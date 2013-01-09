Сейчас в 90% случаев на дорогах машины передвигаются с бескамерными шинами, это обусловлено лучшими эксплуатационными характеристиками в отличие от своих камерных собратьев. Но у этих покрышек есть один не оспоримый минус – если повредить корд диска, либо в место прилегания попадет песок или другая грязь колесо будет спускать! Причем несильно, а из-за особенностей строения каждый день по немного, 0,2 – 0,5 атмосферы. И как же с этим бороться? Можно ли в бескамерную шину поставить покрышку? Давайте разбираться …
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Конечно, бескамерный вариант покрышки однозначно сейчас выигрывает в своих эксплуатационных характеристиках:
- Колесо немного, но легче, что благотворно сказывается на управляемости и расходе топлива
- Меньше элементов в конструкции — банально нет камеры, ее не нужно расправлять перед монтажом
- Внутренняя область покрышки сделана из специального материала, даже если вы пробьете шину (влезет гвоздь или другой «предмет») то колесо сразу же не спустит. Резиновый состав обволакивает место пробоя и воздух выходит очень медленно, вы можете кататься несколько дней пока не обнаружите сюрприз в шине.
Вот лишь только некоторые плюсы бескамерных шин, минусы конечно тоже есть, хотя бы такой что они дороже на 20% своих камерных собратьев, но технологический процесс не остановить.
Спускает, ничего сделать нельзя
Однако бывают такие случаи — когда бескамерная шина спускает, и чтобы вы не делали, это не прекращается!
В основном это происходит из-за повреждения колесного диска. Скажем, влетели вы в яму и помяли диск (штампованный), вам его выпрямили, но могут остаться неровности, шина неплотно будет прилегать и будет травить воздух, пусть не быстро, но на следующий день минус 0,3 атмосферы, возможно и больше.
С литыми и кованными дисками еще сложнее, если вы влетели в яму они банально могут лопнуть, либо пойдут микротрещины, через которые будет спускать колесо. Выпрямить и запаять их конечно можно, но сложно и не всегда это стоит делать, потому как структура диска нарушена (если повреждение серьезное), подробнее здесь.
Также может быть дело в покраске диска. Все дело в том, что лак и краска, от времени могут отходить, вспучиваться, и опять же шина неплотно прилегает к диску. Колесо спускает, вроде банально, но это частая неисправность на подержанных литых дисках! Их нужно зачистить и правильно покрасить.
Конечно повреждение самой покрышки, не стоит списывать, при сильных ударах может ломаться (рваться сам корд), здесь уже бесполезно ставить какие либо камеры, нужна полностью замена шины.
Бывают и банальные причины, например грязь (или песок) на шиномонтаже в местах крепления шины к диску. Здесь нужно просто очистить место прилегания.
Камера в бескамерную покрышку
Вообще если честно, камера в бескамерную покрышку не устанавливается. Ведь посудите логически:
Если шина или диск были повреждены так сильно, что даже после восстановления (выпрямления, запайки) она все равно спускает, значит что-то здесь не так. Скорее нарушена геометрия, и ездить на таком колесе ОЧЕНЬ ОПАСНО! Особенно если оно установлено спереди. Лично я бы его заменил.
Но бывают случаи, когда спускает даже нормальное, которое не разу не попадало в яму. Тут два решения – либо попал песок грязь в место примыкания (попробуйте прочистить), либо нужно шкурить и красить диск (возможно поможет).
НО у русского человека, есть внутри один зверь известный как «жаба», который не дает денег на новое колесо (покрышка + диск), особенно если размерность большая! Представьте себе R18 – R20 с низкопрофильной покрышкой, сумма выходит не малая, вот и стараются обойтись автолюбители «малой кровью», а именно устанавливают в бескамерную покрышку, обычную шину, и вроде как все проблема решена!
Стоит ли так делать? И вообще можно ли это делать? Мнений масса, на профессиональных шиномонтажах и производители самой резины, однозначно заверят – ЧТО НЕТ НЕЛЬЗЯ! И вот причины:
- Диск для бескамерного колеса, как собственно и сама покрышка — не рассчитаны на установку шины! В этом есть доля правды, хотя бы потому что «сосок» у камеры будет болтаться в месте крепления бескамерного диска, так как размерность больше. Он может запросто оторваться.
- Внутреннее пространство у «бескамерки» получается меньше, и если поставить камеру внутрь, то она полностью не расправится, появятся складки.
- Когда вы устанавливаете камеру, то между ней и самой покрышкой могут образовываться частички воздушного пространства, некие «пузыри», ведь покрышка также будет стараться герметизировать внутреннее пространство. Это плохо сказывается как на балансировке, так и на управляемости. Пузырь может гулять внутри, тем самым покрышка будет не равномерно изнашиваться, появятся проплешины.
Все это может привести к печальным последствиям, шина просто может лопнуть! Бывало на моей практике, что отрывало сосок, так что резина очень быстро спускала.
Мой опыт
Ребят все же и я тоже имел дело с таким тюнингом бескамерного колеса, я тоже устанавливал камеру в «бескамерку», дело было по молодости, денег не хватало, да и диск был не свежий. В общем камера была установлено на заднее колесо, изначально оно было переднее, но я решил переставить, чтобы если лопнет машину не занесло. Отходила сзади в колесе около двух сезонов, но пользовался машиной в 95% случаев только в городе, а на трассе больших скоростей не развивал. Действительно колесо, плохо балансировалось, почему то баланс гулял, но все же добивался вразумительных показателей, для передвижения с не большими скоростями.
После двух сезонов мне реально показалось, что покрышка не равномерно изношена, тогда то я и купил новые диски, обычная штамповка, и новую бескамерную резину.
Собственно моя констатация фактов – ездить можно, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! Если передвигаетесь часто с большими скоростями (трасса), то лично я бы заменил колесо полностью. В идеале можно кинуть на запаску, именно туда такому колесу и дорога. Ставить на переднюю ось запрещено вообще, потому как не знаешь, что ожидать от этого колеса. И да через пару сезонов, а может быть и через один (если пробег большой) покрышка износится, причем не равномерно, от этого уйти не получится.
Грыжа на колесе, поможет ли камера?
Вот чего бы я делать точно не стал, так это ремонтировать грыжу или ка ее еще называют «шишку», камерой!
Отчего она вылезает мы говорили вот здесь, если коротко, то рвется нижний металлический и тканевый корд колеса, который держит резину и давление просто распирает покрышку в этом мете. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНА МОЖЕТ ПРОРВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ! И поверьте, камерой вы ничего сделать не сможете — 100%! Если шишка прорвется, камера лопнет тут же, она не сможет выдержать давление внутри, ведь она не имеет усиливающих элементов – ЛОПНЕТ КАК ШАРИК.
Восстанавливайте свои диски, возможно нужно банально покраска или просто очистить место крепления. Если не помогает и был удар, ПОДУМАЙТЕ ЛУЧШЕ НАД ЗАМЕНОЙ, КОЛЕСА ЭТО НЕ ТА ЭКОНОМИЯ!
НА этом все, искреннее ваш АВТОБЛОГГЕР.
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