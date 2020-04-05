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Блог про автомобили и все что с ними связано.

Cтоит ли покупать китайские шины (летние и зимние). Плюсы и минусы

Сейчас на Российском рынке, как в прочем и на всех остальных, начинает появляться достаточно большое количество китайских шин. Отличительная черта этой резины – невысокая (а я бы даже сказал очень низкая) цена. Ведь зачастую именно стоимость решает все. Зачем платить за одну покрышку 6 или даже 10 тысяч рублей, когда можно взять аналогичную за 2 – 3000? Однако многие задаются таким вопросом – а в чем подвох, почему так дешево? И вообще стоит ли покупать китайские шины или лучше не рисковать? Ведь здоровье как говорится дороже. Про это сегодня и подумаем, как обычно внизу можно найти видео (это для тех, кто не хочет читать) …

Стоит ли покупать китайские шины


СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В начале статьи мне хочется сказать, у меня нет никакого предвзятого отношения к китайским шинам, в статье я буду пользоваться статистикой известной немецкой компании, которая всегда проводила честные тесты, наименование – ADAC.

Когда все началось?

Начало массового китайского производства отечественной резины, можно считать 2000 год. Нет я не говорю что до этого полностью не существовало шинных компаний. Они конечно же были, но вот только производили продукцию в основном для велосипедов и мотоциклов.

Для примера очень известная компания MAXXIS появилась еще в 1967 году, но вот шины именно для автомобилей в массовом производстве начали выпускать примерно в 2000 годах.

Шины для велосипедов

В этом году доля внутреннего производителя было ничтожно мало. Я буду судить по данным китайской Ассоциации восстановления, ремонта и переработки шин (CTRA), отживших свой срок службы экземпляров было около 32 миллионов, причем примерно 90%, это были иностранные бренды.

Переработка шин

Однако в 2007 году, шин отслуживших свой срок было уже 150 миллионов, причем около 50% это резина внутреннего производителя. Таким образом, всего за 7 лет Китай смог глобально нарастить производство.

Именно в 2007 – 2010 годах и начался импорт изделий за рубеж, в том числе и в Россию.

Откуда технологии

Про это вам никто не расскажет, ни один ведущий производитель Китайских шин, не раскрывает эту информацию. Конечно, на сайтах написано – что они до всего дошли сами, но позвольте выпускать резину для велосипедов, а потом для автомобилей это немного другие весовые категории, скорости и нагрузки.

У меня есть три догадки:

  • Как обычно копирование – кража технологий, то есть подсмотрели, купили шины, попробовали скопировать получилось или нет это второе.
  • Поглощение производства. Например, где то в Европе умирает завод, Китай полностью его скупает и перевозит к себе, вместе со специалистами и т.д.
  • Это покупка технологий у ведущих производителей резины. Вы спросите — а зачем это другим производителям. Друзья это нормальная практика, когда устаревшую технологию ведущий шинный бренд, продает за ОЧЕНЬ НЕ МАЛЫЕ деньги, а сам производит шины классом выше.

Технологии

Возможно еще четвертый вариант, это разработка самим, но я не думаю что так Китай будет поступать, по крайней мере, в 2000 годах. Про 2020 год, мы поговорим немного позже.

Качество первого поколения

Опять же шины стоит разделить как бы на два поколения, это до 2008 года и до 2020 года. И разница тут огромна.

Первое поколение – появились они на Китайских автомобилях, сам катался на них и впечатление было ужасное.

У меня было несколько знакомых которые купили такое авто, потом они через три – пять лет благополучно сгнили. НО резина заслуживала отдельного внимания, качество было на низком уровне.

Потрескалась шина

  • Управляемость на сухой дороге, оставляла желать лучшего, машина просто гуляла
  • Через три года появились трещинки на корде, что говорит о разрешении самой резиновой смеси
  • Тяжелая, если сравнивать даже с недорогими Российскими брендами (я сейчас о легковых автомобилях). Что увеличивает подрессоренную массу и расход топлива
  • Были реально кривые, плохо «сварен» протектор
  • Плохо балансируется
  • Имеет разные веса шин. Нет разные веса есть у многих брендов (даже именитых), но там несколько грамм. Однако у китайских, разница гуляет сильно.
  • Непонятно как и кем был разработан рисунок протектора.

В целом был один плюс, это малая цена.

Качество второго поколения

Опять же поколения это условно, примерно с 2008 – 2010 годов. Качество начинает улучшаться, но и цена начинает расти.

Возможно была поставлена задача делать именно качественную продукцию, ведь большая часть шин оседает в самом Китае.

Либо эволюция производства (рано или поздно все равно научатся делать более-менее качественную продукцию).

От большого количества детских болезней удалось избавиться, например – все реже попадаются экземпляры которые откровенно с браком (то есть кривые – косые). Также снизился и вес шин, что говорит об эволюции производства, кстати он выровнялся сейчас также есть разные веса, но не так как раньше. Балансировка опять же не идеал, но в целом на уровне производителей среднего ценового сегмента.

Китайская резина

По протектору, очень много экспертов говорят что китайские производители тупо копируют удачные варианты как летних так и зимних моделей. Например, взять НОКИАН (зимние варианты), как только этот производитель продал технологию ХАККАПЕЛИТА 6 (производство + рисунок), так его начали штамповать все (кстати и наши Российские производители тоже), вопрос только у кого-то получается у кого то нет.

НО в целом для бюджетного ценового сегмента, и рисунки протектора, и резиновая смесь, и управляемость (как на сухой дороге, так и на мокрой), и шумность. Параметры намного улучшились. Теперь язык не поворачивается назвать эти шины откровенным шлаком.

А в интернете просто огромное количество отзывов что ходят долго – по 70 – 90000 км. Если отсечь заказные отзывы, и посмотреть реальные ролики, то ничего удивительного.

Смотрите сделать дубовую резину, которая будет ходить долго, относительно несложно. Однако ездовой комфорт будет на низком уровне, простыми словами она будет шумная как вертолет. А вот сделать шины мягкие и комфортные, да еще и износостойкие – ВОТ ЭТО РЕАЛЬНО ТЕХНОЛОГИИ! Которых пока у Китая — НЕТ.

ЧТО В ИТОГЕ?

Смотрите, я сейчас никого не хочу подвести к тому, что шины из «поднебесной» – это плохо или хорошо. Лично мое мнение, что это прекрасный вариант для бюджетного и среднего уровня. Причем цена на них остается все еще комфортной.

НО! НЕ стоит их равнять с лидерами сегмента, например с МИШЛЕН, БРИДЖСТОУН, КОНТИНЕНТАЛЬ, ПИРЕЛЛИ, НОКИАН и т.д. Пока у Китайских производителей нет такого уровня технологий, а продавать им никто не торопится.

НУ и в заключении. Немецкая независимая компания ADAC, проводила тестирование шин в 2019 году, и что можно отметить, два китайских производителя получили оценку удовлетворительно (это уже хорошо) и посредственно (а вот это плохо), также был Тайваньский производитель (у него также удовлетворительно).  Так покрышки AEOLUS заняли 9 – 13 места (хорошее управление на мокрой и сухой дороге, однако высокий расход топлива, что опять же говорит что они тяжелые, плюс высокий износ),

aeolus шины

Тайваньский MAXXIS – 15 место ( все тоже самое – хорошее управление, но высокий износ),

maxxis покрышки

еще один представитель из под «небесной» GT-Radial – 16 место (у него оценка посредственно, слабые показатели на мокром и сухом асфальте, зато помогают экономить топливо).

gt-radial

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны. Искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР

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