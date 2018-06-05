Почему-то многие автомобилисты, уверены — что на липучке (фрикционной резине), МОЖНО ездить летом. Вот на шипах (шипованной резине) — НЕЛЬЗЯ, типа их запретили по закону! А вот на «ЛИПЕ» можно. Причем, ко мне на блог и на канал приходит достаточно большое количество вопросов по этому поводу. Давайте же разбираться – все же можно или нельзя? Как обычно будет подробная текстовая версия + как обычно в конце видео. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Есть много высказываний — что шипованная резина летом, портит асфальт своими шипами (асфальт нагревается на солнце и шипы его режут как масло) – ПОЭТОМУ ИХ ЗАПРЕТИЛИ! А вот «липучка» не имеет шипов, она не портит асфальт, а поэтому на ней можно кататься хоть круглый год. Типа еще один такой вариант всесезонной резины. Где-то даже читал, что парень откатал два года на комплекте фрикционных шин, по-моему, был Bridgestone (вот только не говорится, какой был пробег, и что с ними стало потом).

И ВСЕ ЖЕ ДРУЗЬЯ ЭТО НЕ МИФ! НА ЛИПУЧКЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ, АБСОЛЮТНО ТАКЖЕ КАК И НА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ! ЗАКОН ЭТО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ! НО ТАКАЯ ЕЗДА ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ ДЕЛО!

Давайте разбираться, и первое начнем с правовых отношений, а вообще будет ли штраф?

ЗАКОН

Чтобы разобраться, что нам говорит закон, нужно обратиться к двум документам (я смотрю сейчас в июне 2018 года, использую программу «КОНСУЛЬТАНТ +»):

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятому решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877

В нем черным по белому описано, ПРИЛОЖЕНИЕ N8, пункт 5.5

5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств — членов Таможенного союза.

Еще один пункт

5.6. Шина считается непригодной к эксплуатации при: … 5.6.3. Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии — не более 4,0 мм;

ПОДВОДИМ КРАТКИЙ ИТОГ – Пункт 5.5 (техрегламента) запрещает использованием ТОЛЬКО шины с шипами противоскольжения в летний период. ПРО ЛИПУЧКУ ничего не указано!

Пункт 5.6.3 – Говорит нам, что липучку (как бы) можно использовать, но только с протектором не менее 4,0 мм.

СОТРУДНИК ГИБДД

Если до такого дойдет. Ситуация такая — вас остановил сотрудник ГИБДД и придрался к вам из-за ваших фрикционных шин (типа это зима использовать нельзя).

Постарается вам вменить нарушение согласно «Кодексу об административных правонарушениях РФ»:

СТАТЬЯ 12.5 ч.1

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 — 7 настоящей статьи, — (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 10.07.2012 N 116-ФЗ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Как бы штраф в 500 рублей!

Нужно еще прочитать Основные положения, на которые ссылается это статья:

Пункт 5.1. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более: для транспортных средств категорий L — 0,8 мм; для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 — 1 мм; для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 — 1,6 мм; для транспортных средств категорий M2, M3 — 2 мм. Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «M+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм. (п. 5.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 15.07.2013 N 588) Примечание. Обозначение категории транспортного средства в настоящем пункте установлено в соответствии с приложением N 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятому решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877. (примечание в ред. Постановления Правительства РФ от 12.07.2017 N 832)

Здесь нам нужно примечание. Оно ссылается на «ТЕХРЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА»! ТО есть все, что описано в этом регламенте, работает для статьи 12.5 ч.1

НО В РЕГЛАМЕНТЕ НЕТ НИ СЛОВА, НЕ ПОЛСЛОВА, О ЛИПУЧКЕ! Так черным по белому описана шипованная резина (что летом не ней ездить НЕЛЬЗЯ). А вот про фрикционные шины – ТИШИНА!

Соответственно если сотрудник ГИБДД, постарается вам вменить статью 12.5 ч.1 за ЛИПУ, с протектором больше 4 мм (штраф в 500 рублей) – ЭТО НЕ ЗАКОННО! Пусть покажет, где это прописано?

Техническая составляющая

НУ а теперь давайте поговорим о составах шин, почему зимние, не желательно использовать летом?

Не смотря на то что и «липучка», и летние варианты могут быть похожи – ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ.

Все дело в различной технологии их изготовления.

Летняя шина – должна противостоять высоким температурам, горячему асфальту (иногда он разогревается до + 60 градусов) и т.д. Поэтому ее делают с добавками, которые не дают ей быть слишком мягкой (если постараетесь ее промять поймете что при плюсовых температурах летние варианты — ЖЕСТКИЕ).

Обратная сторона медали – то, что уже при +1, +3 (и тем более при минусе) градусах она становится дубовая, теряется связка с дорогой, падает управляемость, растет тормозной путь. А зимой по льду и снегу, так это вообще как на коньках, сцепления «ноль». ИМЕННО поэтому ее нужно менять, из-за вашей безопасности!

Зимняя шина – Здесь все работает совершенно наоборот. Чтобы резиновый слой не дубел при крайне низких температурах, а оставался мягким, в него добавляют специальные присадки. Таким образом, шипы и липучка, остаются очень мягкими даже в -25, -35 градусов. Что прекрасно подходит для зимы. Машина просто вгрызается в снег и не скользит по льду.

Обратная сторона – то, что уже при +1, +5 (я уже молчу о +25) градусах эта резина становится еще мягче, то есть буквально «плывет». Тормозной путь вырастает в разы, управляемость падает (особенно когда идешь в повороты). И это реально опасно. Нужно переобуваться на лето.

Причем фрикционная шина, зачастую еще мягче, чем шипованная, поэтому на ней еще более опасно передвигаться летом по жаре

Простыми словами – для каждого сезона своя резина, и они реально не похожи друг на друга (как по назначению, так и по составу самой смеси)

Износ и здравый смысл

Что же получается — что на ЛИПУЧКЕ ездить можно? ДА, по закону никто не может вам это запретить. НО стоит ли? ЛИЧНО Я СЧИТАЮ — ЧТО НЕТ:

Фрикционная шина все же очень мягкая, а летом, в жару, она изнашивается в разы больше. Где-то читал, что в 3-5 раз быстрее. То есть, срок службы такой резины максимум два летних сезона, не больше

Цена. Она стоит примерно на 30% дороже, чем новый летний вариант. А стоит ли вообще брать липу (это если вы вдруг покупаете новую)

Дорогу, высокие скорости, повороты летом она держит плохо. Тормозной путь увеличивается. Вообще на ней опасно ездить в жару

Аквапланирование. В сильный дождь она не способна обводить много влаги (то есть будет «нести» как на коньках). Максимум она способна на то, чтобы отводить не так много воды из снежной каши.

То есть здравый смысл говорит – берегите себя и своих близких, подумайте о безопасности, ЛЕТОМ – ТОЛЬКО ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА!

Сейчас видео версия смотрим.

А на этом я заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Подписывайтесь на канал, читайте мой АВТОБЛОГ