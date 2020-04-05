Cтоит ли покупать китайские шины (летние и зимние). Плюсы и минусы

Сейчас на Российском рынке, как в прочем и на всех остальных, начинает появляться достаточно большое количество китайских шин. Отличительная черта этой резины – невысокая (а я бы даже сказал очень низкая) цена. Ведь зачастую именно стоимость решает все. Зачем платить за одну покрышку 6 или даже 10 тысяч рублей, когда можно взять аналогичную за 2 – 3000? Однако многие задаются таким вопросом – а в чем подвох, почему так дешево? И вообще стоит ли покупать китайские шины или лучше не рисковать? Ведь здоровье как говорится дороже. Про это сегодня и подумаем, как обычно внизу можно найти видео (это для тех, кто не хочет читать) …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В начале статьи мне хочется сказать, у меня нет никакого предвзятого отношения к китайским шинам, в статье я буду пользоваться статистикой известной немецкой компании, которая всегда проводила честные тесты, наименование – ADAC.

Когда все началось?

Начало массового китайского производства отечественной резины, можно считать 2000 год. Нет я не говорю что до этого полностью не существовало шинных компаний. Они конечно же были, но вот только производили продукцию в основном для велосипедов и мотоциклов.

Для примера очень известная компания MAXXIS появилась еще в 1967 году, но вот шины именно для автомобилей в массовом производстве начали выпускать примерно в 2000 годах.

В этом году доля внутреннего производителя было ничтожно мало. Я буду судить по данным китайской Ассоциации восстановления, ремонта и переработки шин (CTRA), отживших свой срок службы экземпляров было около 32 миллионов, причем примерно 90%, это были иностранные бренды.

Однако в 2007 году, шин отслуживших свой срок было уже 150 миллионов, причем около 50% это резина внутреннего производителя. Таким образом, всего за 7 лет Китай смог глобально нарастить производство.

Именно в 2007 – 2010 годах и начался импорт изделий за рубеж, в том числе и в Россию.

Откуда технологии

Про это вам никто не расскажет, ни один ведущий производитель Китайских шин, не раскрывает эту информацию. Конечно, на сайтах написано – что они до всего дошли сами, но позвольте выпускать резину для велосипедов, а потом для автомобилей это немного другие весовые категории, скорости и нагрузки.

У меня есть три догадки:

Как обычно копирование – кража технологий, то есть подсмотрели, купили шины, попробовали скопировать получилось или нет это второе.

Поглощение производства. Например, где то в Европе умирает завод, Китай полностью его скупает и перевозит к себе, вместе со специалистами и т.д.

Это покупка технологий у ведущих производителей резины. Вы спросите — а зачем это другим производителям. Друзья это нормальная практика, когда устаревшую технологию ведущий шинный бренд, продает за ОЧЕНЬ НЕ МАЛЫЕ деньги, а сам производит шины классом выше.

Возможно еще четвертый вариант, это разработка самим, но я не думаю что так Китай будет поступать, по крайней мере, в 2000 годах. Про 2020 год, мы поговорим немного позже.

Качество первого поколения

Опять же шины стоит разделить как бы на два поколения, это до 2008 года и до 2020 года. И разница тут огромна.

Первое поколение – появились они на Китайских автомобилях, сам катался на них и впечатление было ужасное.

У меня было несколько знакомых которые купили такое авто, потом они через три – пять лет благополучно сгнили. НО резина заслуживала отдельного внимания, качество было на низком уровне.

Управляемость на сухой дороге, оставляла желать лучшего, машина просто гуляла

Через три года появились трещинки на корде, что говорит о разрешении самой резиновой смеси

Тяжелая, если сравнивать даже с недорогими Российскими брендами (я сейчас о легковых автомобилях). Что увеличивает подрессоренную массу и расход топлива

Были реально кривые, плохо «сварен» протектор

Плохо балансируется

Имеет разные веса шин. Нет разные веса есть у многих брендов (даже именитых), но там несколько грамм. Однако у китайских, разница гуляет сильно.

Непонятно как и кем был разработан рисунок протектора.

В целом был один плюс, это малая цена.

Качество второго поколения

Опять же поколения это условно, примерно с 2008 – 2010 годов. Качество начинает улучшаться, но и цена начинает расти.

Возможно была поставлена задача делать именно качественную продукцию, ведь большая часть шин оседает в самом Китае.

Либо эволюция производства (рано или поздно все равно научатся делать более-менее качественную продукцию).

От большого количества детских болезней удалось избавиться, например – все реже попадаются экземпляры которые откровенно с браком (то есть кривые – косые). Также снизился и вес шин, что говорит об эволюции производства, кстати он выровнялся сейчас также есть разные веса, но не так как раньше. Балансировка опять же не идеал, но в целом на уровне производителей среднего ценового сегмента.

По протектору, очень много экспертов говорят что китайские производители тупо копируют удачные варианты как летних так и зимних моделей. Например, взять НОКИАН (зимние варианты), как только этот производитель продал технологию ХАККАПЕЛИТА 6 (производство + рисунок), так его начали штамповать все (кстати и наши Российские производители тоже), вопрос только у кого-то получается у кого то нет.

НО в целом для бюджетного ценового сегмента, и рисунки протектора, и резиновая смесь, и управляемость (как на сухой дороге, так и на мокрой), и шумность. Параметры намного улучшились. Теперь язык не поворачивается назвать эти шины откровенным шлаком.

А в интернете просто огромное количество отзывов что ходят долго – по 70 – 90000 км. Если отсечь заказные отзывы, и посмотреть реальные ролики, то ничего удивительного.

Смотрите сделать дубовую резину, которая будет ходить долго, относительно несложно. Однако ездовой комфорт будет на низком уровне, простыми словами она будет шумная как вертолет. А вот сделать шины мягкие и комфортные, да еще и износостойкие – ВОТ ЭТО РЕАЛЬНО ТЕХНОЛОГИИ! Которых пока у Китая — НЕТ.

ЧТО В ИТОГЕ?

Смотрите, я сейчас никого не хочу подвести к тому, что шины из «поднебесной» – это плохо или хорошо. Лично мое мнение, что это прекрасный вариант для бюджетного и среднего уровня. Причем цена на них остается все еще комфортной.

НО! НЕ стоит их равнять с лидерами сегмента, например с МИШЛЕН, БРИДЖСТОУН, КОНТИНЕНТАЛЬ, ПИРЕЛЛИ, НОКИАН и т.д. Пока у Китайских производителей нет такого уровня технологий, а продавать им никто не торопится.

НУ и в заключении. Немецкая независимая компания ADAC, проводила тестирование шин в 2019 году, и что можно отметить, два китайских производителя получили оценку удовлетворительно (это уже хорошо) и посредственно (а вот это плохо), также был Тайваньский производитель (у него также удовлетворительно). Так покрышки AEOLUS заняли 9 – 13 места (хорошее управление на мокрой и сухой дороге, однако высокий расход топлива, что опять же говорит что они тяжелые, плюс высокий износ),

Тайваньский MAXXIS – 15 место ( все тоже самое – хорошее управление, но высокий износ),

еще один представитель из под «небесной» GT-Radial – 16 место (у него оценка посредственно, слабые показатели на мокром и сухом асфальте, зато помогают экономить топливо).

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР