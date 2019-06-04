Давление в шинах автомобиля очень важный параметр, который может влиять просто на кучу различных характеристик: например длину тормозного пути, динамику, сцепление на мокрой поверхности, комфорт передвижения, да даже на износ покрышек. Поэтому очень важно его знать и понимать, сколько качать покрышки. Эта статья в основном для новичков (тех, кто только закончил автошколу, но и для матерых водителей она будет полезна). Будет подробная текстовая версия, таблицы + полезное видео. Так что читаем смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Знаете лично я качаю нормальное давление в шинах, то что указал производитель (различными способами, про это чуть ниже). Я стараюсь не перекачивать (якобы из-за экономии), но и недокачивать (чтобы сделать подвеску мягче).

Есть ли единый стандарт?

Знаете, его реально нет! Почему? ДА все просто, потому что есть много различных параметров, которые могут влиять на давление в покрышках. Например:

Легковой или грузовой авто

Модельный ряд и марка

Диаметр (R13, R14, R15, R16 и т.д.)

Характеристики эксплуатации (качество дорожного покрытия, проселочные или городские дороги, асфальт или земля)

Стиль вождения

Зимняя или летняя резина

Погода

Загруженность авто

Показателей очень много, отдельно хочется остановиться — на погоде и зимней и летней резине. Зимой резину качают больше, потому как дорожное покрытие холодное, и покрышки (и соответственно газ внутри), нагреваются медленнее, поэтому давление может практически не расти. А вот летом, все совсем по-другому, асфальт может разогреваться до + 50, + 60 градусов, соответственно разогреваются и газы внутри колеса, давление может вырасти до 0,4 АТМ.

Зимняя резина мягче, поэтому если ее перекачать (в разумных пределах), то можно достаточно комфортно передвигаться, а вот летняя жесткая, перекачка сразу отобразится на вашей «пятой точке».

Что говорят производители?

Вообще чтобы вы не ломали голову, производители указывают либо на самих шинах давление (например у меня на МИШЛЕНЕ максимум 340 kPa, это около 3,35 АТМ).

Либо пишут на кузове автомобиля. Такие таблички можно найти на любом авто, обычно они прикреплены рядом с водительской дверью. На моем авто три диаметра, рекомендуется качать 235 kPa (или 34 PSI), как перед так и зад.

В итоге, вам не нужно ломать голову, посмотрите на кузов или в инструкцию. Также можно спросить при покупке резины в магазине, бывает что идет инструкция. Держите давление что рекомендуется.

Однако давление иногда может плавать. Например, у меня в книжке указано, нормальный параметр (это когда вы не перекачиваете резину) и так называемый экономный (когда по верхнему пределу). Зачем такое делается? И тут все просто, смотрим табличку:

Дорожные условия передвижения (в 60% случаев) Рекомендуемый выбор давления Что это дает 90% городские условия (асфальт) Максимальный параметр Хороший накат, экономия топлива 60% плохой асфальт, грунтовые дороги Среднее значение Нет сильных вибраций в кузов, устойчивость при маневрировании Грязь или песок, грунтовые дороги, плохие условия передвижения Минимальное значение Делается для того, чтобы увеличить пятно контакта с грязью или песком, таким образом увеличится проходимость

Стоит помнить, что мерить давление в покрышке стоит на холодную, когда ваш автомобиль простоял, скажем, ночь. Только тогда значения будут корректными.

Что будет если давление в шине неправильное?

Здесь есть как бы две стороны медали:

Первая – это когда колеса перекаченные

Вторая – соответственно они недокаченные

Предлагаю начать именно со второго случая. Что будет если давление намного ниже?

Хуже разгон автомобиля. Покрышки больше сминаются и на преодоление этого процесса нужно большее энергии

Хуже накат автомобиля, что влечет за собой повышенный расход топлива

Перегрев резины (особенно при длительных поездках) что может привести к ее разрушению. Кстати может прогреваться до 100 градусов и выше

Потеря устойчивости. Особенно при маневрировании (вхождению в повороты)

Износ по бокам протектора

Покрышка может слететь с диска

А что если значение намного выше?

Износ протектора в центральной части

Вероятность взрыва, например, попали в яму или какую-то неровность

Увеличение тормозного пути, из-за уменьшения пятна контакта

Возможность сноса в поворотах, особенно в дождливую или снежную погоду

Страдает комфортность передвижения в автомобиле, также могут страдать детали подвески

И в том другом случае, ничего хорошего это не несет. Если давления не достаточно, лично у меня, бывали случаи когда резина слетала с диска, причем резко и на скорости. Да еще так слетала, что потом ее восстановить нереально (просто рвало). Если высокое, тогда ездить по городу не комфортно, да и экономии по топливу там большой реально нет!

Какое давление должно быть в шинах автомобиля?

Как мы разобрались выше, оно может быть разное, причем может зависеть от большого количества параметров, например погоды. НО есть специальная таблица, которая была разработана для автомобилей ВАЗ (я возьму, относительно свежие примеры):

МОДЕЛЬ ВАЗ Размер покрышки Показатель давления кгс/см2 (тех. АТМ) ПЕРЕД ЗАД несняряженный снаряженный перед зад перед зад 2110, 2111, 2112 185/60 185/60 2,0 2,0 2,0 2,0 2113,2114, 2115 175/70 175/70 1,9 1,9 1,9 1,9 КАЛИНА СЕДАН 175/70 175/70 1,9 1,9 1,9 1,9 КАЛИНА ХЕТЧБЕК 185/60 185/60 1,9 1,9 1,9 2,1 ПРИОРА СЕДАН 185/60 185/60 1,8 1,8 1,8 1,8 ПРИОРА УНИВЕРСАЛ 175/70 175/70 1,9 1,9 1,9 1,9 ВЕСТА 195/55 195/55 2,1 2,1 2,1 2,1 ЛАРГУС 185/65 185/65 2,4 2,6 2,4 2,6 НИВА (2121) 175/80 175/80 2,1 1,9 2,1 1,9

В таблице все значения приведены в показателе кгс/см2 (килограмм – силы на квадратный сантиметр), также его можно назвать как техническая атмосфера (АТМ).

Но сейчас на современных насосах показателя АТМ может и не быть, зато зачастую можно встретить PSI, kPa. Как же их перевести? Опять для понимания небольшая табличка.

Техническая атмосфера (АТМ, АТ, at), тот же показатель что и кгс/см2 БАР (bar) Фунт-сила на квадратный дюйм (PSI) Физическая атмосфера кПа (kPa) Техническая атмосфера (АТМ, АТ, at), тот же показатель что и кгс/см2 — 0.980665 14.223 0.96784 98.066 БАР (bar) 1.0197 — 14.504 0.98692 100 Фунт-сила на квадратный дюйм (PSI) 0.070307 0.068948 — 0.068046 6.894745 Физическая атмосфера 1.033 1.01325 14.696 — 101.348 кПа (kPa) 0.0101972 0.01 0.145038 0.009867 —

НУ и последнее что хочется отметить, это экономия топлива и повышенное давление в шинах. Многие специально перекачивают, чтобы якобы расход упал на 30 – 50%. Друзья это из разряда очередного бреда, да потребление топлива немного упадет, но не критично (на 100 км, это всего лишь 10 – 20 рублей в пересчете на деньги), но подвеска будет страдать знатно, резина изнашивать быстрее. В итоге на ремонт отдадите больше денег. Посмотрите на этот счет полезное видео.

А на этом я заканчиваю, думаю, теперь у вас отпали все вопросы. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР