят что они создали конкурента НОКИАН ХАКАПЕЛИТА 9 и похоже это действительно так. Причем это не голословно, а есть реальные тесты, которые вы можете, что говорится потрогать руками.

ПЛЮСЫ – прекрасные удерживающие свойства на льду, проходимость по снегу, торможение, но самый большой плюс это ЦЕНА (здесь она менее 5000 рублей, что почти на 30% дешевле, чем на ХАКАПЕЛЛИТУ 9).

МИНУСЫ – много шипов, а поэтому шумная на асфальте, не так уверенно ведет себя при слякоти

Если верить яндекс маркету, средняя цена от 4670 до 5202 рублей. Отличные шины, можете к ним присмотреться. Заслуженное второе место нашего рейтинга

#3 Continental IceContact 3

Достаточно свежая шина, производство началось в начале 2019 года. Появилась на замену Continental IceContact 2.

Производят в большом количестве стран, таких как — Германия, Англия, Португалия, Чехия, Турция есть мощности и в России.

Как заверяет сам производитель, что эта шина является чуть ли не эталоном, и выводит зимнее вождение на новый уровень.

Протектор этой шипованной зимней шины направленный. Имеется большое количество шипов, из-за чего эту резину сложно назвать тихой.

ПЛЮСЫ – Прекрасное торможение на мокром и сухом асфальте, прекрасные разгон, торможение и управляемость на льду, хорошая проходимость и управляемость в снегу. Умеренный шум, не смотря на большое количество шипов.

МИНУСЫ – Не очень хорошая управляемость на мокром асфальте (не путать с торможением на мокром асфальте), да и на сухом асфальте управляемость оставляет желать лучшего.

Цена если верить яндекс маркету, примерно от 5800 до 6663 рублей, за версию 205/55 R16

#4 Michelin X-Ice North 4

Выпускаются во многих странах, например Франция, Польша, Испания, Германия, есть завод и в России, а вообще стран где есть производство 17, а заводов 68, в том числе есть мощности где собираются сразу несколько смежных брендов.

Поступила в продажу в 2017 году, на замену Michelin X-Ice North 3 имеет направленный рисунок.

Мне доводилось также тестировать эту шину. У нее есть как сильные стороны, так и слабые. НО в первую очередь хочется отметить, что она достаточно мягкая, что придает ей великолепные сцепные свойства на льду и она не так сильно шумит.

ПО ПЛЮСАМ — Michelin X-Ice North 4, зачастую выигрывает у своих более именитых конкурентов именно в разгоне, торможении и управлении на льду. Во многих тестах ей нет равной. Однако в управлении на снегу, она идет на вторых третьих местах. Также в положительные моменты можно записать и цену.

ПО МИНУСАМ – Она плохо работает на мокром асфальте, тормозной путь и управляемость оставляют желать лучшего.

Исходя из этого, ее можно рекомендовать именно для регионов с низкими температурами, там она работает прекрасно. НО если у вас часто оттепели, то лучше посмотреть другие варианты из списка.

Если верить яндекс маркету, то цена плавает в пределах от 5300 до 6030 рублей.

Четвертый вариант рейтинга, можно рассмотреть для покупки.

#5 Gislaved nord frost 200

Выпускается с зимы 2017 года, однако производство началось еще в конце 2016. Рисунок протектора у нее ассиметричный, я специально включил такую шину, потому что считаю этот рисунок одним из самых лучших и универсальных для различных дорожных условий.

Gislaved выпускают во многих странах Европы, в частности в Германии, а также производство налажено и в России.

Знаете эту резину, некоторые эксперты, называют «пограничной» между шипами и липучкой, и она, по мнению многих авторитетных сообществ, до сих пор является — одной из самых тихих зимних шипованных шин. Добиваются таких характеристик благодаря небольшому количеству шипов (они идут в основном по краям), а также мягкой резиновой смеси и ассиметричному протектору.

ПЛЮСЫ – Тихая и комфортная, идеально подходит для города, для тех, кто не хочет ездить на липучке (не доверяет ей), но и излишне стучать шипами тоже не хочет. Прекрасно работает на снегу, при разгоне, торможении и управлении. Чуть хуже работает на льду из-за меньшего количества шипов, однако ее также достаточно. Умеренная цена.

МИНУСЫ – НА сухом и мокром асфальте показывает себя слабее, чем оппоненты выше, но тормозной путь не критично длиннее около 0,8 метра. И поэтому пятое место рейтинга.

Исходя из таких данных это действительно универсальная шина, она прекрасно чувствует себя в городе, не докучает вам сильным шумом шипов, но и на заснеженных — обледенелых трассах (скажем, когда вы выезжаете в деревню или на природу), ведет себя предсказуемо.

Я сам катаюсь на такой резине вот уже третий год, и у меня только положительные эмоции, и да у меня все шипы на месте, пробег на ней примерно 20 000 км

Если верить Яндекс маркету, то цена за 205/55 R16 начинается от 4660 до 5398 рублей.

Этой мой личный ТОП зимних шипованных шин, которые я вам могу советовать, некоторые тестировал лично на серьезных полигонах с замерами, на одной третий год передвигаюсь сам.

Также можно рассмотреть резину таких компаний как БИДЖСТОУН, ГУДЕАР, ПИРЕЛЛИ, КУМХО и ЙОКОГАМА. Но по тем или иным причинам я их не включил в свой ТОП. Хотя много знакомых на них катаются, и они им нравятся.

Сейчас видео версия, смотрим.

А какие зимние шипованные шины, ВЫ считаете лучшими? Пишите в комментариях свои отзывы, только давайте договоримся только личный опыт.

А на этом у меня все, подписываемся на канал, пишем комментарии, ставим лайки. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР