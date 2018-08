Не многие автовладельцы знают важную информацию о дате изготовления своих колес, А ЗРЯ. Это информация из разряда – ЗНАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ведь в нашем мире не что не вечно и новое очень быстро становится старым. Как вы понимаете, у шин также есть период гарантийной эксплуатации (даже если на нем не ездили), и чем старше колесо — тем оно дешевле (это своего рода аксиома). Сегодня я хочу поговорить с вами об этом интересном вопросе. Поверьте, если будете знать — как определить дату (год, месяц, неделю) выпуска резины, то сможете сэкономить много денег. Как обычно текстовая версия + полезное видео …

Все очень просто — чем старше резина, тем дешевле она ДОЛЖНА стоить. Допустим прошлогодние шины, должны терять в цене около 5 – 10%, чем продукция этого года. В Европе и США, так оно и есть. Шины, которые не продали в прошлом году, а тем более два или три года назад, продают со значительной скидкой. Своеобразный дисконт!

Однако в нашей стране не все так просто. Задайте себе вопрос – «многие из нас умеют определять возраст резины?» Может быть, она уже несколько лет пролежала на складах России, Европы или США, простояла на полках под лучами солнца, без должных условий. Наши недобросовестные продавцы, пользуются «темнотой» наших покупателей и продают им прошлогодние, а то и двух-трех годовалые шины по цене новых. Случается и такое, что резина, которая пролежала на складах 4-5 лет, была закуплены в США или Европе за «сущие копейки», а здесь их выдают за новую, только что произведенную резину и продают «за рубли»! Бизнес ничего личного.

Гарантийный срок на новую шину

Нужно отметить, что сейчас резина в основном делается из каучуковых смол, с добавлением различных – натуральных или синтетических материалов. Которые не вечные. Даже под воздействием солнечных лучей (ультрафиолета), она может понемногу разрушаться.

Даже если вы не эксплуатируете шины, то производитель дает на них гарантию около 3 – 5 лет! ТО есть новая резина лежит на складе (они не эксплуатируется), но гарантийный срок ее эксплуатации уменьшается. Она просто портится – как бы банально это не звучало.

Таким образом, продавцы должны давать на такой залежалый товар скидки, причем значительные! Нельзя продавать 2 – 3 годовалое колесо и новое по одинаковой цене.

Чем же плоха прошлогодняя шина?

Все просто. Если ее не продали, то нужно разместить в специализированном складе, как положено (читайте статью — как хранить шины), в сухих проветриваемых помещениях. Чтобы избежать деформации или потрескивания резины. Обязательные требования:

Проветриваемые помещения

Влажность, она не должна быть избыточной, чтобы шины не покрывались влагой. Иначе металлический силовой каркас (который находится внутри), начнет ржаветь и разрушаться.

Исходя из второго пункта, также стоит помнить — что «кутать» в непроветриваемые пакеты, НЕЛЬЗЯ! Внутри будет эффект парника, опять же влага и температура – БУДУТ ГНИТЬ И РАЗРУШАТЬСЯ!

Желательно около нуля зимой, максимум «-5, -10» зимой, если храните «летнюю резину». Она плохо переносит крайне-отрицательные температуры. Если храните «зимнюю», желательно чтобы температура не поднималась выше «+20» градусов, она плохо переносит слишком высокие показатели (например +40, +50 и выше)

Не должно быть доступа солнца, ультрафиолет – разрушительно воздействует на шины (даже если вы их не используете)

В идеале, все это нужно соблюдать. НО, как правило, такие условия продавцы не создают. При правильном хранении они занимают очень много места, склады должны быть специализированными и большими, а хранить нужно годами! А у продавцов, особенно частников, каждый метр на счету и поэтому колеса наваливаются друг на друга (иногда просто в кучи). А это уже не есть хорошо. Колесо может деформироваться, если большой груз сверху или попросту потрескаться, от перепадов температур.

ДА и сами производители говорят, что летняя шина имеет срок эксплуатации примерно 8-10 лет, зимняя 4-5 – не путать с гарантией, (это данные компании MICHELIN), причем каждый год ухудшает ее свойства примерно на 5-10%. А на 4-5 году, вообще могут пойти «микротрещинки» старения. Тут конечно многое зависит от правильного хранения. Таким образом чем старше колесо — тем меньше полноценно вы его можете эксплуатировать!

Если разложить на пальцах, получается как с молоком, есть сегодняшнее – заведомо свежее, а есть трехдневное – пить (ездить) может быть и можно, но не факт что не прокисло.

Как определить дату производства самому?

Теперь самое интересное

Согласно DOT (Department Of Transportation) – организация, которая сертифицирует продукцию. Дата изготовления резины, наносится на боковую поверхность, в четко обозначаемую часть. Обычно это овал. С начала 2000-х обозначение года имеет 4–ре цифры. Первые две цифры это неделя года, а вторые две это собственно сам год.

Как вы можете видеть, на картинке, шины — были сделаны на 23 недели, 12г. Если быть точным, это май – июнь 2012г. Данное обозначение обязательно для всех производителей, которые выпускают шины по сертификации DOT.

Эти сделаны на 23 недели, 2017г

До 2000–х годов, обозначение на резине немного отличалось, было всего три цифры. Первые две обозначали номер недели, а последняя цифра обозначала год.

Бывает особенно на продукции YOUKOHAMA. Впереди наносится три буквы «YYY», то есть YYY4814, не берем буквенное обозначение в расчет, нам нужны именно цифры, в данный момент это 48 неделя 14 года.

Покупайте резину правильно и если резина прошлого года, то требуйте скидки. Я слышал, были случаи, когда покупатель обращался в РОСПОТРЕБНАДЗОР и обменивал прошлогодние шины на новые.

Нет даты на резине

Такое иногда бывает, многие путают дату (как я писал выше это цифры) с буквенным обозначением, зачастую это просто информация о том, где сделали шину.

Например – «NWAD JAAR», они также могут быть в овалах, но это обозначение производителя. В данном случае это — THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. (S.A.) (PTY) LTD. Город: UITENHAGE Страна: SOUTH AFRICA

Однако рядом, за этой аббревиатурой, может идти пустой овал. Тут то и должна была быть неделя и год производства. НО почему их нет?

Зачастую все банально и просто — они наносятся не печатью в корде колеса, а обычными красками, просто стираются. Либо наносятся не сильной печатью, со временем это обозначение также может уйти. НУ или указание сроков производства может быть нанесено в другом месте, хотя это и противоречит DOT.

НО бывает и контрафакт! Подделывать шины сложно, не многие эти занимаются, но иногда встречается (особенно с соседней страны). И я бы не стал покупать себе колеса, без указания сроков производства. ДА и даже если они нанесены краской, кто мешает их стереть и написать новые. Поэтому серьезные производители наносят штамп, который держится весь срок эксплуатации.

Специально для тех, кто лучше воспринимает видео, снял небольшой ролик.

Думаю моя статья, будет вам полезна, в заключение хочу сказать — свежая шина, это залог безопасности вас и ваших близких. Ведь если она развалится или лопнит на скорости, мало никому не покажется. А поэтому смотрите на дату производства – ВЕДЬ ЭТО РЕАЛЬНО ВАЖНО! Особенно на авторынках, там очень часто «впаривают» прошлогодние (бывает и 2 – 3 летние) покрышки по цене новых!

