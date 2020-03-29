Рейтинг летних шин 2020. Мой ТОП 5 + видео версия

Друзья всем доброго дня. После моей статьи про ТОП 5 зимний шин, меня попросили сделать такой же рейтинг только уже летних вариантов. Я ответил — что он будет, но только весной. И вот сейчас март, а это значит, что пора уже задумываться над покупкой летних шин. В начале я хочу сказать – обычно я не советую бренды к покупке (как говорится — выбирайте сами), но настойчивые зрители и читатели еще с зимнего материала, просили высказаться о «лете». Я вас услышал, и сейчас именно моя подборка, которую я бы купил себе в 2020 году. Плюс видео версия в конце …

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Вся летняя резина в топе, идет из премиум сегмента, а также имеет ассиметричный рисунок (не направленный, не классический, то есть симметричный, а именно ассиметричный). Я оказался прав, когда говорил это в своем материале про выбор летних шин. Ведь ассиметричный рисунок сочетает в себе, много положительных качеств.

Также хочется отметить, что в этой статье будут именно импортные производители (даже если заводы стоят у нас в России). НО возможно, я напишу подборку и отечественных вариантов, но это будет позже.

#1 Bridgestone Turanza t005

Обновленная летняя шина (обращаем внимание на приставку t005), выпускается на Европейском рынке с января 2018 года, во всем мире включая Россию с 2019 года. Кстати выпускают ее в моем родном городе Ульяновске, у нас стоит огромный завод БРИДЖСТОУН.

Имеет ассиметричный рисунок протектора.

В моем личном рейтинге я поставил ее на первое место. НО за что — спросите вы меня.

Друзья — Bridgestone Turanza t005, обладает прекрасной износостойкостью и ударопрочностью (у нее действительно толстые боковые стенки, проверено не раз). Для наших не всегда качественных дорог, это почти самое лучшее решение.

А если верить немецким организациям TUV SUD и ADAC, она занимает первое место по тормозному пути на мокром и сухом асфальте, в среднем ее тормозной путь на 3 метра короче, чем у ближайших конкурентов. Как заверяет сам производитель, добился таких показателей благодаря технологии — NanoPro-Tech.

Еще из плюсов можно отметить управляемость как на мокром, так и сухом асфальте. Шина не плывет, а идет, как говорится – как по рельсам (отличный «держак»). Помогает экономить топливо, ибо сопротивление качению у нее на высоком уровне.

По минусам: Многие говорят, что она шумная и жесткая. Но я скажу так — модель t005, это не t001. Здесь акустический комфорт действительно улучшили. И еще все зависит от того на чем и как вы ездите и особенно какой у вас размер. Лично мне она показалась реально тише, чем предыдущее поколение, а производитель указывает уровень шума на 71 dB, что находится на уровне конкурентов.

По ценам. Как обычно мы будем брать самый ходовой размер, 205/55 R16, если верить яндекс маркету, стоимость составляет – 4099 до 4628 рублей за колесо.

Отличная обновленная резина (еще раз подчеркиваю модель t005, а не предыдущее поколение), можно брать, не боясь, всем советую.

#2 Michelin Primacy 4

Второе место в рейтинге летних шин, я решил отдать компании МИШЛЕН. Также почти идеальная шина, начали производить в 2018 году. Пришли на замену Primacy 3, сейчас выпускают во многих странах, Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, а также и в России.

Также имеет ассиметричный рисунок протектора.

МИШЛЕН всегда выпускал именно комфортные шины для летнего периода.

ПЛЮСЫ: Michelin Primacy 4 имеет отличные показатели в управляемости на мокром и сухом асфальте, вменяемое торможение на сухом асфальте. Прекрасный акустический комфорт, простыми словами она не шумная и мягкая (именно за это и любят МИШЛЕН).

ПО МИНУСАМ: Не так эффективно тормозит на мокром покрытии. Из-за того что мягкая и комфортная имеет обратную сторону медали — не такая прочная, а также имеет пониженную износостойкость. У нее не самые высокие показатели качения, а это значит, расход будет суть выше конкурентов (опять же это обратная сторона мягкости и комфорта). Я знаю, о чем говорю сам третий год передвигаюсь на МИШЛЕН

Если верить Яндекс маркету, средняя цена за размер 205/55 R16 составляет – 4460 до 5507 рублей за колесо.

Отличная и комфортная летняя шина, можно рассмотреть для покупки

#3 Continental Premium Contact 6

Модель 2017 – 2018 годов, пришла на замену Continental Premium Contact 5. Производят во многих странах таких как — Чехия, Франция, Германия, Португалия, Румыния, Словакия, есть завод и в России. Занимает третье место в моем рейтинге.

