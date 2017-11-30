При каждой сезонной «переобувке» колес, водителям могут рекомендовать, а иногда и «жестко» навязывать дополнительные услуги. Одна из таких это накачка шин азотом — якобы это просто «манна небесная» и не знаем как ты раньше жил без этого. Водители со стажем, как правило на это не ведутся, а вот «новички» и «девушки-водители» (которые как известно любят ушами) зачастую накачивают (в интернете год назад, долго бродил анекдот про воздух с банановым вкусом). Ну так вернемся к нашей теме, стоит или не стоит, вообще зачем это нужно, какие основные плюсы и минусы. Будем разбираться подробно + видео версия …

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Если верить некоторым ресурсам, то они утверждают что очень много преимуществ от азота, а именно:

Дает стабильность. Давление не прыгает от разогрева колеса

Проверять нужно реже, чем обычные колеса с воздухом. Даже при проколе можно очень долго ездить

Шина не может взорваться (как обычная, ведь в ней нет кислорода)

Резина ходит намного дольше и не гниет

Колесо намного легче

Так ли все на самом деле? Правда ли этот газ так хорош? Слишком много плюсов и только один минус это цена. НО все по порядку давайте разбираться

Воздух и Азот

Прежде чем мы перейдем к подробному разбору пунктов сверху, давайте же подумаем про составы. По сути, воздух состоит (усредненные данные) — из 78 % азота, 21% кислорода и 1% углекислого газа. Чистый, который применяется на СТО и шиномонтажах, состоит из 95% азота и 5% кислорода, разница всего в 17%.

Есть и предприимчивые сервисы, в которых процентное соотношение еще ниже, скажем 90 или даже 85! Только простым воздухом вам накачают бесплатно, а вот за этот «чудо газ» минимум возьмут 400 рублей (а то и 800 если подъехали на большом джипе). А дают ли эти 17% (или даже меньше) какую-то выгоду?

ПУНКТ 1 – Стабильность

Воздух, когда нагревается, то давление в шинах увеличивается, а когда остывает — падает, все это заставляет немного прыгать давление что не очень хорошо. А вот если накачать азотной смесью, тогда давление будет стабильно всегда, то есть накачали 2,3АТМ и не важно разогрелось или остыло колесо – ОНО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.

Это мягко сказать не правда, идем к курсу ФИЗИКИ за 9 класс. Вспоминаем два интересных закона касающихся газов.

Закон ШАРЛЯ – он гласит, давление газа в постоянном объеме прямо пропорционально температуре

Закон ГЕЙ-ЛЮССАКА – коэффициент объемного расширения всех газов ОДИНАКОВ

Из этого следует — что давление внутри шины будет «прыгать» от разогрева, независимо какой газ будет закачен внутри. Физикам я верю, а вот продавцы уже обманывают

ПУНКТ2 – Проверка давления реже

Стабильность давления в шинах (можно смотреть за ними реже). Второе заблуждение, связывают это с тем, что молекулы азота больше чем молекулы кислорода. Что якобы они сложнее проходят через микротрещины, а поэтому подкачивать шины можно реже. Но ребята это же молекулы, их объемы настолько малы!!! Размер молекулы азота = 0,000000031см (3,1Х10 -8 степени), а вот молекул кислорода 0,000000029см (2,9Х10 -8 степени), разница не значительная. Около 6 %, поэтому если будет прокол, то шина будет спускать одинаково, независимо, чем она накачена.

ДА и если посмотреть на современные бескамерные шины, производители добились таких успехов, что они могут годами держать давление! Даже если есть прокол она не будет так быстро спускать, а даст вам доехать до ШИНОМОНТАЖА, ДАЖЕ ЕСЛИ ВНУТРИ ОБЫЧНЫЙ ВОЗДУХ.

ПУНКТ3 – Минимальная вероятность взрыва

Так как наш герой, не поддерживает горение (в отличие от воздушной смеси) – то покрышка не взорвется! Ребята они не взрываются — они лопаются. Хлопок, который мы слышим, вызвано резким перепадом давления (эффект воздушного шарика, он тоже хлопает очень громко). Однако при сильном перегреве возможен и небольшой взрыв, но на обычных машинах это происходит крайне-крайне редко (я бы даже сказал вообще не происходит).

Обычно такая ситуация возможна с автомобилями «формулы 1», там шины буквально плавятся на автомобилях (да и скорости-перегрузки там не сравнимо большие). Этот газ при взрыве не даст колесу воспламениться потому, как он действительно противостоит возгоранию. Но в обычных бытовых условиях взрыв колеса может произойти с вероятностью 0,1 % из 100.

ПУНКТ4 — Резина и коррозия

Диск не ржавеет внутри, а резина ходит дольше. Тут действительно есть доля правды, внутренний газ полностью состоит из азота, а процесс окисления происходит при кислороде. Поэтому колесо, внутри не ржавеет. Но постойте, оно быстрее поржавеет или разрушиться снаружи, потому как снаружи больше вредного воздействия на резину (влага, грязь, пыль, снег, солнце и т.д.). Поэтому тут плюс сомнительный.

ДА и современные диски которые устанавливаются на машины, сейчас практически все литые из сплава алюминия или магния, а он как известно очень сложно вступает в процесс коррозии.

ПУНКТ5 – Большой выигрыш в весе

Якобы воздух дает больший вес ну и соответственно перерасход топлива. Тут нам нужно знать вес того и другого газа (чтобы не быть голословным). Эту информацию без труда можно найти

Масса кубометра воздуха – 1,29 кг, а чистого азота – 1,25 кг. Среднее колесо 14 – 15 диаметра помещает в себя около 0,075кг – чистого азота, вот воздуха — 0,0774кг.

ТО ЕСТЬ РАЗНИЦА В 2,4 грамма, со всей машины около 10грамм! А вы заметите такой выигрыш? ДА кочка грязи или пыль прилипшая к колесу будет весить больше. Это совсем не аргумент.

Можно найти еще кучу различных высказываний, которые не выдерживают даже малейшего разбирательства с точки зрения физики и просто здравого смысла.

Сейчас видео версия, смотрим.

На этом все. Как понимаете тут работает скорее всего маркетинговый ход. Ничего значительного такая накачка не дает. Поэтому не стоит платить за это деньги (да еще такие)!Лучше ездить на простом воздухе и накачивать когда это нужно!