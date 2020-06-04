Радиус или диаметр колеса: как правильно

Очень часто ко мне на блог, а также на канал в YOUTUBE приходят вопросы касательно шин (ну или резины). Очень часто, когда начинается диалог, фигурирует такое понятие как — радиус колеса. Человек пишет – «так мол, и так» купил себе покрышку 14 – 15 – 16 и т.д. – радиуса! Я всех поправляю — что это неправильно, что цифра эта, на корде — это диаметр. НА что мне человек пишет, так рядом же стоит «R»! В общем, хочу закрыть этот вопрос раз и навсегда, рассказать — как правильно читать это обозначение, показать один личный пример. Как обычно кто не хочет читать, видео версия внизу …

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Если честно, то я сам так раньше думал, хотя в «универе» нас учили по-другому. НО после того как поработал на СТО, где каждый второй говорит что на колесе указан «R» — RADIUS, сам также начинаешь думать.

Что обозначает буква «R»?

Вы удивитесь, но никакого отношения к размерности она попросту не имеет. «R» – от слова «RADIAL» или радиальные шины (про это у меня есть подробная статья), есть еще и диагональные (но они уходят в прошлое).

Сейчас более 90% производителей шин, делают именно радиальные варианты. Плюсов у них много (я сейчас все перечислять не буду), наверное, самые главные – что они сейчас бескамерные, прекрасно «ходят» на высоких скоростях, прочные, имеют хорошее сцепление с дорогой.

Часто на корде есть надпись «RADIAL», но по стандарту DOT, около размерности колеса есть надпись «R». Ее то, зачастую и понимают под – радиусом.

А что насчет диаметра?

После «R», как обычно идет цифровое обозначение, скажем 13 — 14 — 15 или даже 18, (если верить тому же DOT). А вот эта цифра уже обозначает диаметр, только вот какой?

Запоминайте, это диаметр посадочного места покрышки, в месте соприкосновения диска и шины.

Указывается в дюймах, для тех, кто не знает 1 дюйм = 2,54 см

Для примера, у меня колесо 18 дюймов, то есть 18 Х 2,54 = 45,72 см

Еще раз напомню, это не высота всей шины в сборе, а только размерность в месте соприкосновения.

Чтобы вычислить полностью высоту колеса, нужно ее рассчитать, а потом прибавить размер протектора (это в самом низу)

А как проверить?

Везде и всегда есть скептики (особенно у меня на канале и сайте), которые скажут, а чем докажешь? Я вот считаю — что там указан радиус, а не диаметр!

Проверить друзья очень просто — вам понадобится рулетка, ну и ваш автомобиль.

Для примера беру свое колесо, как мы с вами рассчитали показатель, он у нас получился – 45,72, округлим до 46 см.

Замеряю рулеткой — выходит около 50 сантиметров, но почему же так? Погрешность?

А вот и нет. Как мы все с вами знаем, плоскость прилегания находится как бы за бортиками диска (то есть внутри, чтобы покрышка держалась и не слетела). А высота этих бортиков как раз может быть около 2 см, тогда 50 – 2 – 2 (ибо они с двух сторон), вот вам и 46 (никакого обмана).

А теперь давайте подумаем, что R18 – это радиус 18-ти дюймов. Тогда по логике диаметр должен быть 36 – ведь правильно? А 36 Х 2,54 = около 92 см.

Не хилое такое колесико! Такой размер гораздо выше капота моего автомобиля. Мне кажется такого размера даже у самолетов нет

Высота профиля, как рассчитать?

Все же покажу вам — как рассчитать полный диаметр (или как правильно говорят высоту колеса).

Про диск мы знаем, в сантиметрах он у нас – 45,72

А вот как рассчитать высоту протектора?

Для примера опять идет моя шина, размерность у нее 225/45. 225 – это ширина покрышки в миллиметрах, а вот 45, это как раз и есть высота протектора. НО! Указана она в процентах, для того чтобы перевести в чистый размер, нужно:

225 Х 0,45 (45%) = 101,25 – если округлить 10,1, умножаем на два (протектор сверху и снизу) = 20,2 см

Таким образом, полная размерность получается 45,72 + 20,2 = 65,92 см, что я и доказал своей фотографией, смотрим.

Знайте размер своего колеса, рассчитывайте и говорите его правильно. А для тех, кто еще этого не знает, покажите эту статью.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю свои материалы, думаю, они были вам полезны. Ставим пять звезд внизу, обязательно подписываемся на канал, не забываем читать наши другие полезные статьи. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.