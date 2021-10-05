Дошипун ver. 3.0: — мой подробный отзыв

Наверное, не нужно рассказывать — что шипованные шины со временем теряют шипы. И как следствие теряют свою эффективность, простыми словами сцепление на льду. Ведь чем больше шипов потеряло колесо, тем хуже оно ведет себя на ледяной поверхности – тут как говорится прямая взаимосвязь. Причем протектор может быть еще вполне нормальный, скажем в 7 – 8 или даже 9 мм (катайся и катайся). Шипы однозначно нужно восстанавливать, благо сейчас появилось огромное количество ремонтных вариантов. Только вот вставить их можно либо на СТО (шиномонтаже), либо самому. Можно конечно придумать какое-то приспособление (как я рассказывал вот здесь), однако сейчас появляются специальные устройства для ошиповки в домашних условиях. Именно про такой девайс, я и хочу рассказать, называется он ДОШИПУН, причем версия (ver) уже 3.0, то есть производитель над ним работает …

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Попал этот ДОШИПУН ко мне в руки не случайно, у меня на моем GISLAVED NODR FROST 200, сломало большое количество шипов. Нет они не вылетели, а именно их сломало (вылетела сама игла), на ведущих колесах примерно по 32 – 34 штуки с колеса.

Восстановление на СТО

Конечно, можно было бы направится на шиномонтаж или СТО, сейчас куча объявлений о восстановлении шипов (даже на АВИТО). Но ценник мягко сказать кусается

Так один ремонтный шип, с работой стоит от 15 до 20 рублей! А у меня 34 штуки на одном колесе, то есть 34 Х 20 = 680 рублей. То есть с 4 колес примерно около 2500 рублей

Можно конечно забить и не восстанавливать шипы, однако я заметил, что ведущие колеса стали «копать» не так эффективно. Причем у меня протектор еще 8 мм, то есть можно сказать свежий.

Про трубки, пассатижи и молотки

Как я писал выше, можно сделать самому приспособление для шиповки колеса (обычно используют трубку или пассатижи). Однако качество получается не такое, ремонтный шип может войти не прямо, а боком, не глубоко, не на всю глубину. Тут нужно набить руку, однако еще раз подчеркну – «дошиповать» вполне реально, без всяких сторонних устройств типа «Дошипуна», но и время вы потратите не мало.

Стоит еще отметить — можете повредить ремонтные шипы, а они тоже денег стоят.

Чтобы выйти на уровень профессионального сервиса, где сажают специальным пневматическим пистолетом, сломаете и разобьете не одно посадочное место

ДОШИПУН версии 3.0

Собственно чтобы получить качество СТО (то есть пневмопистолета), который загоняет ремонтные шипы ровно и глубоко, я и заказал себе этот ДОШИПУН. Установил уже несколько десятков шипов и хочу оставить вам свой отзыв.

Работает он почти по такому же принципу, как и устройство СТО. Однако есть существенное отличие.

ДОШИПУН ver 3.0 работает от шуруповерта или дрели, то есть центральный шток по сути это болт который заталкивает шип в место посадки по резьбе.

НА СТО же пистолет устанавливает при помощи пневматики, то есть сжатого воздуха.

Но лично я не заметил никакой разницы в качестве установки. Шипованный элемент также садится глубоко и ровно.

Само устройство, как я писал выше – устанавливается в дрель или шуруповерт, закручивается как обычное сверло и по сути оно готово к работе.

Нижняя часть массивная, стоит упомянуть в своем отзыве, она сделана из комбинированных материалов, где-то есть пластик, а где-то металл.

Сбоку есть прорезь для установки ремонтного шипа, вы его туда закладываете, центральный шток крутится и выталкивает его снизу. Там есть три направляющих, которые раздвигают посадочное место и ровно, без перекосов загоняют элемент в резину.

По сути конструкция очень простая, центральный шток крутится, толкает шип, губки (направляющие) раздвигают посадочное место, куда и загоняется элемент. Причем он входит ровно, без перекосов и буквально за секунды

Внимательный читатель сейчас задастся вопросом в моем отзыве — а почему версия 3.0, то есть было уже две версии?

ДА было две версии, но сейчас «ДОШИПУН» доработали. Все дело в том, что в первых версиях была не очень прочная резьба центрального штока, ее просто слизывало (срывало резьбу). Сейчас же ее увеличили (то есть виток стал крупнее), шток закалили, как заверяет сам производитель, ресурс вырос в разы, хватит ее на долго

Как дошиповать самому?

Перед ошиповкой, вам нужно понять какой глубины у вас остаточный протектор. Для этого штангенциркулем, замеряем глубину. В моем случае это 8 мм. Именно такие ремонтные шипы вам и нужно купить для установки в свою резину

Схема достаточно простая, подробная инструкция в моем отзыве:

Берем дрель или шуруповерт, устанавливает ДОШИПУН (ver0) в патрон, зажимаем

Очищаем отверстие, где был шип, либо вытаскиваем сломанный при помощи отвертки. Самое главное чтобы не было песка – грязи, а также остатков резины (идеально подходит плоская отвертка)

Далее в отверстие брызгаем мыльный раствор, чтобы шип легче входил

Устанавливаем ремонтный элемент в ДОШИПУН (специальное гнездо, перепутать не получится)

Устанавливаем «губки» в отверстие

Нажимаем на дрель и буквально за секунды, шип оказывается на своем месте. Причем я еще раз подчеркну – стоит глубоко и ровно.

Справится даже неподготовленный человек, буквально без навыков, ничего сложного тут нет

Экономическая составляющая

Сейчас набежит куча экспертов, и начнут писать — что это все дорого и не окупится никогда.

Я был готов к этому в своем отзыве. Смотрите ДОШИПУН 3.0 версия стоит – 2950 рублей. Плюс вам нужно купить ремонтные шипы, продаются они минимум 100 штук – стоимость 650 рублей, то есть один 6,5 рублей (если берете от 500 штук, то стоимость одного элемента уже 5,4 рубля)

В итоге 3600 рублей за комплект. НА СТО 100 штук установить стоимость — 2000 рублей. А как я писал, что у меня на одном колесе сломано примерно 34 штуки, умножаем на 4 колеса — 136 шипов, по 20 рублей — 2720 рублей!

То есть покупка ДОШИПУНА + элементы для установки, в моем варианте окупаются практически за 1,5 сезона. А если взять вместе с другом, пополам, тогда вообще за полсезона.

Причем вы же берете его не на один год, и не на один автомобиль, таким образом, покупка очень сильно оправдана. Причем работать обновленная ver 3.0 будет долго (лично мое мнение)

Сейчас видео версия отзыва, смотрим.

Как я считаю, детские болезни устройства победили, будет ходить долго. Лично я установил примерно 150 элементов, на 4 колесах, ДОШИПУН держится нормально, износа резьбы не замечено. Так что всем советую, теперь профессиональная ошиповка своими руками стала доступна каждому. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР