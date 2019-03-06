Мне всегда было интересно посмотреть, как делаются шины для легковых и грузовых автомобилей. Кстати многие их называют колеса, это не совсем правильно, ибо колесо – это диск + резина. И когда меня позвала компания NOKIAN на свой завод в городе Всеволожск (что под Питером), я с удовольствием согласился. Ведь у них там целый цикл производства. Причем на следующий день мы посетили и испытательный полигон в Финляндии (под маленьким городишком ИВОЛО). В общем, материал получился ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ, и да чуть не забыл, красивое и познавательное видео в конце …

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Производство шин, это достаточно сложный технологический процесс, даже сложнее чем производство автомобилей! Почему? ДА все просто – автомобили не собираются на одном заводе, к ним поступают комплектующие со смежных структур, например двигатели, коробки, проводка, электрика и т.д. А затем происходит сборка. С шинами же все сложнее, все процессы производства, начиная от приготовления резиновой смеси, заканчивая вулканизацией, делается на одной производственной площадке (что очень сложно и «трудозатратно»).

Этапы производства шины

Чтобы изготовить обычное колесо, должно пройти 8 основных этапов:

Изготовление резиновой смеси

Производство компонентов

Сборка шины

Вулканизация колеса

Складирование

Маркировка

Автоматическое тестирование

Визуальный контроль

На заводе нам показали не все, многое скрыто от посторонних глаз, особенно компьютерные настройки, информация на мониторах, лаборатории и т.д. Все это может пригодиться конкурентам, поэтому – ЗАПРЕТ!

НО уже, что было показано, как и что делается, заслуживает внимания, так что начинаем.

Как делают резиновую смесь

НА конвейерную ленту подаются различные компоненты, это частички уже приготовленной резины, натуральный и синтетический каучуки.

Затем все это взвешивается и подается в печь. Нужно добиться однородного материала, который выходит в виде ленты. Причем для производства колеса таких лент нужно очень много, например, только для одного слоя протектора, нужно 4 ленты, которые запекаются в одну в экстракторе (но про это чуть позже).

Лабораторные исследования. Новые изготовленные ленты, нужно проверить на соответствие, поэтому оператор срезает краешки резины и отправляет их в лабораторию, по специальным «пневмоканалам». Пока лента не прошла проверку, на ней имеется красный ярлык.

В лаборатории, проверяют резиновые смеси на различные параметры, нагревают их, запекают, разрывают и т.д. (опять же нам показали не все). Но после таких проверок, принимается решение, использовать изготовленные ленты или нет. Очень подробно будет на видео внизу

Кстати в лаборатории есть специальные комнаты, где испытывают серу (она также применяется в производстве). Причем имеется большое количество вытяжек и противопожарных систем, потому как сера легко воспламеняется.

Производство компонентов

После того как ленты для производства шин готовы (и проверены), их отправляют на промежуточные склады. С которых их будут забирать на экструдеры.

Вообще производство компонентов, достаточно большая часть изготовления шин, мы посмотрели:

Как делают бортовочные кольца. На металлическое и прорезиненное кольцо, далее приваривается часть резиновой ленты

Затем в экструдере запекают из 4 проверенных резиновых лент — одну. Уже прочную и нужную для изготовления борта или протектора колеса

Как хранят готовую резину в катушках, проложенную специальным материалом

Видели, как крутят металлическую проволоку.

Как я и говорил, показали не все, но общий процесс понять можно.

Как делают зеленое колесо?

Когда все компоненты готовы, подходит время изготовить так называемое «зеленое колесо». Это шина, которая далее будет «вулканизироваться» и принимать нужную форму. А пока она имеет вид как бы сырой резины, очень мягкая.

У компании NOKIAN, есть как частичное ручное изготовление, так и полностью автоматическое.

НА металлический барабан, приходят несколько уже приготовленных лент, которые усилены текстильными и металлическими волокнами. Оператор накладывает их друг друга, в нужном порядке.

После этого одеваются уже приготовленные бортовочные кольца.

Далее шина как бы надувается, вывертывается. Принимает нужные очертания

Верхний слой, который будет протектором, делается отдельно. У него также несколько слоев текстильного и металлического корда.

После верхняя часть (протектор) и центральная часть – соединяются вместе.

Так готовится «зеленая шина», которая складируется и ждет очередь на вулканизацию. Опять же на видео более подробно.

Вулканизация колеса

В специальные печи, которые внутри уже имеют рисунок протектора и нужный диаметр, подаются «зеленые шины». Устанавливаются на нижнюю, круглую часть

Ее немного накачивают, чтобы она расправилась и приняла нужную форму.

Далее верхняя часть печи (также круглая), опускается сверху и происходит процесс «запекания», по-научному вулканизации. Он может длиться от 9 до 14 минут, все зависит от конечного продукта, зима это или лето, шипы или липучка и т.д.

При этом резина из мягкого состояния переходит в твердое (той консистенции, которая задана изначально).

Далее печь открывается, и готовая покрышка уезжает на специальной транспортировочной ленте. Наверное на фото понять сложно, смотрите видео внизу, там более подробно.

Складирование и маркировка

Новоиспеченные колеса, специальным образом маркируют, собирают в комплекты и дальше складируют. НО они еще не идут на прилавки магазинов, их нужно проверить по многим параметрам.

Вообще после изготовления, шина должна полежать какое-то время на складе, прежде чем ее начнут тестировать и проверять. Как нам сказали, около 3 дней.

Автоматическое тестирование и визуальный контроль

Это заключительные этапы. Для начало колесо проверяют на специальных барабанах, имитирующие реальную нагрузку. Так крутят несколько часов (если не дней).

НО это еще не все, не должно быть вообще никаких повреждений протектора и корда колеса, поэтому далее идет визуальный контроль. Его делают специалисты высокого уровня, у них что говорится уже руки «набиты» определяют брак с «закрытыми глаза» (если так можно выразится). И только, после этого колеса собирают в комплекты и отправляются покупателям. Именно поэтому брака на производстве меньше 1%.

Опять же проверка готовой продукции, процесс многоступенчатый, и нам не все показали.

Испытания в реальных условиях

Как я писал выше, у компании NOKIAN есть собственный огромный полигон, в 700 гектаров, где испытываются их шины. Находится он под маленьким городом ИВОЛО (Финляндия), где мы также побывали. Нужно отметить, что местность находится за полярным кругом, и там около 300 холодных дней в году.

Колеса испытываются на многие нагрузки:

Это ледяное озеро. Где есть кольцевые гонки. Отлично проверяется сцепление шипованной резины

Глубокий и рыхлый снег. Плохие дороги. Проверяются шины для внедорожников

Есть тесты на льду. Когда визуально сравнивают лето, шипы и липучку. Как становится понятно, выигрывают шипы

Есть закрытый ангар, который залит идеально ровным льдом. Сделано это для того, чтобы на него не действовали ли солнце (днем), ни осадки (снег). Идеальные условия проверки

В общем, описать это сложно. Скажу только что такого зимнего полигона, по оснащению и масштабам, нет ни у одного производителя. Наверное, именно поэтому шины компании NOKIAN одни из самых лучших в нашей стране.

В заключении, хочется отметить, что завод во Всеволожске. Современный, оснащенный по последнему слову техники (есть роботизированные погрузчики), автоматические линии. Выпустил уже 100 000 000 шин (с 2005 по 2017 год). Просто подумайте 25 000 000 автомобилей (по 4 на авто), выбрали именно эти зимние колеса. Это о многом говорит!

Сейчас видео версия, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, мои материалы были вам интересны и полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.