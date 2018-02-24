В России с 23 февраля 2018 года, вступают новые правила проведения технического осмотра транспортных средств. Изменения не такие критические (собственно много возвращается на круги своя), однако есть несколько пунктов, которые меня «мягко» сказать насторожили. Ну что же, давайте разберемся — что изменилось и как собственно себя вести на станции технического осмотра …

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Как я считаю ничего критического не случилось, просто сейчас ужесточаются некоторые пункты (которые кстати были раньше, но их почему то от туда убрали). ДА и хочется сказать, что проходить ТЕХОСМОТР мы будем все на этих же станциях (зачастую частных лиц), то есть саму процедуру не вернули опять в лоно ГИБДД (так что можно выдыхать).

Сам принцип остается прежним – то есть вам нужно получать диагностическую карту, лишь только для того чтобы продлить полис ОСАГО. Как обычно вы поедете в частный сервис, аккредитованный для прохождения ТО.

Так что же поменялось? Давайте подробно по пунктам:

Пленка на фары

Теперь нельзя покрывать рассеиватели световых приборов (видно речь идет не только о фарах головного света, но и про противотуманки и задние фонари) — цветной или прозрачной пленкой. Многие затягиваю в качестве тюнинга, другие в качестве защиты (бронепленка).

Теперь это вне закона, техосмотр вы не пройдете.

Усилитель руля

У нас как обычно это либо ГУР, либо ЭУР. Если они повреждены и не работают, тогда также пройти вы не сможете.

Скорее всего, будут эксперты, которые будут выявлять течи, люфты, стуки и прочее. Если что-то выявилось, нужно будет устранить

Стеклоочиститель и стеклоомыватель

Прописано, что нельзя будет демонтировать предустановленные изготовителем стеклоочистители или стеклоомыватели. Причем не пишется чего, значит все – и лобового стекла, и фар, и заднего стекла. Если с омывателями все более-менее понятно, нельзя ставить другие другой конструкции (например на ВАЗ изменить тот который брызгает одной струей, на веерные форсунки).

То вот пункт про «дворники» не понятен! То есть я теперь не смогу поставить другие – «неоригинальные» на свой авто? Или скажем, у меня стоят «каркасные», а я не смогу поставить «бескаркасные»? Либо здесь дело касается только того, что нельзя вообще убирать дворник, как это делается скажем на наших ВАЗ 2114 или ПРИОРАХ (хетчбек) где отверстие заваривается.

Аптечка и огнетушитель

Раньше был обязателен только аварийный знак, сейчас чтобы пройти ТЕХОСМОТР 2018 году, нужно еще и аптечку и огнетушитель (причем указано, что он должен быть не менее 2 литров). Я считаю это правильно, бывает банально порежешься, а бинта рядом нету! ДА и огнетушитель тоже нужная вещь, вы сможете очень быстро отреагировать на возгорание.

НО что меня настораживает – не начнут ли инспектора ГИБДД, опять проверять их наличие в автомобиле, как было это раньше. И если их нет, то штраф?

Неоформленные переделки автомобиля

К таким можно отнести:

Газовое оборудование

Изменение в подвеске. Например занижение, установка разварок

Железный бампер, вместо пластикового

Руль или даже кресло от другого авто

Все это вне закона, с такими изменениями вы точно не пройдете ТЕХОСМОТР. Если только про эти изменения нет записи в свидетельстве о регистрации технического средства

Зимние шины

НУ и последнее, сейчас ужесточается контроль за зимними шинами. Они должны быть на всех колесах вашего авто. ТО есть теперь вы не можете приехать зимой на летних шинах, либо на зимних на одной оси (напомню зимними считаются — шипы или липучка). Либо летом на зимних, за этим будут следить.

НУ и конечно поменяется бланк о прохождении технического осмотра, где будут внесены все вышеперечисленные изменения. Стоит упомянуть что те (старые) карты которые у вас есть на руках, менять не нужно, вы получите новые только при последующем прохождении ТО.

В заключении хочется рассказать про коммерческий транспорт, тут тоже есть изменения, хотя для нас не такие интересные. Например — увеличили время осмотра для автобусов на 5 – 7 минут, появляются отдельные нормативы для специализированных машин (таких как автоцистерны и эвакуаторы).

Сейчас видео версия статьи смотрим

НА этом заканчиваю, думаю было полезно, ИСКРЕННЕ ВАШ — АВТОБЛОГГЕР