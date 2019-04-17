НУ что друзья, приходит весна (не за горами лето), все мы с вами начинаем переобуваться. НО у многих летние шины изношены (или почти износились) в общем — нужно менять. И тогда возникает справедливый вопрос – а как их выбрать? Что стоит учитывать для рядового автомобиля? НА что стоит смотреть, а на что нет? Ведь есть куча различных нюансов! Сегодня мои полезные советы (для удобства я их разобью по пунктам), ну и как обычно видео версия …

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Я постараюсь простыми словами вам объяснить, на что стоит обратить внимание, ведь иногда человек смотрит совсем не на то. А действительно важные параметры уходят на вторую роль, зачастую у человека только бренд на уме, но это далеко не самый важный параметр. НУ что начинаем, пойдем с последнего пункта до первого (он будет в самом низу)

ПУНКТ 5 – ВЕС

Многие этим пренебрегают, однако при выборе шин стоит поинтересоваться весом шины. Нет, я не говорю, что нужно носиться с ручными весами, и взвешивать все и вся. Это не правильно! Но взяв два колеса различных производителей (но одинаковых параметров – диаметр и размерность), вы можете удивиться, насколько они могут отличаться.

Например, китайские производители, весят намного больше — чем Европейские, Корейские и даже Российские.

И вообще я читал удивительную статью одного шинного эксперта, в которой посыл был такой, что Китайцы очень быстро учатся (в целом резина не плохая), но пока они отстают в технологиях, а делиться с ними пока никто не спешит

Чем технологичнее шина, тем весить она будет меньше (ведь в ней могут применяться различные новые материалы). Это не только положительно сказывается на управлении (ведь подрессорная масса убавляется), но и благотворно сказывается на расходе топлива (банально такие колеса легче крутить).

Получается что если все 4 шины легче хотя бы на 1 кг (а возможно и больше), чем у другого производителя, то вы можете экономить 0,5 – 0,7 литра на 100 км

ПУНКТ 4 – РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Многие из нас с вами хотят поставить покрышки либо шире, либо выше. Иногда покупаются другие диски (литые или кованные, диаметром больше). Однако стоит это делать с разумным подходом.

Немного поясню. Бывает что на наши ВАЗ, производитель рекомендует шины диаметром R13 – R14, размерами (скажем) 175/70. Но молодые (особенно кавказские парни), хотят поставить не только резину шире, но и намного выше скажем R16 – R17! Конечно, смотреть она будет намного лучше, то есть визуально будет красивее, но какой ценой это дастся?

Простыми словами вы смещаете центр тяжести своего автомобиля – ухудшается устойчивость, причем колеса таких размеров будут тяжелее – ухудшиться разгонная динамика. А некоторые даже и выпиливают лонжероны, ухудшая жесткость и геометрию кузова.

ДЕЛАТЬ ТАК НЕЛЬЗЯ! Если вы не хотите улететь на больших скоростях. Ведь производители всегда закладывают допуски. Стоит посмотреть на свой кузов, обычно там идет табличка с параметрами, либо в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Там все уже придумано до вас.

Хотите покрышки больше, просто выбирайте из ваших параметров! Обычно производитель имеет достаточно большую вилку в два — три размера. Для примера, на моей KIA OPTIMA можно выбирать шины как R16, так и R18. НО ставить R20, я конечно же никогда не буду!!!

ИНДЕКС СКОРОСТИ И ИНДЕКС НАГРУЗКИ. Также включу в этот пункт. Это также важные параметры, которые нужно учитывать при выборе. Стоило на них смотреть, особенно на старой резине, ведь тогда технологии изготовления были далеки от идеала. На современных вариантах обычно эти параметры закладывают с запасом, но все равно — нужно про них знать.

ИТАК:

Индекс скорости – указывается в латинских буквах (подробнее можете почитать здесь), чем ближе буква к концу алфавита, тем выше выдерживается скорость. Например, буква «T» — до 190 км/ч, а уже «H» — 210 км/ч, почти самая высокая это «Y» до 300! (но это уже специализированные обычно спортивные варианты). ТО есть на «ПРИОРО-МОБИЛЬ» буквы «H» будет за глаза.

Индекс нагрузки – указывается в цифрах от «70» до «108» (подробнее здесь).

Рядовые обозначения, которые можно встретить на многих бортах это «88» – «91». «88» — выдерживает нагрузку в 560 килограмм на колесо (то есть 4 штуки выдержат, 4 Х 560 = 2240 кг, а рядовая легковушка B-класса, весит около 1 тонны), а «91» — уже «615», то есть 4 штуки 2460 кг (подойдет для больших седанов D-класса).

ПУНКТ 3 – РИСУНОК

«Куча копий» сломалось на этом параметре (не только при выборе летних шин, но и зимних). В общем сейчас есть всего три основных рисунка, это:

Классический (еще его называют симметричный или универсальный) – когда правая сторона покрышки похожа на левую. Такой рисунок обладает средними характеристиками во всех областях, например на мокрой дороге, при высоких скоростях, на грунтовых дорогах, средний уровень шума. Как правило, такие покрышки самые дешевые

Направленный (здесь также имеется симметричный рисунок). Создана в основном для мокрой погоды, отлично отводит влагу из протектора, из-за этого устойчивость на дороге отличная! НО скоростные характеристики немного хуже первого варианта, также больше шума. Берут в основном для городской езды, где нет больших скоростей, но зачастую льют дожди.

Ассиметричный (здесь правая и левая стороны протектора отличаются, ОНИ НЕ СИММЕТРИЧНЫ).

Сделано это для того, чтобы сочетать в себе все прелести классической и направленной резины. То есть ассиметричная прекрасно ведет себя на скорости, на мокрой дороги, от нее не так много шума, да и вне дорог она намного лучше оппонентов. Однако многие пугаются этого рисунка протектора! Почему? Да все просто, у нас народ привык ездить на направленном рисунке протектора, когда одно колесо смотрит вперед и второе которое рядом (на этой же оси) также смотрит вперед. НА асимметрии, такого НЕ БУДЕТ. Здесь запросто одно колесо смотрит вперед, другое назад. Главное чтобы вы правильно совместили надписи INSIDE и OUTSIDE (при таком совмещении зачастую узкая часть колеса будет у двигателя, внутри, а широкая будет снаружи). Лично я вам рекомендую при выборе смотреть именно на такие покрышки, однако они получаются самыми дорогими.

ПУНКТ 2 – ДАТА И ПОДДЕЛКА

У меня есть статьи по этому поводу (почитайте вот здесь). Однако бегло хочется повторить, при выборе ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрим на дату!

По стандарту DOT она указывается в овале на правой или на левой стороне (редко, только для специальных шин на двух сторонах). Зачастую указываются 4 цифры. Расшифровать можно легко и просто, первые две цифры это неделя, вторые это год. Например «2318», значит 23 неделя 2018 года или «4217», 42 неделя 2017 года, думаю, принцип понятен.

Так вот почему важно знать дату? Да просто чем старше шина, тем она дешевле должна стоить. Например, за границей, если не продали резину в этом году, то на следующей год она будет стоить на 10 – 20% дешевле. Почему так происходит? Причин несколько, даже если покрышка не используется, то она теряет свои свойства, просто такой принцип натуральных каучуков (нет конечно прошлогодняя шина будет не намного хуже новой, но часть, скажем эластичности она потеряет за год хранения, пусть эта часть 3 – 5%, но вы не должны платить как за новую). Также, шины нужно правильно хранить, тратить большие площади, которые еще и специальным образом оборудованы (влажность и температура). Никто так, конечно же не делает, реально свалят на склад, как попало и все (я сейчас никого не хочу обидеть, все же есть нормальные продавцы, но как показывает практика их меньшинство). И даже за полгода такого хранения вы не знаете, что с этим колесом произошло. Далее намазали «чернителем» и вперед, продавать как новую, это не правильно!

Но бывают реально случаи, когда продавали резину, которая хранилась пять лет на складе и затем она разваливалась, трескалась прямо на ходу. Так что дату знать ВАЖНО!

ПРО ПОДДЕЛКУ – зачастую продавцы просто перебивают дату, что реально опасно. Но бывают и полностью поддельные шины, когда даты вообще нет, ни с одной, ни с другой стороны (у меня про это есть видео).

Также к подделкам можно отнести нарисованную дату в овале (например, краской) или же приклеенную (самоклеющаяся бумага). От покупки таких шин лучше отказаться

ПУНКТ 1 – БРЕНД, СБОРКА, ГИПЕРМАРКЕТЫ

БРЕНД иногда играет решающее значение в выборе летней (да и зимней резины). Если производитель с именем значит качество и надежность. ДА почти всегда это так (хотя и у крупных производителей иногда есть проблемы).

НО стоит отметить, что есть БРЕНДЫ скажем из «народного раздела», например наши Российские. Выпускают сейчас, достаточно неплохие шины скажем VIATTI, АМТЕЛ, CORDIANT (и т.д.) Причем и по характеристикам, и по параметрам они не хуже чем дорогие импортные. А зачастую стоять могут намного ниже (иногда доходит до двух раз).

Если у вас рядовая иномарка или ВАЗ, стоит рассмотреть наших производителей, если есть деньги то конечно можно смотреть из импортных.

НО вот что я вам пока не советую, это брать Китай, они не только тяжелее, но еще и качество у них может хромать. Например, некоторые китайские бренды, очень сложно балансируются. Хотя опять же таки, развиваются они очень быстро, думаю через года три-четыре, качество заметно вырастит.

СБОРКА – некоторые зарубежные производители, локализовали производство у нас в стране. Многие бояться этих шин, говорят, что зарубежные были лучше. За всех я сказать не могу (иногда действительно были просчеты), но обычно все технологии, которые использовались за рубежом, используются и у нас в стране. Так что шины, почти один в один такие же.

ГИПЕРМАРКЕТЫ – ну и наверное последнее, где стоит выбирать и покупать резину? Некоторые выбирают в больших гипермаркетах, типа ЛЕНТЫ, АШАНОВ, МЕТРО и т.д. Здесь стоит руководствоваться теми пунктами, которые я перечислил сверху. Например, как они хранятся – если навалены кучей или лежат под лучами солнца, я бы такие не взял бы. Опять же смотри на дату, если она прошлогодняя, то скорее всего хранили эту резину неправильно, у таких ГИПЕРМАРКЕТОВ правильных площадей достаточно мало, и они точно не будут жертвовать и занимать целые этажи для хранения шин.

Пару слов про рынки, есть действительно не плохие с честными продавцами, но есть и много обмана, например перебивание даты, хранение в холодных контейнерах и т.д. Нужно относиться к этому очень внимательно.

Лучше все же покупать в специализированных магазинах, причем этого года.

Там кстати вам еще могут и шиномонтаж в подарок предоставить, что очень не плохо!

Сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, теперь при выборе летней резины вы будете, как говорится во всеоружии, и не дадите себя обмануть. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.