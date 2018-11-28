Год назад на свой автомобиль я купил себе шипованную зимнюю резину (все же я считаю — шипы более актуальны для нашей погоды недели липучка), размером 235/45 R18 компании GISLAVED, модель Nord Frost 200. И тут началось в комментариях – «да зачем ты их купил, да у них шипы вылетают, да резина г#вно и т.д.» ДА согласен, репутация резины у нас в России неоднозначная, одни говорят — что она прочная и не шумная – супер шины. Другие пишут, что это тихий ужас, шипы вылетают на первый же год и дальше не держат «лед». Но как дела на самом деле? Лично я подготовил вам свой отзыв как владельца данной резины, также будет интересный видео обзор, где мы снимем сразу три модели (200, 100 и 5) этого производителя. Так что читаем-смотрим …

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У меня нет задачи — хвалить или «хаять» этого производителя. Поэтому вначале, я решил прокататься сезон на NORD FROST 200, посмотреть на их поведение, на дороге (в различных условиях), посмотреть на шипы и уже после этого (получается на второй год), оставить свой отзыв. Однако начнем с момента покупки.

Как пришел к покупке?

В принципе все просто. Свой отзыв хочу начать вот с чего — у меня KIA OPTIMA 2017 года, спец.версия автомобиля посвященная FIFA 2017. От обычной версии она отличается большим количеством «плюшек», ну и другими колесами которые идут в максимальных комплектациях. Размерность 235/45 R18. Если честно я не подозревал что такой размер это достаточно большая редкость для зимних шин! Рассчитаны они (как мне кажется) в основном под Европу, потому как выпускается у различных производителей в основном «липучка».

Нет, конечно же шипованную резину такого размера я нашел. Были это в основном NOKIAN, MICHELIN, CONTINENTAL и т.д. То есть производители «первого эшелона», и ценник на их шины начинался от 15 и доходил до 18 тысяч рублей.

Просто «офигеть»! 4 шины по 15, это как минимум 60! А если по 18 = 72000 руб.

В общем, стал искать дешевле, согласен был на наших Российских производителей. НО, к сожалению никто, из них такую шипованную резину не выпускал! Вот R17 235/45 навалом, за вменяемые деньги, а R18 просто нет (даже думал диски купить вместе с покрышками, диаметром ниже). Самый бюджетный вариант это было взять китайскую липучку, с мои размером, примерно за 5 – 6 тыс. (но доверия у меня к ней нет, да и опять же «липа»).

Долго я штудировал интернет, и тут мне на глаза попалась резина GISLAVED NORD FROST 200, шипы, мой размер, ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИЯ, да и ценник был более-менее, около 9500 за «баллон» (с учетом доставки). Прям сказка какая-то.

Заказывал через интернет (из Москвы), сейчас магазин палить не буду, ибо не сочли за рекламу. Через 5 дней была у меня.

Почему именно GISLAVED?

НУ как вы поняли, первым пунктом была именно цена. Все же меньше 40 000 за комплект, это намного лучше, чем 60 или 72 000!

Второе у меня брат на своем FORD FOCUS 2 уже порядка 8 лет пользует резину этого производителя и ПОЧТИ доволен (почему почти, про это чуть ниже).

Самое главное, что говорил брат, это то, что резина практически бесшумная (по акустическому комфорту – как летняя). Все это специальная форма шипа, да и колесе их не так много, примерно в два раза меньше чем у других производителей (около 90 – 100 штук). Нет гула как от других производителей в частности NIOKIAN. И действительно это так!

ДА и производство Германии подкупало. Кстати GISLAVED производят и у нас, но видно не таких типоразмеров.

Именно поэтому и купил, и знаете спустя год, вообще не жалею! НО всегда есть «ложка дегтя».

Такие разные NORD FROST 200, 100 и 5

НО как я написал в начале своего отзыва, многие мне стали писать — что это резина, мягко сказать, недостойна внимания! Что брать ее вообще не стоит! Лысеет чуть ли не через месяц. Так в чем же дело?

А вот в чем. Плохую репутацию заслужила резина GISLAVED NORD FROST 100, которая производилась у нас в России и с ней действительно были проблемы.

НА своем личном опыте, это испытал мой брат, у него «100-ка» и после одного зимнего сезона вылетели почти все шипы (около 80-90%), далее на второй год выпали остальные.

Сейчас третий сезон и он не знает что делать, менять резину или ставить ремонтные шипы? Ведь на льду она практически бесполезна (благо у нас дороги заливают реагентами) и они редко покрываются наледью.

НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ — NORD FROST 100, Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ БРАТЬ!

Конечно резина не шумная, хорошо копает снег, но вылет шипов (причем уже к концу первого сезона). И это не единичный случай, у меня как минимум три знакомых, которые остались «беззубыми» на этом GISLAVED в первый – второй сезон.

Почему такое происходит? Некоторые пишут, что резина слишком мягкая и плохо держит шипы, другие говорят, что сам стальной элемент маленький и просто не способен нормально держаться, другие сетуют на Российское производство. Но точно не знает никто!

GISLAVED NORD FROST 5. НО есть и другая сторона этого производителя, изначально на свой FORD (еще в далеком 2011 году), брат брал NORD FROST 5, сделанный в Германии, и уже почти за 8 лет о нем только положительные эмоции и приличный пробег (только зимний около 80 000 км). Передние шины сильно износились, из них полез корд, как раз и пришлось их заменить на NORD FROST 100 (которые опечалили).

А вот задние еще стоят. Конечно, протектор уже около 5 мм и по хорошему их также заменить, да и шипов осталось мало. Однако о старом ГИСЛАВЕДЕ (он сейчас уже не продается) — только положительные эмоции! НО блин, почему же они так сильно напортачили с 100 – кой?

NORD FROST 200. Что же с ней?

Как я писал сверху отзыва, я покатался сезон и хотел на собственном опыте осознать — как же себя ведет 200 – ка? У меня есть всего четыре основных параметра оценки:

Шипы. Как держатся, акустический комфорт

Сцепление на льду

Проходимость по снегу

Снежная каша и оттепель

ШИПОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Мой пробег около 10 000 км в прошлом сезоне в этом уже около 2000 км, то есть общий 12 000 км. Как говорил мне брат, что у него уже при 5000 км шипов осталось примерно половина (на его 100-ке). Моя же «двухсотая» не потеряла не одного шипа! Все держатся четко и не думают выпадать. АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ – тут также все хорошо, у ГИСЛАВЕДА шипованных элементов не так много (про это писал сверху), да и сделаны они в виде треугольной звезды, видимо из-за этого едешь как летом, никакого гула после ХАККАПЕЛИПЫ просто огромная разница. 5 из 5 баллов

СЦЕПЛЕНИЕ НА ЛЬДУ. Не смотря что элементов меньше, сцепление на льду не вызывает каких-то глобальных проблем, в прикатанные горки карабкается уверенно. НА ледяных поворотах сноса не замечено, лично мне нравится.

Вообще я считаю, что NORD FROST 200 это что-то среднее между липучкой и шипами. Ведь стальных зубов действительно не так много.

ПРОХОДИМОСТЬ ПО СНЕГУ. Тут заслуга протектора. Лично я на OPTIME за всю зиму не вставал ни разу, хотя снег иногда валил сильный, и коммунальщики не успевали убирать. НО и в излишние сугробы я специально не лез, все же у меня тяжелый седан, если засядешь — вытащить его сложно (это не кроссовер, и не внедорожник). В городском цикле ставлю пять баллов.

СНЕЖНАЯ КАША И ОТТЕПЕЛЬ. Ситуация немного хуже. Как только образовывается снежная каша, из подтаявшего снега, у меня часто начинает срабатывать антипробуксовочная система (особенно тогда, когда стартую со светофора). Говорит о том — что колеса буксуют, то есть, скорее всего не любят влаги. Тут 3,5 из 5 баллов.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

В целом отзыв о 200-ке у меня положительный. Самое главное иметь голову на плечах и не гонять зимой по заснеженным или ледяным дорогам. При больших скоростях не спасет никакая резина и мастерство. Пусть вы приедете на 10 – 15 минут позже, зато целыми и здоровыми. ПОМНИТЕ ЭТО. НА этом заканчиваю. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР