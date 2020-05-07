Почему летние шины шумят? Если их сравнить с зимними вариантами

Вообще этот вопрос не частый, однако, его задают. Все наверное привыкли что зимние шины намного больше шумят. Потому что они, зачастую шипованные. И это цоканье (а особенно по асфальту, когда нет снега) ни с чем не перепутать. НО сейчас все больше автомобилистов передвигаются на так называемой липучке или фрикционных шинах, а вот они оказываются намного комфортнее, чем летние. И сказывается это в первую очередь в акустическом комфорте, то есть банально они меньше шумят! Вот это парадокс, почему же такое происходит, давайте разбираться …

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В целом если вы знаете строение летней и зимней резины, то ничего удивительного для вас не будет (это просто физика). Не смотря на как бы одинаковую конструкцию, эти два вида покрышек, очень сильно различаются. Кстати многие думаю что дело в протекторе, но это крайне не верно, все потому что — классический, направленный и ассиметричный рисунок есть как на зиме так и на лете.

Летние шины

Для начала поговорим о летних вариантах. Я вас не буду нагружать сложными техническими терминами и составами, а разложу, что говорится на пальцах.

Чему они должны противостоять? Все правильно — высоким (иногда даже очень высоким, взять южные регионы) температурам.

Резиновая смесь данной шины, должна быть очень прочной, чтобы банально не расплавится. Поэтому ее делают жесткой. При нагревании она не деформируется, а что говорится – держит изначальную форму. Что положительно сказывается на управляемости, различных нагрузках (вход в повороты) и торможении.

Это все прекрасно, но такая резина априори не может быть мягкой.

Именно поэтому все летние шины шумят, немного сильнее, чем зимние варианты (если откинуть шум от шипов)

Конечно, ведущие производители пытаются сделать резину менее шумной и комфортной, но у любой технологии есть свой предел. И зачастую есть прямая взаимосвязь – чем бюджетнее летняя шина, тем больше она шумит.

Зимние шины

Тут ситуация противоположная. Зимой очень низкие температуры (особенно в районах севера). Если оставить летнюю резину на зиму, то она у вас банально замерзнет, станет еще более дубовой, управляемость упадет многократно. Такие покрышки не могут цепляться за снег и лед.

Еще такой момент, замерзшая летняя шина, зимой по чистому асфальту изнашивается быстрее.

Вот почему использовать летнюю резину желательно до 0, +3 градусов Цельсия.

Если же посмотреть на состав зимней резиновой смеси, то она намного мягче. Даже при крайне низких температурных показателях, она не дубеет (как «лето»), а остается эластичной.

Это позволяет прекрасно работать со снегом и льдом, оставляя управление и торможение на высоком уровне.

НО! Если взять зимнюю резину в летний период, скажем при + 20 градусах, то она буквально начинает «плыть». Становится еще мягче. Именно поэтому она намного меньше шумит, и более комфортная при переезде ям и кочек.

Однако, управлять таким автомобилем сложнее, в поворотах вас просто может утянуть в кювет, тормозной путь увеличивается, да и при высоких скоростях машину может кидать.

По аналогии с летними шинами, зимние нужно менять весной, когда уже сошел снег, а температура стабилизировалась на +5, +7 градусах Цельсия.

Пару слов, про вес

Это конечно не относится к основному вопросу – но хочется отметить, что покрышки для холода всегда тяжелее, чем для жары. Опять же это обусловлено качеством самой резиновой смеси.

Зимний вариант нельзя сделать легким, прочным, но мягким. Именно поэтому в строение идет намного больше резины (и других компонентов). В жаркий период, не смотря на то, что она намного меньше шумит и является более комфортной, она будет скрадывать динамику автомобиля, а также расход топлива будет однозначно увеличен.

В качестве итога

Каждая шина (лето или зима), заточена на свой температурный режим. Поэтому они критически сильно различаются по строению. Ездить в неправильный сезон на них – НЕЛЬЗЯ! Это просто опасно.

А то, что летние варианты сильнее шумят, это вполне естественно – они просто намного жестче, чтобы противостоять высоким температурам. Причем чем дешевле резина, тем больше от нее будет шума, ибо там нет современных, дорогих технологий (которые используются в «А» — брендах).

Однако, как я и писал выше, прочувствуют это только владельцы так называемых фрикционных шин (липучек), ибо шум от шипов может перекрывать собой весь «летний протектор».

Сейчас небольшое, полезное видео, смотрим.

НА этом я заканчиваю, думаю, теперь вам стало понятно. Искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.