Наличие ассиметричного рисунка протектора.

КОНТИНЕНТАЛЬ, заверяет что с этой шиной они произвели революцию на рынке. Увеличили ресурс на 15%, уменьшили шум на 10%, снижено сопротивлению качению на 5%, улучшилась управляемость на 3%, снижен внутренний шум на 2%.

ПЛЮСЫ: В реальности резина хорошо себя ведет при поворотах на мокрой дороги (здесь она лучше многих), хорошая управляемость на сухом и мокром покрытии, хорошее тяговое усилие на гравии и грязи, а также хорошая топливная экономичность.

МИНУСЫ: Не очень хорошее продольное аквапланирование, не такая комфортная на асфальте, уровень шума опережает конкурентов.

Средняя цена за 205/55 R16, по данным Яндекс маркета, от 4100 до 4674 рублей.

Хорошая летняя шина, можно присмотреть для покупки.

#4 Nokian HAKKA BLUE 2

Начало выпуска 2017 год, пришли на смену Nokian HAKKA BLUE первого поколения. Впускаются как в Финляндии, так и у нас в России. Почетное четвертое место в летних шинах.

Также как и конкуренты имеет ассиметричный рисунок протектора.

НОКИАН имеет лидирующие позиции на зимнем рынке, однако летние шины нельзя назвать лидером сегмента.

ПЛЮСЫ: У НОКИАН для премиальных шин, есть один неоспоримый плюс, это бессрочная гарантия, пока протектор не сотрется до минимального значения (главное не потерять гарантийный талон). У HAKKA BLUE 2, отличные показатели торможения и управляемости на мокрой дороге, а также хорошая устойчивость к аквапланированию. Шины нельзя назвать жесткими, скорее они мягкие, поэтому достаточно тихие и комфортные на асфальте

МИНУСЫ: Торможение и управляемость на сухом асфальте на среднем уровне. Нет высокого сопротивления качению, поэтому расход топлива на них немного выше (это как в случае с Мишлен происходит из-за мягкости), чуть быстрее изнашиваются, чем шины конкурентов.

Есть верить яндекс маркету, средняя цена составляет от 3740 до 4416 рублей.

Резина хорошая, можно к ней присмотреться, да и гарантия приятная.

#5 Pirelli Cinturato p7

Раньше многие мои знакомые ездили на шинах именно этой итальянской компании. Cinturato p7 появились в России еще в 2012 году, но прошла информация, что модель хотят обновить именно в 2020 году.

Производятся во многих странах – таких как Германия, Италия, Румыния и конечно же есть завод в России.

Как и остальные оппоненты из нашего рейтинга имеет ярко выраженный ассиметричный рисунок протектора.

КАКИЕ ЕСТЬ ПЛЮСЫ: Прекрасное управление на мокром асфальте, хорошая устойчивость к аквапланированию, хорошее управляемость на сухом асфальте. Эти летние шины достаточно мягкие и комфортные, уровень шума снижен.

МИНУСЫ: Торможение на сухом асфальте не такое эффективное (из-за их мягкости), в среднем тормозной путь больше на 1,9 метра чем у лидеров ТОПА, износостойкость и ударопрочность на среднем уровне, расход топлива с этими шинами чуть увеличен (опять же из-за мягкости и комфорта).

Средняя цена за версию 205/55 R16. По данным яндекс маркета, составляет — от 4170 до 4900 рублей за колесо.

В целом шины также как и соперники находятся в премиум сегменте, их можно рассмотреть для покупки, я советую.

Этой мой личный рейтинг летних шин, которые я вам могу советовать, с большим количеством моделей у меня был опыт эксплуатации (некоторые данные я подчерпнул из тестов немецкой компании ADAC). И вообще все шины из этого ТОПА являются премиальными и если вам не нравятся первые, вторые и третьи места, вы можете рассмотреть последние, качество у них также высокое.

Еще могу вам советовать резину таких компаний как ХАНКУК, ДАНЛОП, TOYO и ЙОКОГАМА. Но по тем или иным причинам я их не включил в свой ТОП. Хотя много знакомых их используют, и они им нравятся.

Для тех кто не хочет читать, видео версия рейтинга

А какие шины выбрали вы, пишите в комментариях, только давайте договоримся именно иностранные производители, про отечественные поговорим в следующей статье.

На этом я заканчиваю, надеюсь материалы были для вас полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР