Как и какие купить зимние шины для автомобиля? Подробно + видео

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Всем доброго дня. Наступает зима, не за горами снег и лед на дорогах, а поэтому сейчас самое время переобуваться в зимнюю резину. НО не у всех она новая и свежая, (скажем протектор ниже 5 мм), а поэтому такие шины нужно заменить, ибо толку от них мало. И как обычно возникает большое количество вопросов — какие выбрать или на что смотреть при покупке? Сегодня я постараюсь вам немного помочь и рассказать о 5 ошибках, которые совершают автомобилисты при покупке зимних колес. Материал будет реально нужным и полезным, не будем затягивать, давайте начнем …
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Эти советы пригодятся всем, как начинающим так и «матерым» водителям. Ведь зимние шины покупают все и мучаются с выбором опять же все.
После моего материала про выбор летних шин, где я говорил, что дату нужно смотреть, проверять, ведь зачастую ее могут подделывать. А если колеса прошлогодние или тем более двух-трех летние нужно просить скидку.
Некоторые мои зрители (видно те, кто занимается продажей резины) начали мне писать, что «ШИНЫ — НЕ БАНАНЫ» и их можно хранить чуть ли не всю жизнь! Особенно сильно усердствовал один магазин (позже выяснилось, что он продает 3 – 4 летние варианты, под видом новых! Причем без скидок, и мое видео ему как серпом по одному месту). И якобы он ссылается на производителей резины, которые уверяют, что можно продавать хоть пятилетнюю по цене новой.
Скажу так – ДРУЗЬЯ, я всех призываю покупать свежие шины, этого или скажем предыдущего года. Это будет и новая модель (скажем актуальный рисунок), ее еще не успели сильно потаскать по складам, на нее большая гарантия.
НО я никого не отговариваю покупать старые колеса, двух – трех, а тем более пятилетние. Которые якобы новые, не использовались, а лежали где-то на складе.
НУ нравится вам покупать старье по цене нового продукта это ваше право. И вы можете, развесив уши слушать бредни различных магазинов, которые вам лапшу на уши вешают, лишь бы скинуть старье на складах. Почему то вы прошлогодние, а тем более двух – трех летние машины, покупаете со скидкой, я сейчас про те которые не использовались (на них нет побега), а стояли в салонах, а здесь же в чем дело?
Скажите, ну авто это авто, там все сложно! Тогда такой вопрос — а резина что легко? Я был на производствах, разговаривал с производителями. Это также технически сложный, «я бы сказал технологичный продукт», который имеет свой календарный срок годности. Запомните! ЛЮБОЕ резинотехническое изделие, имеет ИМЕННО календарный срок службы — это нам еще в Университете рассказывали. Причем от этого продукта напрямую зависит ваша жизнь!
Да и по последним исследованиям многих уважаемых мною агентств (различных стран, например США). Высказывается что шины старше 6 лет, не зависимо устанавливались они на авто или нет, приводят к большЕму проценту аварий, чем свежие варианты. Под «свежими», я понимаю, выпуска этого или предыдущего года. Использовать их конечно можно, НО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Нужно осматривать со всех сторон, иногда от неправильного хранения трескается протектор и проникает влага внутрь, а там уже страдает металлический корд.
Лично я считаю при покупке нужно предупреждать о дате, чтобы человек знал, что это шина не свежая, а поэтому вам даем на нее 5 – 10 – 15% скидки (чем больше возраст, тем больше скидка, можно про это честно говорить, в чем проблема ИЛИ БЛИН ПРИБЫЛЬ РЕШАЕТ ВСЕ). Может покупатель таксист, который «искатает» ее за полгода — ему это дата фиолетово! А если вы катаетесь мало, скажем 10 – 15 000 км в год, тогда вам такой вариант ОДНОЗНАЧНО не подойдет.
И вот сейчас всем автомобилистам такой вопрос – есть два колеса, именитого производителя, на одном дата этого или предыдущего года, а на другом 4 – 5 летняя! ЦЕНА ОДИНАКОВАЯ! И это с тем учетом, что производители меняют модельный ряд примерно раз в 3 – 4 года, то есть еще и модель будет старая. Какую бы вы купили? Пишите в комментариях?
Тоже тема непростая. Про это у меня уже есть материал. Скажу так, я был на полигонах одного именитого производителя резины, и сам лично ездил по льду на «шипах», «липучке», «еврозиме» (или их еще называют центрально-европейские зимние шины), ну и для сравнения на летних вариантах.
Так вот, они производили замеры на TESLA MODEL S, разгонялись до 40 км/ч и дальше начинали тормозить.
Шипованные шины – показали самый короткий тормозной путь, 35 метров
Липучка (или фрикционные зимние шины) – показали 45 метров, что на 10 метров хуже
ЕВРОЗИМА – 65 метров
Летние — вообще катились, как на коньках – показали 105 метров.
