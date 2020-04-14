5 ошибок на шиномонтаже. Подробно + видео

Друзьям всем доброго дня. Наконец то и до нашего региона добралась теплая погода, а это значит пора переобуваться в летнюю резину. НО большинство моих зрителей и читателей допускают ошибки именно во время шиномонтажа, например больной вопрос – покупать ли дополнительные диски для зимней или летней резины или просто при смене сезонов перекидывать покрышки. Стоит ли переобуваться на дорогом сервисе, либо подойдет обычный у дороги. Как обычно будет большая текстовая версия + видео в конце …

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В начале ролика я хочу сказать, что ошибок на шиномонтаже может быть просто огромное количество, но я выделил самые значимые, на мой взгляд.

ОШИБКА #1 На дисках или нет?

Тут есть два лагеря:

Первые говорят — что нужно покупать диски и на летнюю и на зимнюю резину, и потом просто перекидывать в нужное время (ну например, весной или осенью). По их мнению — это не только удобно, но и экономит деньги. ДА и не растягивает покрышки.

Вторые – покупают только саму шину, и перекидывают ее на одни диски и зимой и летом.

Так как же поступить правильно, кто ошибается одни или другие?

Лично я считаю, что оба способа имеют право на жизнь, выскажусь о плюсах и минусах того и другого метода:

Первые метод (то есть когда у вас и зима и лето на дисках) – удобен лишь только тем, что вы не ждете очереди на шиномонтаж, а «переобуватесь» около гаража или дома. НА этом плюсы этого метода заканчиваются.

Многие мне сейчас возразят – постой, а как же экономия? Ведь мы не отдаем деньги за «переобувку» раз в полгода! Друзья, а вторые диски вам бесплатно подарили? Простой пример, у меня на ОПТИМЕ 18 диски, если мне купить комплект хороших неоригинальных дисков, не «дешман», то получится примерно 10 000 рублей за штуку. НА оригинальные диски лучше вообще не смотреть, они имеют какую-то непомерную цену. ТО есть комплект, хорошего «неоригинала» стоит около 40 000 рублей.

А «переобувка» раз в полгода, всех 4 колес, выходит мне примерно 1300 рублей, то есть умножаем на два (весна и осень) – 2600 год. В итоге 40 000/2600 = около 15 лет. А я стараюсь больше 5 лет на машине не ездить и в чем экономия?

И это я еще не включил датчики давления на второй комплект дисков, а они у меня также не дешево стоят.

Конечно, многие могут ездить на штампах, они действительно намного дешевле, но на мою ОПТИМУ их просто нет. ДА и штампы тоже денег стоят.

Второй метод – когда вы перекидываете резину, на одни и те же диски. Минус здесь только в том, что нужно стоять в очереди на шиномонтаже. Зато ваши диски всегда чистые, отбалансированные, установлены с учетом износа (про это чуть ниже). Многие пишут, что резина может растягиваться, да и от кривых рук мастеров может пострадать … Друзья, современные шины очень прочные (особенно А — брендов), кстати у меня есть ТОП 5 шин 2020 года, вот ссылка, переходим и смотрим. Так вот если бы они просто так растягивались при правильном шиномонтаже, то грош им цена. Ведь нагрузки на резину при езде, особенно с высокими скоростями куда больше и она бы тогда просто слетала бы у вас с диска.

Насчет кривых рук мастеров … так нужно ездить на хороший шиномонтаж, где есть чеки и гарантия на выполняемые работы, либо у вас там знакомые.

Лично я всегда покупаю только резину, без дисков, это мой выбор, мне кажется так правильнее, раз в полгода я их проверяю, балансирую и т.д. НО и на дисках хранить также можно, главное проверять балансировку перед их использованием, ведь износ покрышки нарушает его. А плохая балансировка, это биение в руль, да и на подвеске это сказывается не в лучшую сторону. В итоге резину на дисках, вам все равно желательно возить на шиномонтаж, раз полгода, хотя бы для того чтобы проверить балансировку.

ОШИБКА #2 Износ и маркировка

Наверное не нужно напоминать, что если летняя резина имеет протектор ниже 1.6 мм, то ее использовать — НЕЛЬЗЯ! Это сейчас установлено по закону, я бы уже и 2 мм не использовал бы.

НО дело сейчас не в этом. Правильный шиномонтаж знает, что на ведущей оси шина изнашивается быстрее. А многие производители рекомендуют менять передние и задние колеса раз в год, чтобы износ был равномерный. ТО есть получается как раз при переобувке.

Схем всего две – просто заменить передние и задние колеса по стороне, либо заменить их крест накрест. ТО есть если колесо было сзади справа – его ставят на перед слева.

НА правильном шиномонтаже, вам подпишут колеса, какие где стояли. У меня знакомые это делают специальным мелом, также видел, некоторые помечают — белым маркером. Например, передний – левый (буквами «ПЛ») или задний – правый («ЗП»). НА следующий год, они перекинут эти колеса, и таким образом резина будет ходить дольше.

