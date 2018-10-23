При покупке новых шин, зачастую на боковом корде, мы можем видеть желтый или красный круги (я бы даже сказал точки), а также белые или желтые (иногда даже зеленые) обозначения с цифрами и буквами внутри. Что это такое и вообще, зачем наносят на борта покрышки? Как обычно подробная статья + видео версия …

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Многие думают, что это цветные обозначения (метки) вообще ничего не значат, некоторые мне писали – «что это вообще сотрудники склада их наносят, и на многих шинах они вообще не обязательны». Это «мягко» сказать не так. Есть вполне обоснованные объяснения, зачем же они нужны. Ну что начинаем

Красный и желтый круги на корде колеса

В дело в том, что на производстве когда шина сходит с конвейера, ее обязательно балансируют. Чтобы определить самое тяжелое место ну и самое легкое.

Таким образом, самое тяжелое место – это красный круг

А самое легкое – желтый

Их нужно знать при сборке и балансировке колеса на «шиномонтаже». Ведь именно напротив самого легкого места (то есть желтого круга), устанавливается наш ниппель или «сосок» (как многие его называют).

Белый круг и желтый квадрат

Эти цветные метки наносятся не на все шины, а зачастую только на Российские или Китайские варианты. Представляет из себя – «белый круг» или «желтый квадрат» бывают и зеленого цвета (внутри надписи, если отечественного производства «ОТК» или «TK», бывает просто числовое обозначение).

Что это означает? Да банально контроль качества, когда шина произвелась она проходит определенные испытания и визуальный осмотр. Если все хорошо, наносят этот штамп. У Китайских производителей зачастую похожая схема.

Кстати может быть нанесено не только белой, но и желтой, синей, зеленой или красной краской. Это также знак проверки резины, что-то типа нашего штампа «ОТК». Означает, что проверка покрышки произведена и она соответствует качеству. А вот число в этой отметке означает конкретную смену – контролера, который ответственен за качество.

Нужно отметить, что для конечного потребителя этот знак не несет никакой смысловой нагрузки, конечно если продукт в том качестве в котором нужно! В противном случае можно найти проверяющего по этому обозначению и судиться с производителем.

Стоит отметить, что некоторые зарубежные производители (из Японии, Европы и т.д.) могут не наносить такие штампы.

Продольные полосы на протекторе

Есть еще одни заметные цветные метки, это длинные зачастую параллельные полосы, которые опоясывают протектор.

В интернете зачастую есть только одно объяснение, зачем они нужны. Обычно они действительно заметные, ярких, синих – зеленых – красных – желтых и прочих цветов.

Наносят их якобы только для складских рабочих, чтобы они могли их быстро различать. НА заводах готовой продукции очень много, и зачастую они хранятся секциями. Едет человек на погрузчике, и видит линии определенного цвета и характера нанесения, значит – это определенный типоразмер, диаметр, лето или зима. Ему уже не нужно подниматься на секцию и уточнять – точно это такая резина или нет. То есть работа упрощается многократно.

То есть только для ускоренной логистики наносят и все? Не совсем.

По словам некоторых продавцов, эти цветные линии даже у одного производителя и одной модели шин, могут отличаться, не сильно, но все же. Отчего это зависит? Обычно шины делают большими партиями. Например — идет партия, она заканчивается (может быть даже небольшой простой производства, либо выпуск другой резины на этих мощностях) и затем запускают эту же модель, через определенное время (скажем, смена года). Партии разные, соответственно полосы также могут немного отличаться, не сильно и не критично (например, на 5 или 100 мм вправо или влево), но отличаться. Вроде бы рисунок остался такой же, но чуть изменили.

Делается это для того чтобы одна партия товара была полностью одинаковой! Если вы возьмете – скажем, 3 шины из одной партии, а 1 шину из другой (еще раз подчеркиваю даже одной модели), то они могут отличаться по весу (не намного, пусть на 10 – 20 грамм и гипотетически их сочетать можно)! Но все же будет лучше, если вы возьмете 4 шины из одной партии.

При покупке резины, обратите внимания на эти полосы, они должны быть абсолютно одинаковые на всех 4 покрышках, это даст вам идеальную «развесовку» на шиномонтаже.

Глубокая канавка и шкала

Ну и последнее (правда, это не относится к цветным меткам) — многие меня также спрашивали, а что такое – за прорезь в протекторе и рядом с ним шкала от «2 до 7», сейчас это есть на некоторых зарубежных и Российских шинах (например — VIATTI).

Это банально измеритель протектора колеса. Если в прорезь засунуть монетку, то можно заметить что она как бы катится сверху – вниз. Где самая высокая часть так 7 мм высота протектора, где 2 мм – там самая низкая. Таким образом, можно оценить износ, как видите ничего сложного. Напомню, что зимние шины (в основном, конечно же шипы), ниже 5 мм использовать уже нельзя!

Сейчас небольшая видео версия, смотрим.

НУ что же, я думаю, я ответил на ваш вопрос о цветных обозначениях. Теперь больше этот вопрос возникать не будет. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР