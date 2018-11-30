Не так давно я писал свой отзыв на шины GISLAVED (почитайте интересно). Но многие мои зрители на канале YOUTUBE (можете подписаться ссылка справа), увидели на моих шинах (которые обуты на мой KIA OPTIMA) – ЯКОБЫ НЕПРАВИЛЬНЫЙ РИСУНОК. Справа елочка смотрит не вперед, а назад! НУ и понеслось – «да у тебя неправильно резина одета», «да какой ты блоггер после этого», «да я монтажник на СТО и подтверждаю — что не правильно одеты» и т.д. Для всех «умников» которые не видели нормальную зимнюю резину и не знают что такое «INSIDE» и «OUTSIDE», эта статья просто обязательна для прочтения (ну и видео в конце также) …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Самое страшное в этой теме не «школота» которая пишет всякий бред в комментариях, а работники шиномонтажа (посмотрите видео внизу). Для всех хочу рассказать о зимних ассиметричных покрышках.

Зимние покрышки (основные типы рисунка)

На данный момент, есть всего три типа рисунка на шинах (что на летних, что на зимних) – это так называемые классические (их называют еще не направленные), направленные и ассиметричные:

Классический рисунок — писать особо нечего, если описать в двух словах, идут ровные ламели, правая сторона копирует левую. Рисунок может быть направлен друг против друга.

Направленный – здесь правая сторона и левая являются зеркальными копиями. Обычно они имеют направление вперед (что-то типа латинской буквы V, у нас такой тип называют «елочкой»). Также по бокам есть надпись «ROTATION», со стрелкой вращения колеса. ВАЖНО! Шину нужно ставить — по стрелке вращения вперед, если стрелка (и направленный протектор) смотрят назад это не правильно!

Ассиметричный – раньше они применялись в основном только летом (сейчас все больше производителей переходят и на зиму). Здесь правая и левая сторона, вообще не похожи друг на друга. Обычно внутренняя часть протектора намного уже, чем наружная. ВАЖНО, зачастую рисунок здесь не важен, он может даже быть направлен назад (вправо, влево вперед) здесь важно совместить две надпись «INSIDE» и «OUTSIDE» (про это чуть ниже).

Сейчас многие производители для зимних вариантов используют именно направленный и ассиметричный рисунки протектора. Именно они наиболее эффективно отводят влагу, снег и прекрасно держат автомобиль в зимних поворотах, на льду.

Стоит отметить, что правила установки на шиномонтаже, для направленного и ассиметричного вида ОТЛИЧАЮТСЯ (и не применяются друг для друга)!!!

Простыми словами, неправильно искать направление «елочки» на ассиметричных шинах

INSIDE и OUTSIDE – что это такое?

Вот мы и подошли к самому интересному. Если с направленной и классической покрышкой, при монтаже, все понятно. Совмещаем «елочку» и стрелку «ROTATION» и устанавливаем. ТО с ассиметричными вариантами много путаницы.

Часты такие вопросы – «поставили шины на СТО неправильно, правая сторона смотрит вперед, а левая назад»! Или – «мне продали 4 левых или 4 правых колеса». В общем «люди в опасности», «что делать?»

Давайте разбираться, запомните два правила при установке ассиметричных шин:

Рисунок протектора, рисунок на корде – АБСОЛЮТНО не важен в установке! Еще раз — хоть он смотрит вперед, назад, вправо, влево – все равно.

– все равно. Шина должна ставиться, по двум меткам – INSIDE – внутренняя сторона, OUTSIDE – внешняя сторона.

НО ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК:

INSIDE — смотрите ассиметричная шина, сделана немного по-другому, чем два остальных типа. Каждая зона, отвечает за свою часть работы. Обычно у нее внутренняя сторона немного слабее, у нее тоньше слой протектора и она рассчитана на работу при высоких скоростях. При поворотах на нее не идет основная нагрузка, так как она находится внутри – именно поэтому INSIDE (переводится как внутренняя сторона). Если поставить ее наружу, то при крутом повороте, она просто может не выдержать нагрузки и лопнуть! Это очень опасно

OUTSIDE – как становится понятно (перевод внешняя сторона). Она имеет намного больший и усиленный протектор, и она прекрасно держит автомобиль в поворотах, на нее идет основная нагрузка. А еще именно этой стороной обычно вы «притираетесь» к бордюрам. Эта сторона должна быть снаружи.

Стоит отметить, что ассиметричные колеса самые технологичные из всех трех типов. Обратной стороной медали, может быть немного большая стоимость, ну и неграмотная установка на бездарных СТО! Запомните главное – ПРАВИЛЬНО СОВМЕСТИТЬ, иначе это просто опасно.

Сейчас видеоверсия, смотрим.

НА этом заканчиваю. Думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР.