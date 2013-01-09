После моей реально популярной статьи – шипы или липучка, читатели разделились на два лагеря, одни говорили – «только шипованная резина», другие – «только фрикционные шины» (она же липучка), но нашлись и третьи, которые пишут – а почему бы фрикционные покрышки взять и не прошиповать? Просто установить металлические «зубья» рядом с мягкими ламелями? С одной стороны идея очень здоровая, но с другой стороны есть много «НО» и практически всегда это невозможно. Объясню все по полочкам, читаем дальше …

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Что же, уже «тысячи копий» сломалось об эту нерешенную тему, но вывести золотую середину не получается. Если во многих странах Европы многие катаются на липучке и счастливы, то в России все далеко не однозначно! Ведь страна наша очень большая, много климатических поясов, если где-то в Сочи снега могут вообще не видеть, то где-нибудь в Сибири, снег чуть ли не круглый год! Соответственно на юге страны можно кататься и на фрикционных шинах, а вот на севере, где много льда на дорогах желательно шипы (однако это сугубо мое мнение), ведь многие мне доказывают — что липучка на льду, особенно в морозы очень ХОРОША! Ладно, сейчас не буду спорить что лучше, это уже мы делали (ссылка в начале статьи). Давайте бегло вспомним, что из себя представляет каждая из зимних покрышек.

Шипованная резина

Если не вдаваться глубокие подробности и быстро рассказать, то получается – это резина мягкая намного мягче, чем летний вариант, нужно это для того чтобы она не «дубела» при крайне низких температурах. Зачастую она имеет глубокий протектор для проходимости по снегу, изрезанный не большим количеством ламелей.

В специальных местах, многие их еще называют «пятаками», устанавливаются шипы, бывают различных видов (круглые, квадратные, ромбовидные и т.д.).

Они нужны именно для того чтобы помогать автомобилю цепляться за ледяное покрытие при старте и останавливаться при торможении. Хочу сразу развенчать все мифы, шипы в глубоком снегу почти не помогают, здесь работает протектор (прорези-ламели) в резине.

Шипованная резина особенно в местах крепления шипов, должна быть относительно жесткой, иначе шипованные элементы просто вылетят от нагрузок! Это стоит понимать. Хотя сейчас можно установить — ремонтные шипы, тем самым восстанавливаем работоспособность этих покрышек, ведь без шипов, они реально плохо работают на ледяном покрытии.

Фрикционная шина, она же липучка

Это тоже зимняя резина, однако, работает она немного по другим законам. У нее также есть высокий протектор, который призван бороться с заснеженной трассой, однако здесь нет даже намека на места для креплений шипов. Эта покрышка изрезана очень большим количеством ламелей, а поверхность этой шины (если утрировать) — шероховатая, которая как раз и должна цепляться за ледяное покрытие.

Вообще если взять «липучку», то эта резина еще мягче, чем шипованный вариант, здесь нет специальных мест для креплений этих металлических «зубов».

Еще раз подчеркиваю, что здесь поверхность мягкая – МЯГЧЕ, ЧЕМ ШИПОВАННЫЙ ВАРИАНТ.

Так что же, можно ли вот так вот взять и «зашиповать» любую липучку? Переходим к конкретики

Липучка с посаженными шипами

Если взять классическую фрикционную шину, то сделать это очень сложно. Почему? ДА просто потому что, шипы посаженные в мягкую поверхность «фрикционки» попросту вылетят при первых же пробуксовках на льду или при торможении.

Не рассчитана поверхность липучки на то чтобы держать шипованные элементы, она рассчитана на «мягкое» и шероховатое соприкосновение с ледяной поверхностью.

Если хотите это два различных лагеря, которые соединить очень сложно, это тоже самое, что подружить — дизель и бензин. Сложно, но попытки идут до сих пор!

Так все же бывает ли такая резина?

Собственно попытки были у многих производителей, особенно сильно вкладывались Японские и Финские производители, это всем известные Bridgestone, Yokohama, Nokian и многих других.

Собственно как это происходило – в фрикционную мягкую шину, устанавливались места которые были немного жестче, в которые монтировались шипы. Это были как острова, либо «тонкие дорожки» которые шли через все колесо. НО от такой резины отказались и этому есть несколько причин:

Дороговизна производства. Покрышки получались значительно дороже, чем обычные липучки или шиповки

Сложность процесса. Нужно сочетать два вида резины

Не равномерный износ. Жесткие участки колеса, изнашивались гораздо медленнее, чем вся остальная поверхность

Ребята на данный момент, лично я не знаю фрикционной резины, которая сочетает в себе функции липучки, но с шипами.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.