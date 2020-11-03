Нужно ли обкатывать липучку (нешипованные зимние шины). Подробно + видео

Все мы знаем, что шипованную зимнюю шину перед эксплуатацией нужно обязательно обкатывать. Будет достаточно пробега от 150 до 500 километров. Делается это для того чтобы шипы сели в свои места так как нужно (и не вылетели через несколько тысяч). НО если взять липучку (фрикционную нешипованную зимнюю резину), то здесь нет шипов! Значит, сразу после установки на автомобиль можно агрессивно водить? Разбираемся в этом вопросе, как обычно видео версия в конце …

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В самом начале хочется отметить: неважно какая резина, зимняя, летняя, шипы или липучка, покрышку нужно обкатывать. Делается это по многим причинам.

Что такое процесс обкатки?

В это время вы должны аккуратно эксплуатировать покрышку.

Что значит аккуратно:

Нельзя допускать резких ускорений, особенно с пробуксовкой

Нельзя резко тормозить, особенно когда колеса идут юзом

Также не желательно передвигаться с высокими скоростями, максимальная скорость должна быть около 90 км/ч

Желательно обкатывать зимнюю резину на асфальте, а не на льду или снегу. НА твердом покрытии быстрее изнашивается верхний заводской слой.

Обкатка обычно длится от 100 до 800 км, у разных производителей разные интервалы.

Для чего нужна обкатка?

Есть всего три причины, которые называют производители резины:

За это время должен стереться так называемый «заводской слой». Это пленка из смазки, нанесенная перед вулканизацией шины.

Например у компании NOKIAN, на липучке HAKKAPELITA R3, есть интересная технология, называется Cryo Crystal 3. По сути это мелкие жесткие частички, которые находятся в резиновой смеси. Так вот в верхнем слое их просто нет. И чтобы покрышка заработала на все 100% нужно его убрать, опять же это происходит при обкатке

Аналогичная ситуация с MICHELIN, правда у них есть другая технология – минипомпы, отверстия в резине, чтобы отводить влагу. Так вот, они также не все открыты, нужно убрать обкаточный слой, чтобы шина заработала правильно

Это всего лишь примеры, но все технологии которые закладывает производитель, должны провялятся после обкатки резины, то есть после 100 – 500 км.

Как понять, что обкатка закончена?

Обычно на поверхности шины, есть много различных выступающих резиновых частичек – «волосиков», бороздок, точек и т.д. После 100 – 150 – 500 км они должны стереться, то есть поверхность колеса будет как бы чистой, только ламели, прорези, нужные углубления.

Если посмотреть протектор, начинают открываться нужные технологии, по которые я писал выше, поверхность становится более шероховатой, проявляются микропомпы.

Именно тогда можно эксплуатировать покрышку по полной.

Мое мнение

Эти пункты — не являются обязательными к исполнению. Ведь производитель не говорит, что это прям вот необходимо!

Однако я всегда делаю обкатку резины. Почему? ДА все очень просто.

НА новой покрышке всегда есть вероятность брака, банально может разрушиться протектор или корд, и неважно какая покрышка дешевая или дорогая. Тут и до аварии не далеко!

А в первые 100 — 150 км, как я считаю вылезут все недочеты (если они конечно имеются).

И еще зимняя резина рассчитана на плохие дорожные условия, а именно снег и лед. Чем лучше вы ее прикатаете, тем лучше она будет вам служить, то есть сцепление на зимней дороге. А это — ой как важно! Ведь летняя резина ходит по асфальту, а зимняя в 50% по льду и прикатанному снегу.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

Вообще если честно липучка это для теплых регионов или столиц где все залито реагентами, а в остальной России (особенно в северных регионах), мне кажется нужны только шипы. У них сцепление на льду гораздо лучше. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР