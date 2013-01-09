Сейчас в 90% случаев на дорогах машины передвигаются с бескамерными шинами, это обусловлено лучшими эксплуатационными характеристиками в отличие от своих камерных собратьев. Но у этих покрышек есть один не оспоримый минус – если повредить корд диска, либо в место прилегания попадет песок или другая грязь колесо будет спускать! Причем несильно, а из-за особенностей строения каждый день по немного, 0,2 – 0,5 атмосферы. И как же с этим бороться? Можно ли в бескамерную шину поставить покрышку? Давайте разбираться …

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Конечно, бескамерный вариант покрышки однозначно сейчас выигрывает в своих эксплуатационных характеристиках:

Колесо немного, но легче, что благотворно сказывается на управляемости и расходе топлива

Меньше элементов в конструкции — банально нет камеры, ее не нужно расправлять перед монтажом

Внутренняя область покрышки сделана из специального материала, даже если вы пробьете шину (влезет гвоздь или другой «предмет») то колесо сразу же не спустит. Резиновый состав обволакивает место пробоя и воздух выходит очень медленно, вы можете кататься несколько дней пока не обнаружите сюрприз в шине.

Вот лишь только некоторые плюсы бескамерных шин, минусы конечно тоже есть, хотя бы такой что они дороже на 20% своих камерных собратьев, но технологический процесс не остановить.

Спускает, ничего сделать нельзя

Однако бывают такие случаи — когда бескамерная шина спускает, и чтобы вы не делали, это не прекращается!

В основном это происходит из-за повреждения колесного диска. Скажем, влетели вы в яму и помяли диск (штампованный), вам его выпрямили, но могут остаться неровности, шина неплотно будет прилегать и будет травить воздух, пусть не быстро, но на следующий день минус 0,3 атмосферы, возможно и больше.

С литыми и кованными дисками еще сложнее, если вы влетели в яму они банально могут лопнуть, либо пойдут микротрещины, через которые будет спускать колесо. Выпрямить и запаять их конечно можно, но сложно и не всегда это стоит делать, потому как структура диска нарушена (если повреждение серьезное), подробнее здесь.

Также может быть дело в покраске диска. Все дело в том, что лак и краска, от времени могут отходить, вспучиваться, и опять же шина неплотно прилегает к диску. Колесо спускает, вроде банально, но это частая неисправность на подержанных литых дисках! Их нужно зачистить и правильно покрасить.

Конечно повреждение самой покрышки, не стоит списывать, при сильных ударах может ломаться (рваться сам корд), здесь уже бесполезно ставить какие либо камеры, нужна полностью замена шины.

Бывают и банальные причины, например грязь (или песок) на шиномонтаже в местах крепления шины к диску. Здесь нужно просто очистить место прилегания.

Камера в бескамерную покрышку

Вообще если честно, камера в бескамерную покрышку не устанавливается. Ведь посудите логически:

Если шина или диск были повреждены так сильно, что даже после восстановления (выпрямления, запайки) она все равно спускает, значит что-то здесь не так. Скорее нарушена геометрия, и ездить на таком колесе ОЧЕНЬ ОПАСНО! Особенно если оно установлено спереди. Лично я бы его заменил.

Но бывают случаи, когда спускает даже нормальное, которое не разу не попадало в яму. Тут два решения – либо попал песок грязь в место примыкания (попробуйте прочистить), либо нужно шкурить и красить диск (возможно поможет).

НО у русского человека, есть внутри один зверь известный как «жаба», который не дает денег на новое колесо (покрышка + диск), особенно если размерность большая! Представьте себе R18 – R20 с низкопрофильной покрышкой, сумма выходит не малая, вот и стараются обойтись автолюбители «малой кровью», а именно устанавливают в бескамерную покрышку, обычную шину, и вроде как все проблема решена!

Стоит ли так делать? И вообще можно ли это делать? Мнений масса, на профессиональных шиномонтажах и производители самой резины, однозначно заверят – ЧТО НЕТ НЕЛЬЗЯ! И вот причины:

Диск для бескамерного колеса, как собственно и сама покрышка — не рассчитаны на установку шины! В этом есть доля правды, хотя бы потому что «сосок» у камеры будет болтаться в месте крепления бескамерного диска, так как размерность больше. Он может запросто оторваться.

Внутреннее пространство у «бескамерки» получается меньше, и если поставить камеру внутрь, то она полностью не расправится, появятся складки.

Когда вы устанавливаете камеру, то между ней и самой покрышкой могут образовываться частички воздушного пространства, некие «пузыри», ведь покрышка также будет стараться герметизировать внутреннее пространство. Это плохо сказывается как на балансировке, так и на управляемости. Пузырь может гулять внутри, тем самым покрышка будет не равномерно изнашиваться, появятся проплешины.

Все это может привести к печальным последствиям, шина просто может лопнуть! Бывало на моей практике, что отрывало сосок, так что резина очень быстро спускала.

Мой опыт

Ребят все же и я тоже имел дело с таким тюнингом бескамерного колеса, я тоже устанавливал камеру в «бескамерку», дело было по молодости, денег не хватало, да и диск был не свежий. В общем камера была установлено на заднее колесо, изначально оно было переднее, но я решил переставить, чтобы если лопнет машину не занесло. Отходила сзади в колесе около двух сезонов, но пользовался машиной в 95% случаев только в городе, а на трассе больших скоростей не развивал. Действительно колесо, плохо балансировалось, почему то баланс гулял, но все же добивался вразумительных показателей, для передвижения с не большими скоростями.

После двух сезонов мне реально показалось, что покрышка не равномерно изношена, тогда то я и купил новые диски, обычная штамповка, и новую бескамерную резину.

Собственно моя констатация фактов – ездить можно, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО! Если передвигаетесь часто с большими скоростями (трасса), то лично я бы заменил колесо полностью. В идеале можно кинуть на запаску, именно туда такому колесу и дорога. Ставить на переднюю ось запрещено вообще, потому как не знаешь, что ожидать от этого колеса. И да через пару сезонов, а может быть и через один (если пробег большой) покрышка износится, причем не равномерно, от этого уйти не получится.

Грыжа на колесе, поможет ли камера?

Вот чего бы я делать точно не стал, так это ремонтировать грыжу или ка ее еще называют «шишку», камерой!

Отчего она вылезает мы говорили вот здесь, если коротко, то рвется нижний металлический и тканевый корд колеса, который держит резину и давление просто распирает покрышку в этом мете. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ОНА МОЖЕТ ПРОРВАТЬСЯ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ! И поверьте, камерой вы ничего сделать не сможете — 100%! Если шишка прорвется, камера лопнет тут же, она не сможет выдержать давление внутри, ведь она не имеет усиливающих элементов – ЛОПНЕТ КАК ШАРИК.

Восстанавливайте свои диски, возможно нужно банально покраска или просто очистить место крепления. Если не помогает и был удар, ПОДУМАЙТЕ ЛУЧШЕ НАД ЗАМЕНОЙ, КОЛЕСА ЭТО НЕ ТА ЭКОНОМИЯ!

НА этом все, искреннее ваш АВТОБЛОГГЕР.