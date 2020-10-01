Рейтинг фрикционных шин, зима 2020 — 2021 год

Всем доброго дня друзья. Прошлой зимой я писал статью, про ТОП5 зимних шипованных шин, многие мне в комментариях начали писать про фрикционные шины (или в народе ЛИПУЧКИ). Если верить статистике все больше таких шин продается в России, потому как зима становится все более мягкая (в прошлом году в нашем регионе толком то и зимы не было). ДА и все основные дороги, в больших городах, заливаются реагентами. Так что рост популярности липучки объясняется логикой использования (простыми словами, зачем по асфальту шипами стучать, если можно ездить с комфортом), а на снегу и шипы и липучка практически одинаковы …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Из-за того что направление становится популярным, есть запрос на рейтинг зимних не шипованных шин. НО! Опять же мне хочется отметить, обычно я не советую различные бренды, выбирайте — как говорится сами! ТОЛЬКО по настойчивым вопросам своих зрителей-читателей, я постарался разобраться в теме. Как обычно, я соберу свой ТОП5 импортных фрикционных шин. Отечественных липучек еще не так много, но они постепенно появляются (возможно, по ним тоже будет рейтинг, но скорее всего не в этом году).

Как обычно в ТОПЕ у нас будут и цены, для этого я буду использовать самый ходовой размер в 205/55 R16.

НА некоторых липучках я ездил лично (не долго, но все же). Также я проанализировал огромное количество различных рейтингов, например зарубежных типа ADAC и шведского издания Vi Bilagare

Постарался собрать самую актуальную информацию на зиму 2020 – 2021 года. Ну что не будем затягивать, давайте начнем

МЕСТО #1 BRIDGESTONE BLIZZAK ICE

НА первое место в нашем рейтинге, я определенно ставлю компанию BRIDGESTONE. Лично сам ездил на их липучках несколько лет назад, причем ни один день. Зимой 2018/2019 года у них появилась новая липучка, BLIZZAK ICE, они пришли на замену всем известного VRX.

Производят эту модель BRIDGESTONE во многих странах, однако отдельно хочется отметить Россию.

Шины, которые выпущены в России, часто поставляют в магазины Северной Европы, так что качество на уровне.

Имеет ассиметричный рисунок протектора.

И если компания NOKIAN является лидером среди шипованных шин в нашей стране. То именно компания BRIDGESTONE, является (на мой личный взгляд), лидером среди фрикционных шин (или липучек). У них просто огромное количество технологий и инноваций, которые они реализуют в этих покрышках. В общем, поработали над шиной действительно серьезно, что получилось и улучшилось по сравнению с VRX.

Первое – расстояние между ламелями увеличилось и возросла жесткость блоков, что позволило увеличить износостойкость на 22%

Второе – из-за того что протектор ассиметричный с ним можно прекрасно играться по уровню шума, изменили конструкцию канавок, что позволило воздуху по другому проходить через протектор это улучшило акустический комфорт от шины. Она стала тише, чем VRX, на 1,6 ДБА.

Третье — технология Active MultiCell Compound II (то есть второе поколение резиновой смеси), какие основные изменения: первое — применяется особый полимер для сцепления на снегу и льду, второе — еще один полимер для эластичности (шина остается мягкой даже при очень низких температурах), третье — улучшенные микропоры (они открываются в течение эксплуатации, при контакте с водой они ее поглощают, а затем отводят, что повышает сцепление на мокрой дороге).

ПЛЮСЫ: Отлично борется с водяной пленкой на обледенелой дороге, что увеличивает ее сцепление на льду. Кстати тормозной путь на ледяном покрытии снижен (если сравнивать с предыдущем поколением на 10%), прекрасная управляемость как на сухом, так и на мокром, обледенелом покрытии, низкий уровень шума, увеличена износостойкость.

МИНУСЫ: Для меня здесь он один, так как шины являются премиальными, то и стоимость у них не малая. Однако по совокупным характеристикам, эти покрышки превосходят своих конкурентов, а за качество нужно платить.

Версия на 205/55 R16, если верить данным яндекс маркета, стоит примерно от 6700 до 7000 рублей.

Прекрасная нешипованная зимняя шина, если нужно качество, можете рассмотреть для покупки.

МЕСТО #2 NOKIAN HAKKAPELITA R3

Компанию Nokian нельзя назвать лидером среди липучек, однако HAKKAPELITA R3, занимает второе заслуженное место в нашем рейтинге. Пришла на замену HAKKAPELITA R2. Выпускается с 2018 года.

Производится как в Финляндии, так и на мощностях Российских заводов

Имеет направленный рисунок протектора, что не очень хорошо для сухого асфальта и акустического комфорта.

Компания NOKIAN использует очень интересную технологию в HAKKAPELITA R3, называется она Cryo Crystal 3. Это такие микрочастицы, которыми начиняется протектор по всей своей толщине. Как заверяет производитель (а я ему верю), они работают как мелкие шипы, что намного улучшает сцепление на льду.

НЕ зря их ХАККАПЕЛИТА 9 самая зубастая, тут липучка и идет этим же путем. Сцепление на льду действительно на высоте. НО, эти «зубики» не добавляют управляемости на сухом асфальте, ведь они придают как бы жесткость смеси

ПЛЮСЫ: Хорошая управляемость и торможение на мокром асфальте, хорошая управляемость и торможение на льду, хорошая проходимость на снегу

МИНУСЫ: Посредственная управляемость на сухом асфальте, увеличенный тормозной путь на сухом асфальте, повышенный уровень шума на сухом асфальте. Высокая цена.

Версия 205/55 R16 по данным яндекс маркета, стоимость покрышки варьируется от 6800 до 7070 рублей.

В целом сбалансированная покрышка, можно рассмотреть для покупки

МЕСТО #3 MICHELIN X—ICE 3

Еще один лидер рынка это компания MICHELIN, в липучке у нее представлена модель X-ICE 3. Пришла на смену модели X-ICE 2. Обновление было еще в 2016 году.

Производится в Италии, Испании и России

Также как и у других конкурентов, имеет направленный рисунок протектора.

Производитель также поработал над шинами, а особенно над рисунком протектора.

Во-первых, количество блоков ламелей увеличилось примерно на 15%, из-за чего снег эффективно удаляется из протектора.

Во-вторых, появились специальные полоски и точки (углубления) в протекторе. Точки это цилиндрические отверстия, которые уходят внутрь. Сам МИШЛЕН называет их микропомпы, они должны нарушить тонкую водную пленку (как бы подсушить ее) именно она ухудшает сцепление на льду

Можно с уверенностью сказать, что на снежных заносах и ледяном покрытии управляемость намного улучшилась. Однако эти микроточки (или микропомпы) не так хорошо работают на мокром асфальте.

Также хочется отметить, что по сравнению с предыдущим поколением резиновая смесь осталась почти прежней. Из-за этого покрышка немного проигрывает своим оппонентам.

ПЛЮСЫ: Хорошие показатели торможения, разгона и управляемости на льду, хорошие показатели торможения на снегу

МИНУСЫ: Средние показатели торможения на мокром асфальте, шумноватые, если сравнивать с конкурентами

Средняя цена 205/55 R16 составляет примерно от 5500 до 5900 рублей.

Заслуженное 3 место нашего рейтинга фрикционных шин, можно рассмотреть для покупки.

МЕСТО #4 CONTINENTAL VIKINGCONTAKT 7

Еще одна интересная липучка от компании CONTINENTAL, модель VIKINGCONTAKT 7 производится с 2018 года.

Выпускается во многих странах Европы, есть мощности и в России

Имеет направленный рисунок протектора.

CONTINENTAL идет своим путем, рисунок протектора интересный. В средней части у него как бы идут ромбики, а по бокам плоские ламели. По уверению производителя такое размещение рисунка помогает хорошо отводить влагу из протектора (особенно в снежной каше), также мостики перемычки прекрасно работают на сухом асфальте.

По минусам хочется отметить, что кроме рисунка не появилось каких-то нововведений, типа отверстий (минипомп), или жестких микрочастиц, да и резиновая смесь осталась на уровне прошлой модели.

Именно поэтому заслуженное 4 место.

ПЛЮСЫ: Хорошая управляемость и торможение на сухом асфальте, хорошая управляемость на мокром асфальте и в снежной каше, отличные показатели управляемости и разгона на льду

МИНУСЫ: Средние показатели тормозного пути на мокром асфальте и в снегу, из-за того что имеет направленный рисунок протектора достаточно шумная.

Средняя цена за 205/55 R16, составляет от 5800 рублей до 6600 рублей.

Хорошая зимняя не шипованная шина, вполне можно рассмотреть для покупки.

МЕСТО #5 PIRELLI ICE ZERO FR

Последнее место в нашем рейтинге занимает компания PIRELLI, у нее в не шипованных шинах есть одна интересная модель ICE ZERO FR. Она также появилась достаточно давно в 2016 году, но хорошо продается как у нас в России, так и в странах Европы

Производится на заводах в Румынии, а также на мощностях в России

Имеет направленный рисунок протектора, а это значит, уровень шума на сухом асфальте будет чуть увеличен

Рисунок протектора чем-то похож на КОНТИНЕНТАЛЬ, также есть средняя часть из ромбиков, и боковые ламели только они сделаны в виде английской буквы S (если присмотреться). Средняя часть хорошо работает на снегу, а вот боковая часть должна дать хорошее сцепление (если верить производителю) на любой поверхности

По тестам она занимает высокие позиции, но немного проигрывает оппонентам сверху (разрыв реально бывает очень не значительным).

ПЛЮСЫ: Хорошее торможение на мокром асфальте и снегу, хорошие показатели разгона на снежном покрытии и льду. Самая дешевая цена из топа

МИНУСЫ: Средние показатели торможения на сухом покрытии, средние показатели торможения на льду, проигрывает конкурентам при разгоне на льду

Цена если верить данным яндекс маркета, за 205/55 R16 составляет от 4300 до 4800 рублей

Заслуженное пятое место и цена приятная.

Вот такой вот ТОП получился, еще один производитель, который не вошел в пятерку, но к которому я советую присмотреться это компания GOODYEAR, с ее покрышкой ULTRA GRIP ICE2

Все представленные шины из рейтинга, находятся в премиум сегменте, а поэтому вы можете выбрать любую, не нравится первое место, берите из 3, 4 или 5 – го. Опять же я не навязываю шины, а просто постарался в них разобраться.

В заключение хочется отметить — что липучки по уровню шума будут намного комфортнее, чем шипованные варианты. Так что если вы передвигаетесь в городе, для вас это может быть идеальным вариантом.

Сейчас видео версия смотрим

Думаю, теперь вы можете выбрать для себя нужный бренд фрикционных шин на зиму 2020 – 2021. А у меня на этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.