А вот если на шиномонтаже это не делают, это чистой воды ошибка! Скорее всего здесь работают не профессионалы своего дела.

ОШИБКА #3 Грязь, камни, балансировка

НА многих шиномонтажах, есть специальные машинки для мойки, на других (попроще) чистят просто руками и щеткой, на последних вообще не чистят – и вот это грубая ошибка.

Смотрите – диск, саму шину – нужно в обязательном порядке чистить перед балансировкой. Особенно после зимы, когда вы переобуваетесь на лето. Ведь на диске просто огромное количество грязи (она там лежим буквально толстым слоем).

Если ее не убрать, то в луже или на мойке часть ее может смыться, и вся балансировка пойдет коту под хвост.

В зимней резине огромное количество камушков, которые находятся в протекторе. Если их вытащить и взвесить то получится приличный вес, который также влияет на балансировку. Их также нужно удалять.

В итоге, если на шиномонтаже есть мойка колес – это очень хорошо! Если ее нет, но мастера руками очищают хотя бы диски, это также плюс. Если нет ни того не другого, я бы вам советовал другой сервис, если нет возможности ехать в другой, тогда очистите диск изнутри сами, а из зимнего протектора удалите все камни (делается очень быстро отверткой).

В итоге, балансировка будет идеальной и никаких биений на скорости позже не проявится.

ОШИБКА #4 Давление в шине

Про давление у меня есть две ошибки которые зачастую допускают на шиномонтаже:

Когда вам одели резину на колесо, ее должны, как бы посадить высоким давлением. То есть как бы немного перекачать, тогда шина эффективно прижмется к диску. Обычно подают около 3 АТМ, услышите громки щелчки. И после того как резина села на диск спускают, до положенного давления. НО если сделать меньше, например 2.0 АТМ именно при посадке, то шина может не зайти до конца. Банально будет спускать. Проследите за этим.

Зачастую на шиномонтажах вам накачивают какое-то определенное значение давления, например 2.0 АТМ. Это как бы заочный стандарт. НО опять же, это не правильно. Например у меня на машине нужно качать 2.3 – 2.4 АТМ, ибо шина не такая высокая (низкий протектор) и колесо должно быть жестче. НА многих немецких авто, вообще разное давление в колесах – спереди одно, сзади – другое. НА бюджетных машинах давление вообще может быть менее 2.0 АТМ. В любом случае вся информация есть либо на кузове автомобиля, либо на лючке бензобака, либо в книге по эксплуатации.

И если сам шиномонтажник качает вам 2.0 АТМ, а вам нужно 2.4, стоит ему указать на это. Ведь если перекачать резину, то у вас будет больше стираться средняя (центральная) часть, а если недокачать – тогда бока у шины. Также это влияет на управление и торможение автомобиля.

ОШИБКА #5 Затяжка болтов гаек

Очень часто на шиномонтаже гайки откручивают и закручивают при помощи пневмопистолета (специальное устройство). Так вот, откручивать им можно, здесь ничего страшного. А вот закручивать – это большая ошибка.

Все дело в том, что у него достаточно большая мощность и он может просто сломать шпильку, провернуть болт, или даже повредить диск. А это большие деньги. Обычно мощность у них регулируется (бывает 5 – 6 или даже 8 степеней), однако даже на минимальной мощности, сила закручивания может быть избыточной.

Во многих инструкциях по эксплуатации, рекомендуется закручивать диски только вручную, еще раз подчеркиваю – ВРУЧНУЮ. Что важно крест-накрест (чтобы равномерно распределить усилия затяжки), не использую ног, и пневматических пистолетов. Этого достаточно. Просто протяните гайки, стоя на колене, опять же не до дури, а чтобы они просто сидели плотно.

Такое колесо в случае прокола и снять будет намного легче и шпильки – гайки будут целы.

В заключение, пару слов о еще одном пункте — меня еще много спрашивают где лучше переобуваться на дешевом или дорогом сервисе. Друзья никто не застрахован от кривых рук и там и там, просто нужно найти профессионалов, обычно по отзывам в интернете можно быстро сориентироваться. НО скажу так — Серьезные сервисы, обычно имеют и оборудование для мойки шин и дисков,

у них все записывается на камеру (то есть если косяк, все записано), у них есть боксы с подъемниками (когда машина весит и свободны все 4 колеса) – банально не замнут пороги домкратами с деревяшкой. Они используют специальные пасты для снятия и установки шин (а не просто мыло). У них правильно установлено балансировочное оборудование, станки стоят на бетоне, а не на деревянном полу и т.д. НО сервис этот дороже, иногда намного на 20-30%

НО и придорожный шиномонтаж может быть на хорошем уровне, лично я часто переобуваюсь именно на таком, но только потому, что у меня там знакомые. И делают они все правильно.

Так что еще раз, нужно выбирать и искать самому.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом я заканчиваю свои материалы, думаю они были вам полезны. Напишите в комментариях — что вас еще бесит на шиномонтаже, я думаю, всем интересно почитать. Искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР.