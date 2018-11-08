Сейчас идет период «переобувки» (меняются летние шины на зимние, весной все происходит наоборот). А куда вы убираете снятую резину? Ведь она должна правильно храниться. Сейчас очень много объявлений о так называемом – «сезонном хранении», что именно в таких компаниях ваши покрышки останутся в отличном состоянии и прослужат вам намного дольше, чем, если бы вы их хранили в гараже или на балконе! Но так ли это на самом деле? Как правильно хранить колеса, в сборе или нет, стоит ли везти их в специализированные компании. Подробно + видео версия …

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В самом начале мне хочется отметить, что не нужно ничего выдумывать, все уже придумано до нас. В России есть специальный ГОСТ P 54266-2010 «ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ. УПАКОВКА, ТРАСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ». И пусть этот государственный стандарт Российский он очень плотно пересекается с зарубежными (по сути, они почти копируют друг – друга).

Почему важно правильно хранить резину?

Все очень просто – чтобы продлить ее срок службы. Ведь бывает такое, что даже новые покрышки можно «убить» неграмотным хранением уже через один сезон.

Например, оставить их на улице или в сарае, который продувается со всех сторон и где очень большая влажность. Либо положить с открытым доступом солнечных лучей, такое кстати может быть и на балконе, это также изнашивает покрышку.

В итоге она будет ходить у вас не 4 – 5 сезонов (при приличном пробеге), а всего 2 – 3. Давайте разберем ГОСТ и поймем, как все же правильно хранить наши колеса.

Температурный режим

Я буду разбирать каждый важный пункт ГОСТА отдельно, вначале идет сам пункт, далее мои комментарии:

ПУНКТ 6.2 . При хранении шин допускаются колебания температуры воздуха от минус 30 °С до плюс 35 °С. Шины, хранящиеся при низких температурах, перед эксплуатацией должны быть выдержаны до положительных значений температуры.

Многие задаются вопросом (наверное, он один из основных) – а можно ли хранить резину на морозе? Скажем в неотапливаемом гараже, балконе или даже сарае? И как мы видим – скорее всего можно. Например, у нас в регионе вообще редко когда температура падает до -30, — 35 градусов. А если учитывать что даже неотапливаемый гараж или балкон могут давать +5,+7 градусов по сравнению с улицей (скажем до -25), тогда хранить можно и даже нужно! Самое главное отогреть их перед установкой на авто (если храните на дисках), либо перед переобувкой.

Отопительные устройства

ПУНКТ 6.3 Шины должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств

То есть не рядом с батарей, ни рядом с масляным радиаторов и тем более какими-то печками их хранить нельзя! Просто резина размягчается (особенно зимняя), и теряют свою форму. А рядом с печкой (с металлическими стенками) так вообще опасно, она может воспламениться

Вертикально или горизонтально? Положение шин при хранении

ПУНКТ 6.4 Шины, бескамерные шины и покрышки должны храниться на стеллажах, в поддонах, на ровном полу. Поверхность стеллажа, на котором хранят шины, должна быть ровной, без острых ребер. Шины шириной профиля до 205 мм включительно хранят в горизонтальном положении друг на друге в штабелях высотой не более 2 м. Шины шириной профиля 215 мм и более хранят в вертикальном положении (на ребре) в 1–4 ряда. Крупногабаритные шины, смонтированные на ободья, хранят при внутреннем давлении воздуха 80–100 кПа (0,81,0 кгс/см2) в горизонтальном положении.

Что из этого пункта можно понять? Да то, если они не на дисках и шириной до 205 мм, нужно хранить на ровном полу (бетонный, поддон, либо еще какой-то) – В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. Допускаются «стопки» (штабеля) не более двух метров.

А вот если ширина уже более 215 мм (скажем от 220 до 270) то их уже нужно хранить в ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. Ибо такая резина тяжелая, и сможет проминать друг-друга, даже в стопке с 4 покрышками

Шины на дисках. Тут есть интересный пункт — «крупногабаритные шины, смонтированные на ободья», хранят вертикально с определенным давлением, то есть немного спущенные. Но какие это покрышки? Крупногабаритные — они от какого диаметра идут? Где то читал что уже от 16 диаметра. Возможно. Посоветовался на многих СТО, и мне сказали, что шины на дисках нужно хранить именно в ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, просто они тяжелые и смогут деформировать покрышку, если их сложить в стопку.

ПОДВЕШИВАЕМ ШИНЫ. Если на дисках, это можно делать, я бы сказал даже нужно. Потому как на стенках гаража они занимают меньше места. А вот если они идут без дисков, делать этого не стоит, ибо корд может деформироваться.

Смена положения

ПУНКТ 6.5. Через каждые три месяца шины и пакеты шин рекомендуется поворачивать, меняя зону опоры.

Тут я думаю понятно, чтобы оно место не застаивалось, нужно поворачивать на 180 градусов каждые три месяца. Смена точки опоры также продлит срок службы резины.

Деформация бортов

ПУНКТ 6.6. При хранении бескамерных шин должны быть обеспечены условия, исключающие деформацию бортов и боковых стенок шин.

Не заталкивайте резину в различные кладовки, где она будет как-то деформирована, не храните резину в хранилищах, с какими-то острыми гранями, на полу или сбоку. В общем, все что может деформировать покрышку – ЗАПРЕЩЕНО! Она должна лежать свободно.

Подержанные шины

ПУНКТ 6.9. Покрышки, бывшие в эксплуатации и пригодные для дальнейшего использования, перед хранением должны быть тщательно очищены.

Тут все очень просто, очищайте их перед хранением. Например, сейчас на многих СТО есть такая услуга – мойка резины! Зачем? Да просто, потому что нужно удалить всю грязь и самое главное соль, на зимних шинах, она точно ничего хорошего не принесет при хранении.

Солнце и влага

ПУНКТ 6.10. Допускается хранить шины на открытом воздухе не более одного месяца. При этом шины должны быть размещены под навесом или укрыты материалом, защищающим их от внешних воздействий (солнца, влаги, загрязнений).

Теперь немного подробнее:

Солнце – а именно ультрафиолет, делает резину менее эластичной, она быстрее стареет. Появляются микротрещинки на покрышке, которые затем могут быстрее расти. Если храните на балконе, то желательно резину укрыть чем-то сверху, чтобы лучи солнца не проходили.

Влага делает – проникает внутрь, и может негативно влиять на силовой каркас резины.

Именно об этом говорит наш пункт 6.10, избегайте этих вредных воздействий.

Услуга сезонное хранение шин

В заключение хочется сказать пару слов о сезонно хранении, стоит ли туда вообще отдавать свои шины?

Смотрите какая штука — если посмотреть все пункты ГОСТА, то можно понять что в принципе можно легко и просто хранить резину где угодно, в гаражах, на балконе, никаких сверхъестественных пунктов тут нет!

Но бывает такая ситуация, когда положить не куда. Например, у меня есть друг, у него паркетник, он который живет в двухкомнатной квартире, балкон забит. И ему чисто физически не куда положить эти «лапти» (не малого размера). И он реально пользуется такой услугой, стоит примерно 2500 – 3500 рублей за полгода (или сезон), то есть в год выходит около 7000 рублей. НЕ мало, но он приезжает, переобувается там (есть еще и СТО), сдает летние – зимние колеса опять на хранение и говорит что достаточно удобно.

Сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, что эти материалы были вам полезны. Подписывайтесь на канал, читайте наш сайт, будет еще много интересного. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.