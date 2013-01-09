Как вы знаете резина имеет обыкновение стареть, первое что происходит она теряет свой верхний слой, который придает черный цвет и колесо становится серым. Также есть негативное воздействие внешних факторов таких как вода, пыль (грязь), солнце, температурные нагрузки и т.д. В общем, шины уже через сезон теряют свою внешнюю привлекательность и как бы вы их не мыли, обратно насыщенный оттенок они не приобретают. Сейчас в магазинах автокосметики очень много различных средств, для так называемого «чернения», стоимость их конечно не высокая, средняя от 150 до 200 рублей за флакон, но оказывается похожий состав можно сделать всего за 10 – 20 рублей, причем очень легко и просто. Вот про это сегодня и поговорим, будет и видео версия, так что смотрим …

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Если почитать состав таких средств, то становится понятно, что основной ингредиент это всего лишь глицерин и вода. Конечно, пропорция не указана, это страшный секрет, но путем метода проб и ошибок можно добиться нужного результата легко и просто.

Про глицерин

Вот знаете, я конечно не химик, но почитав про этот химический элемент, понял что это просто «универсальный солдат» какой-то. Применение его столь обширно, что просто сложно представить, где его не используют. Но для начала, что это вообще такое

Глицерин – это многоатомный спирт, вязкая прозрачная жидкость легко образуется при гидролизе животных жиров и масел. Легко растворяется в воде и сладкий на вкус. Прекрасно растворяет многие вещества. Широко распространен в природе в виде глицеридов, основных компонентов животных жиров и растительных масел. Получают его в основном методом расщепления жиров и масел.

Применение ОЧЕНЬ обширно в промышленности, несколько пунктов:

Медицина. Используется в качестве антисептика. Также для растворения лекарств, и повышения вязкости жидким препаратам

Гигиена. Малые концентрации применяются во влажных салфетках

Пищевая промышленность. Применяется в производстве кондитерских изделий, хлебных и мучных продуктах. Основной компонент ликероводочной продукции

Легкая промышленность. Применяется в обработке кожи, некоторых тканей и прочего

Автохимия. Многие препараты автомобильной косметики содержат этот химический элемент

Это не полный список, но я думаю этого достаточно.

Однако мы сегодня собрались немного не за этим, давайте все же вспомним про чернитель различной резины автомобиля.

Как сделать своими руками

Собственно меня посетила такая идея, а что если замутить чернитель самому. Ведь не сложно, бутылки — прыскалки у меня есть, да и аптека рядом.

Какого было мое удивление, что стоимость небольшого флакона в 25 гр, стоит всего 11 рублей! Я купил себе четыре штуки, хватит для эксперимента, итого 44 наших деревянных (с копейками).

Собственно решил сделать конечный препарат — что говорится «пожирнее», поэтому на 100 мл глицерина (4 тюбика), налил 100 мл воды, то есть 1 : 1.

Прежде чем обрабатывать свои шины их нужно хорошо помыть, желательно каким-нибудь моющим средством, либо (если нет такой возможности) хотя бы обычной водой. ПРОСТО снимаем верхний слой грязи, чтобы наш готовый чернитель прекрасно впитался в верхний слой резины.

Далее даем колесу просохнуть, нам не нужно чтобы была лишняя вода, ведь тогда разбавление будет куда больше, можно не достигнуть нужного эффекта. Собственно если делаете летом, то на солнце все прекрасно высохнет за несколько минут.

Затем я взял обычную брызгалку и распылил на поверхность колеса, после все растираем тряпкой или губкой (идеально подходит для мытья посуды).

ЖДЕМ пять минут, средство впитывается и «вуаля», поверхность РЕАЛЬНО черная, я бы сказал почти первозданная чернота!

Все дело в том, что глицерин образовывает на поверхности своеобразную пленку, также он немного впитывается в резину (ведь он не сильный, но растворитель). Он отъедает старые пятна и придает блеск.

Насколько хватает эффекта

Также немало важный вопрос! Если брать не дождливую погоду, то хватит примерно на 10 дней в режиме города. Конечно если заехать в колхозную пыль, тогда весь эффект пропадет сразу же.

В дождливую погоду хватит максимум на пару дней, все же это спирт и он смывается влагой, так что после того как подсохло можно повторно обработать.

КСТАТИ такой вариант чернения это излюбленный трюк перекупов перед продажей автомобиля, ведь с такими колесами машина получает + 50% к харизме!

Сейчас небольшое видео смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал YOUTUBE