Делаем выводы. Если у вас южный регион, где вы снега можете вообще за зиму не увидеть, а отрицательная температура бывает редко в основном ночью, ОДНАКО — ОНА БЫВАЕТ! Можно брать – ЛИПУЧКУ, даже вам «ЕВРОЗИМА» подойдет. НО кататься зимой, даже теплой, на летней резине – НЕПРАВИЛЬНО! Вам может хватить одного морозного утра, чтобы уйти в кювет или занос
Если вы живете в мегаполисе (например, Москва или Питер), где все залито реагентами, также можно купить липучку, что зря по асфальту шипами стучать!
Если у вас средняя полоса или ближе к северу. Где снега, льда бывает много и его просто физически не успевают убирать (иногда валит целыми днями). То однозначно – ШИПЫ! Также шипы стоит выбрать если вы живете, скажем в Москве, но часто ездите по трассе в другие города или деревни. Ведь иногда трассы может переметать, машины все это прикатывают, образуется укатанный лед – здесь шипованная резина будет работать намного лучше.
И да, липучка была изобретена в ответ на запрет зимних шипованных шин во многих Европейских странах. ТО есть производителям пришлось приспосабливаться под жесткие запреты. Если бы их не было, то сейчас все бы катались на шипах.
Как и с летним вариантом, сейчас существуют три рисунка:
В любом случае рисунок нужно подбирать под свои нужны, если вы часто ездите по плохим заснеженным дорогам, тогда идеально будет — направленный. Если по городу и не хотите тратить много денег тогда — симметричный, ну а самый лучший это все же ассиметричный.
Почему то многие владельцы исходят из такого правила, вот я возьму подержанную (скажем 2 – 3 летнюю), но крутого бренда она будет лучше — чем новая, но бренда попроще, скажем нашего Российского.
Тут есть две стороны медали:
НО, как правило, такую продают ОЧЕНЬ редко, и она уходит своим, по знакомству.
А зачастую продается уже хорошо изношенная. В таком случае нужно посмотреть на дату производства и на остаточную глубину протектора. Ведь стоит помнить, что уже 5 мм, для зимы очень мало! И ее использовать нельзя. В итоге получается даже именитый бренд, но износ есть износ
Лично я бы, выбрал именно такие, а не подержанные. Например, на своем предыдущем ШЕВРОЛЕ АВЕО я так и делал. ДА и сейчас нет такого огромного разрыва в качестве с зарубежными шинами, как это было 15 – 20 лет назад.
Как я и говорил, в летнем ролике есть всего три основных места, это – рынки, большие сети типа АШАНА, МЕТРО, ЛЕНТЫ, и специализированные магазины.
Но тогда мне написали, что многие покупают шины в интернет магазинах, и попросили рассказать про них. Я вас услышал, поэтому обсудим и их тоже.
На рынках зачастую много мухлежа, перебивания дат, неправильное хранение, нарушается температурный режим (представьте летом контейнер на рынке где лежит резина, а он может разогреваться до ОЧЕНЬ высоких температур). Конечно, я сейчас не буду валить все рынки в одну гребенку (все же есть специализированные, которые работаю годами и дорожат своей репутацией). Но зачастую это так.
В больших супермаркетах также есть вопросы по хранению резины, ее размещению на полках, острых углах и т.д (про хранение у меня есть ролик, ссылка как обычно сверху можете перейти и посмотреть). Однако если хранятся вроде бы как правильно, дата свежая, да и цены большие супермаркеты могут делать ОЧЕНЬ приятными, тогда почему бы и нет!
Специализированные интернет магазины. Да это тоже достаточно хорошее место для покупки. Зачастую цены бывают немного ниже, из-за того что не нужно содержать штат сотрудников и большие площади для магазинов, достаточно склада. НО при покупке уточняйте про шины всю историю, когда были произведены, в какой стране произведены (для многих это важно). У меня один знакомый купил в таком магазине дорогие шины, а они оказались трехлетние, производства России, хотя он хотел Германии. Вернуть их потом было проблематично.
НО всех правильнее брать резину в специализированных магазинах. Тут вам и правильное хранение, и цены, и зачастую скидки, скажем за покупку сразу 4 колес. Могут в подарок подарить ШИНОМОНТАЖ + балансировку. Лично я покупаю всегда в таких магазинах, благо их сейчас огромное количество по всей России.
В заключении хочется сказать, самое главное – не катайтесь на летних шинах зимой. Ладно, вы не бережете свое здоровье и можете убиться сами, так вы можете еще влететь в кого-то, абсолютно невиновного.
Сейчас смотрим видео версию статьи
НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
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