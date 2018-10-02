Очень часто мне задают вопрос по поводу давления в шинах – «Какое оно должно там быть, сколько качать, можно ли перекачивать или недокачать?» НО самое распространенное, я даже скажу заблуждение, что если колесо сильно накачено, тогда расход топлива значительно падает. И вот многие стремятся, хотя бы на 0,2 или на 0,3 атмосферы (АТМ), поднять давление. Но стоит ли? Давайте разбираться, как обычно будет и видео версия в конце …

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Что же, наверное, многие слышали, что есть прямое влияние расхода топлива и давления в шинах. Но иногда оно доходит реально до абсурда — некоторые утверждают что если перекачать колесо хотя бы на 0,5 АТМ — можно добиться чуть ли не 2 -3 (а некоторые особо одаренные индивидуумы заверяют 4 литра экономии). НО все это не имеет под собой ни малейшего намека на правду (простыми словами это бред)

Нормальное давление в шинах

Сейчас мы будем брать именно гражданские автомобили, все в специальной технике давление может значительно гулять в разные стороны.

Так вот для обычного авто, с колесами R13 – 14 – 15 – 16 и соотношением профиля 80, 70, 65 оно составляет примерно 1,8 – 2,0 АТМ. Для больших диаметров R17 – 18 – 19 – 20, от 2,3 до 2,9 АТМ

Я кстати нашел табличку одного японского производителя, вот посмотрите это занимательно.

Это усредненные показатели, однако, там написано, что если у вас на кузове есть специальные обозначения (указанные производителем), тогда стоит накачивать именно по ним.

Конечно чем больше, шире и жестче колесо тем сильнее его можно накачивать. НО всему есть предел. Опять же не рекомендуется качать шины более 3,0 АТМ

Экономия топлива

Однако многие автолюбители, из-за экономии нагнетают сильное давление в свои колеса. Так вместо 2,3 АТМ, могут загнать чуть ли не 3,0 (а кто-то мне писал что даже 4 АТМ). НО если ли смысл?

Уже не одно известное издание проводило такие эксперименты, брали обычный гражданский авто, примерно 1,6 литра (120 л.с.) замеряли расход с нормальным давлением – 2,3 АТМ, он составил примерно – 8,8 литра на 100км

Далее перекачивали на 0,5 АТМ, до 2,8 АТМ – расход действительно упал, но не критично, примерно до 8,6 литра, то есть экономия всего 0,2 литра

Превышали на 1АТМ (до 3,3 АТМ) – расход упал до 8,4л, то есть на 0,4л.

Как видите никаких 2 – 3 – 4 литров экономии топлива просто НЕТ! ДА и если логически помыслить, перекачал на 0,5АТМ что сразу сэкономил на 2 литра, то есть машина расходовала 8л, стала 6л, так что-ли? А инженеры то крупных автокомпаний и не знают, они бьются над снижением расхода и у них не получается! Просто они форумы знатоков не читали!

НО все же, экономия как вроде есть, а негативные последствия? Или можно повышать давление пока не лопнет?

Перекачивание и его последствия

А вот негатива от перекачки – предостаточно! По пунктам:

Самое основное негативное последствие – это преждевременный износ , все дело в том, что перекаченная шина встает как бы домиком, то есть основной износ берет на себя средняя часть колеса. Износ просто огромный, если шина в среднем ходит около 60 000 км, то перекаченная в лучшем случае около 30 000 км

, все дело в том, что перекаченная шина встает как бы домиком, то есть основной износ берет на себя средняя часть колеса. Износ просто огромный, если шина в среднем ходит около 60 000 км, то перекаченная в лучшем случае около 30 000 км Управляемость – пятно контакта с дорогой уменьшается (из-за жесткости резины), поэтому сцепление также падает. Тормозной пусть растет при перекачке на 0,5АТМ на 2 метра, при 1АТМ на 4 метра. Также мокрая дорога, лужи и прочее все переносится намного сложнее

– пятно контакта с дорогой уменьшается (из-за жесткости резины), поэтому сцепление также падает. Тормозной пусть растет при перекачке на 0,5АТМ на 2 метра, при 1АТМ на 4 метра. Также мокрая дорога, лужи и прочее все переносится намного сложнее Элементы подвески – они также страдают, ведь нет демпфера в виде колеса (оно дубовое), поэтому преждевременно могут выходить из строя элементы передней и задней подвесок (стойки амортизаторов, стойки стабилизаторов, шаровые, сайлентблоки и т.д.)

– они также страдают, ведь нет демпфера в виде колеса (оно дубовое), поэтому преждевременно могут выходить из строя элементы передней и задней подвесок (стойки амортизаторов, стойки стабилизаторов, шаровые, сайлентблоки и т.д.) Комфорт – ну и ездить на таких шинах, ОЧЕНЬ не комфортно, вы пятой точкой будете чувствовать все неровности на дороге

Если подвести небольшой итог, то получается что сэкономив 0,4л на 100км (то есть 4л на 1000км, если взять литр бензина по 40 рублей, то получается всего 160 рублей на 1000 км). Или 160Х30 = 4800 рублей, это за 30 000 километров. Ну а потом менять резину, ведь она износилась. А если у вас колесо скажем R18, то оно одно может стоять около 12000рублей (да и R15 будет стоять около 3000 – 5000рублей). НУ и конечно подвеска даст о себе знать. Простыми словами на расходе топлива сэкономили 4800! НО нужно купить новую резину и перетрясти подвеску (просто «офигительная» экономия).

Недокачивание шин и последствия

НУ и в заключении хочется сказать про недокачку колес. Также были такие же исследования и вот что получается:

Если недокачать на 0,5АТМ – то расход топлива вырастает на 0,7л на 100км (это много, стоит довести до нормы)

(это много, стоит довести до нормы) Падает динамика – очень сложно толкать спущенное колесо

– очень сложно толкать спущенное колесо Износ резины – опять же преждевременный, только здесь она изнашивается по краям колеса, а не в середине

– опять же преждевременный, только здесь она изнашивается по краям колеса, а не в середине Шина может слететь с диска – действительно это так, если недостаточное давление

Положительные моменты, всего два – укорачивается тормозной пусть, примерно на 1 метр, а также немного вырастает комфорт салона (неровности лучше проглатываются). Подвеска кстати не страдает, это также как косвенный плюс.

Сейчас небольшое видео смотрим

Что в итоге – давление в шинах и расход топлива взаимосвязаны, но не так категорично как кажется на первый взгляд. Так что качайте столько – сколько указал ваш производитель, тогда и колеса и подвеска будут ходить долго! НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР