Как и какие купить зимние шины для автомобиля? Подробно + видео

Всем доброго дня. Наступает зима, не за горами снег и лед на дорогах, а поэтому сейчас самое время переобуваться в зимнюю резину. НО не у всех она новая и свежая, (скажем протектор ниже 5 мм), а поэтому такие шины нужно заменить, ибо толку от них мало. И как обычно возникает большое количество вопросов — какие выбрать или на что смотреть при покупке? Сегодня я постараюсь вам немного помочь и рассказать о 5 ошибках, которые совершают автомобилисты при покупке зимних колес. Материал будет реально нужным и полезным, не будем затягивать, давайте начнем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Эти советы пригодятся всем, как начинающим так и «матерым» водителям. Ведь зимние шины покупают все и мучаются с выбором опять же все.

5 МЕСТО – ДАТА

После моего материала про выбор летних шин, где я говорил, что дату нужно смотреть, проверять, ведь зачастую ее могут подделывать. А если колеса прошлогодние или тем более двух-трех летние нужно просить скидку.

Некоторые мои зрители (видно те, кто занимается продажей резины) начали мне писать, что «ШИНЫ — НЕ БАНАНЫ» и их можно хранить чуть ли не всю жизнь! Особенно сильно усердствовал один магазин (позже выяснилось, что он продает 3 – 4 летние варианты, под видом новых! Причем без скидок, и мое видео ему как серпом по одному месту). И якобы он ссылается на производителей резины, которые уверяют, что можно продавать хоть пятилетнюю по цене новой.

Скажу так – ДРУЗЬЯ, я всех призываю покупать свежие шины, этого или скажем предыдущего года. Это будет и новая модель (скажем актуальный рисунок), ее еще не успели сильно потаскать по складам, на нее большая гарантия.

НО я никого не отговариваю покупать старые колеса, двух – трех, а тем более пятилетние. Которые якобы новые, не использовались, а лежали где-то на складе.

НУ нравится вам покупать старье по цене нового продукта это ваше право. И вы можете, развесив уши слушать бредни различных магазинов, которые вам лапшу на уши вешают, лишь бы скинуть старье на складах. Почему то вы прошлогодние, а тем более двух – трех летние машины, покупаете со скидкой, я сейчас про те которые не использовались (на них нет побега), а стояли в салонах, а здесь же в чем дело?

Скажите, ну авто это авто, там все сложно! Тогда такой вопрос — а резина что легко? Я был на производствах, разговаривал с производителями. Это также технически сложный, «я бы сказал технологичный продукт», который имеет свой календарный срок годности. Запомните! ЛЮБОЕ резинотехническое изделие, имеет ИМЕННО календарный срок службы — это нам еще в Университете рассказывали. Причем от этого продукта напрямую зависит ваша жизнь!

Да и по последним исследованиям многих уважаемых мною агентств (различных стран, например США). Высказывается что шины старше 6 лет, не зависимо устанавливались они на авто или нет, приводят к большЕму проценту аварий, чем свежие варианты. Под «свежими», я понимаю, выпуска этого или предыдущего года. Использовать их конечно можно, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Нужно осматривать со всех сторон, иногда от неправильного хранения трескается протектор и проникает влага внутрь, а там уже страдает металлический корд.

Лично я считаю при покупке нужно предупреждать о дате, чтобы человек знал, что это шина не свежая, а поэтому вам даем на нее 5 – 10 – 15% скидки (чем больше возраст, тем больше скидка, можно про это честно говорить, в чем проблема ИЛИ БЛИН ПРИБЫЛЬ РЕШАЕТ ВСЕ). Может покупатель таксист, который «искатает» ее за полгода — ему это дата фиолетово! А если вы катаетесь мало, скажем 10 – 15 000 км в год, тогда вам такой вариант ОДНОЗНАЧНО не подойдет.

И вот сейчас всем автомобилистам такой вопрос – есть два колеса, именитого производителя, на одном дата этого или предыдущего года, а на другом 4 – 5 летняя! ЦЕНА ОДИНАКОВАЯ! И это с тем учетом, что производители меняют модельный ряд примерно раз в 3 – 4 года, то есть еще и модель будет старая. Какую бы вы купили? Пишите в комментариях?

4 МЕСТО — ШИПЫ ИЛИ ЛИПУЧКА

Тоже тема непростая. Про это у меня уже есть материал. Скажу так, я был на полигонах одного именитого производителя резины, и сам лично ездил по льду на «шипах», «липучке», «еврозиме» (или их еще называют центрально-европейские зимние шины), ну и для сравнения на летних вариантах.

Так вот, они производили замеры на TESLA MODEL S, разгонялись до 40 км/ч и дальше начинали тормозить.

Шипованные шины – показали самый короткий тормозной путь, 35 метров

Липучка (или фрикционные зимние шины) – показали 45 метров, что на 10 метров хуже

ЕВРОЗИМА – 65 метров

Летние — вообще катились, как на коньках – показали 105 метров.

Делаем выводы. Если у вас южный регион, где вы снега можете вообще за зиму не увидеть, а отрицательная температура бывает редко в основном ночью, ОДНАКО — ОНА БЫВАЕТ! Можно брать – ЛИПУЧКУ, даже вам «ЕВРОЗИМА» подойдет. НО кататься зимой, даже теплой, на летней резине – НЕПРАВИЛЬНО! Вам может хватить одного морозного утра, чтобы уйти в кювет или занос

Если вы живете в мегаполисе (например, Москва или Питер), где все залито реагентами, также можно купить липучку, что зря по асфальту шипами стучать!

Если у вас средняя полоса или ближе к северу. Где снега, льда бывает много и его просто физически не успевают убирать (иногда валит целыми днями). То однозначно – ШИПЫ! Также шипы стоит выбрать если вы живете, скажем в Москве, но часто ездите по трассе в другие города или деревни. Ведь иногда трассы может переметать, машины все это прикатывают, образуется укатанный лед – здесь шипованная резина будет работать намного лучше.

И да, липучка была изобретена в ответ на запрет зимних шипованных шин во многих Европейских странах. ТО есть производителям пришлось приспосабливаться под жесткие запреты. Если бы их не было, то сейчас все бы катались на шипах.

3 МЕСТО — РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

Как и с летним вариантом, сейчас существуют три рисунка:

Классический (его еще называют симметричный или универсальный). Рисунок с правой и левой стороны похож друг на друга, кстати, он может быть перевернутым. Как и в случае с летними шинами этот рисунок средний во всем — торможении на льду, проходимости на снегу, поведении в слякоть, скоростных характеристиках, а также шумности. Однако он самый дешевый

Направленный (когда есть также две симметричных стороны, но они имеют направление в одну сторону). Этот рисунок делается для прекрасного отвода снега из протектора (поэтому в снежных заносах он лучший), также хорошо себя показывает при слякоти. Умеренно работает на льду. Правда на трассе он более шумный и у него хуже скоростные характеристики

Ассиметричный. У меня у брата стерлась старая шипованная резина, и он хотел выбрать что-то нормального качества по разумным деньгам. Так вот купили мы именно с ассиметричным рисунком. И я считаю это реально лучший выбор. Ассиметричный рисунок, сочетает в себе как бы два предыдущих, то есть он включает в себя их лучшие стороны. А именно проходимость в снегу и хорошие сцепные свойства на льду, хороший отвод снега и влаги из протектора, а также прекрасные скоростные характеристики. Минус у такой шины один это цена, действительно она выше, чем у более простых рисунков. Но если взять отечественные шины, то цена здесь не такая высокая.

В любом случае рисунок нужно подбирать под свои нужны, если вы часто ездите по плохим заснеженным дорогам, тогда идеально будет — направленный. Если по городу и не хотите тратить много денег тогда — симметричный, ну а самый лучший это все же ассиметричный.

2 МЕСТО — НОВАЯ ИЛИ Б/У

Почему то многие владельцы исходят из такого правила, вот я возьму подержанную (скажем 2 – 3 летнюю), но крутого бренда она будет лучше — чем новая, но бренда попроще, скажем нашего Российского.

Тут есть две стороны медали:

Если Б/У резина, которую вы рассматриваете для покупки, действительно двух-трехлетняя и дата на ней не перебита (а такое достаточно часто бывает, с теми кто продает шины БУ). Если она имеет хороший протектор, все шипы на месте (в случае с шипованной), да еще и цена НУ ОЧЕНЬ дешевая – рассмотреть ее можно! Почему бы и нет. НА несколько сезонов вам ее может хватить.

НО, как правило, такую продают ОЧЕНЬ редко, и она уходит своим, по знакомству.

А зачастую продается уже хорошо изношенная. В таком случае нужно посмотреть на дату производства и на остаточную глубину протектора. Ведь стоит помнить, что уже 5 мм, для зимы очень мало! И ее использовать нельзя. В итоге получается даже именитый бренд, но износ есть износ

Новая, но не такая крутая. Есть много различных вариантов, в первую очередь китайских производителей. Про Китай тема отдельная, лично я пока таким шинам не очень доверяю (это лично мое мнение, я никому его не навязываю). А вот наши, Российских брендов или подбрендов которые делаются у нас в России, очень неплохой и недорогой вариант. Скажем те же ВИАТТИ, почему бы и нет? Сейчас, не буду их как-то нахваливать, все сами можете найти в интернете, но они вполне достойные с хорошими показателями, удержания в поворотах, торможении на льду, проходимости на снегу, шумности, а главное цене. Причем новые шины есть новые, на них есть гарантия зачастую расширенная, да и свежие они, до вас никем не эксплуатировались.

Лично я бы, выбрал именно такие, а не подержанные. Например, на своем предыдущем ШЕВРОЛЕ АВЕО я так и делал. ДА и сейчас нет такого огромного разрыва в качестве с зарубежными шинами, как это было 15 – 20 лет назад.

1 МЕСТО — ГДЕ БРАТЬ?

Как я и говорил, в летнем ролике есть всего три основных места, это – рынки, большие сети типа АШАНА, МЕТРО, ЛЕНТЫ, и специализированные магазины.

Но тогда мне написали, что многие покупают шины в интернет магазинах, и попросили рассказать про них. Я вас услышал, поэтому обсудим и их тоже.

На рынках зачастую много мухлежа, перебивания дат, неправильное хранение, нарушается температурный режим (представьте летом контейнер на рынке где лежит резина, а он может разогреваться до ОЧЕНЬ высоких температур). Конечно, я сейчас не буду валить все рынки в одну гребенку (все же есть специализированные, которые работаю годами и дорожат своей репутацией). Но зачастую это так.

В больших супермаркетах также есть вопросы по хранению резины, ее размещению на полках, острых углах и т.д (про хранение у меня есть ролик, ссылка как обычно сверху можете перейти и посмотреть). Однако если хранятся вроде бы как правильно, дата свежая, да и цены большие супермаркеты могут делать ОЧЕНЬ приятными, тогда почему бы и нет!

Специализированные интернет магазины. Да это тоже достаточно хорошее место для покупки. Зачастую цены бывают немного ниже, из-за того что не нужно содержать штат сотрудников и большие площади для магазинов, достаточно склада. НО при покупке уточняйте про шины всю историю, когда были произведены, в какой стране произведены (для многих это важно). У меня один знакомый купил в таком магазине дорогие шины, а они оказались трехлетние, производства России, хотя он хотел Германии. Вернуть их потом было проблематично.

НО всех правильнее брать резину в специализированных магазинах. Тут вам и правильное хранение, и цены, и зачастую скидки, скажем за покупку сразу 4 колес. Могут в подарок подарить ШИНОМОНТАЖ + балансировку. Лично я покупаю всегда в таких магазинах, благо их сейчас огромное количество по всей России.

В заключении хочется сказать, самое главное – не катайтесь на летних шинах зимой. Ладно, вы не бережете свое здоровье и можете убиться сами, так вы можете еще влететь в кого-то, абсолютно невиновного.

Сейчас смотрим видео версию статьи

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР