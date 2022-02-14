Техосмотр 2022 отменили или нет? Правила вступают с 1 марта

Я уже говорил, что 15 июля 2021 года Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла поправки в закон регулирующий ОСАГО. И уже 2 июля президент России, подписал этот закон. Причем работать он должен был не сразу, так например с 22 августа 2021, уже не один сотрудник ГИБДД не мог вас остановить и проверить диагностическую карту. ОДНАКО! На полную силу закон должен заработать уже с 1 марта 2022. В сети есть куча слухов и неверной информации, в которой я постараюсь сегодня разобраться – для кого все же, ТЕХОСМОТР в 2022 году отменили. А для кого нет?

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Чтобы разъяснить все спорные моменты, ГИБДД в феврале, выпустила специальную инфографику (набор слайдов из 9 штук), в которых постарались разъяснить все тонкости. НА эту инфографику (не на всю, а на самые интересные моменты), а также на слова участников Госдумы РФ мы и будем сегодня опираться.

Кто должен проходить ТЕХОСМОТР после 1 марта 2022 года?

Окончательно доработали закон 24 декабря, после чего документ был одобрен Советом Федерации. Некоторым типам транспорта все равно придется обязательно проходить ТЕХОСМОТР, после 1 марта 2022 года. Кто это будет:

Если вы ставите на государственный учет транспортное средство. Причем с года изготовления прошло более 4 лет. Включая год его изготовления

Если вы совершаете регистрационные действия, связанные со сменой владельца. Опять же если прошло более 4 лет с момента изготовления (включая год изготовления).

Если совершаете регистрационные действия, которые связаны с изменением конструкции и/или заменой основных компонентов ТС (транспортного средства)

Для соблюдения, требований законодательства Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к ТС, которые находятся в эксплуатации, а также в случаи изменений конструкции

Обязательно для такси, автобусов, и грузовиков

Еще один спорный, лично для меня пункт: — «в случае визуального обнаружения признаков у ТС технической неисправности, создающие угрозы безопасности дорожного движения». Как становится понятно, если у вас не горит фара, треснуло стекло, либо льется масло (тормозная жидкость из под капота). То от вас могут потребовать пройденный техосмотр.

Причем это может сделать любой сотрудник ГИБДД, остановивший вас. И если вы не имеете диагностической карты, а машина (по мнению сотрудника) у вас не исправна. Тогда что делать? Эвакуатор, штрафстоянка и далее штраф? Пункт мягко сказать недоработанный. Я считаю, что нельзя давать сотрудникам ГИБДД полномочия карать на дорогах. Это опять спровоцирует коррупцию. И отмена ТЕХОСМОТРА, не даст положительного эффекта

Этот пункт очень непонятный, и требует дополнительных пояснений. В памятке говорится, что это должен выявлять сотрудник ГИБДД. НО на дорогах, мягко сказать — МНОГО не свежих автомобилей, которые могут быть признаны нежелательными!!!

Добровольный техосмотр 2022 года

Если все же вы решили пройти в добровольном порядке, и скажем так обезопасить свою «пятую точку». Вы можете это сделать как раньше, приехать на сертифицированную станцию технического обслуживания, где проходили ТЕХОСМОТР раньше.

ОДНАКО! Сейчас ходят упорные слухи, что цены за прохождения технического осмотра хотят поднять. Никто не будет работать в минус, особенно станции

НО, для простых «смертных» автомобилистов (кто это поясню ниже), эта ДОБРОВОЛЬНАЯ процедура, совершенно необязательна. Простыми словами если с вашим ТС, все в порядке, ничего не течет и не отваливается, можно и не проходить технический осмотр.

Кому можно не проходить ТЕХОСМОТР, после 1 марта 2022 года?

Необязательно проходить технический осмотр:

Легковым автомобилям , грузовым автомобилям до 3,5 тонн, мототранспорту, прицепам и полуприцепам до 4 лет включая год их изготовления

, грузовым автомобилям до 3,5 тонн, мототранспорту, прицепам и полуприцепам до 4 лет включая год их изготовления Прицепам к транспортным средствам , принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную массу до 3,5 т. Не зависимо от года их изготовления

, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную массу до 3,5 т. Не зависимо от года их изготовления Легковые автомобили, включая до 3,5 тонн, а также мототранспорт должны принадлежать физическим лицам и использоваться исключительно в личных целях, без коммерческой подоплеки.

Банально, если автомобиль ваш (зарегистрирован на вас), и вы не занимаетесь частым извозом (другими типами перевозки пассажиров) или перевозкой груза. То вам проходить технический осмотр необязательно

Ситуации, когда пройти все же придется

Как нам поясняет инфографика ГИБДД, для частных лиц все же иногда придется проводить процедуру технического осмотра. Но делать это нужно не так часто:

В случае проведения процедур по внесению изменений в конструкцию – не зависимо от года их изготовления

– не зависимо от года их изготовления В случаях постановки на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца ТС, или совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, при отсутствии действующей диагностической карты для ТС, с года производства которых прошло более 4 лет.

Простыми словами, задаваясь вопросом — отменили или нет. Можно констатировать, что отмена все же есть. Однако если вы продаете автомобиль, или скажем, его переоформляете на сына, дочь, жену и т.д. Все же придется пройти эту процедуру. Также если у вас есть замена агрегата (меняете мотор на контрактный), опять проходить обязательно

Кому обязательно проходить ТО?

Практически всему коммерческому транспорту, который работает по перевозке людей, а также опасных грузов. Вот что говорится в пояснении:

Автобусам, легковым такси, грузовым автомобилям (которые предназначены для перевозки пассажиров), с числом мест более 8.

1 раз в 12 месяцев (до 5 лет с года изготовления)

1 раз в 6 месяцев (более 5 лет с года изготовления)

1 раз в 6 месяцев (транспортные средства для перевозки опасных грузов)

Здесь вопрос отменили или нет, не встает. Однозначно должен быть.

Какие будут штрафы за техосмотр?

Для всех остальных с 1 марта 2022 года будет работать система штрафов. Причем никто вас не будет ловить за руку, фиксация (скорее всего), будет автоматической. Будут работать дорожные камеры.

ШТРАФ: — 2000 рублей, регулирует часть 1.1 статьи 12,5 КоАП РФ

ПРИЧЕМ: Как уточнил спикер Госдумы, Вячеслав Володин, штраф будет один раз в сутки. И только тех владельцев ТС, которые должны проходить технический осмотр (например — это такси, автобусы, маршрутки и т.д.)

Будут ли скидки по ОСАГО?

Ка мы знаем уже с 22 августа 2021 года, чтобы купить полис ОСАГО не нужно предъявлять диагностическую карту.

Но вот будут ли скидки — если я скажем добровольно пройду ТЕХОСМОТР, как на это отреагируют страховые компании? Эту меру советовали в ГИБДД для РСА (Российский Союз Автостраховщиков).

ОДНАКО: Страховые компании, предоставлять скидки на прохождения добровольно технического осмотра – ПОКА ОТКАЗАЛИСЬ! Простыми словами никакой разницы не будет, есть у вас на руках диагностическая карта или ее нет.

Техосмотра нет, попал в аварию?

Еще один интересный момент, что будет, если у меня на руках нет технического осмотра (ведь с 1 марта 2022 года он не нужен) и я попал в аварию? Может ли страховая компания отказать в выплате?

По закону ОСАГО: Пострадавшая в ДТП сторона в любом случае получит выплату. Вне зависимости от состояния ТС виновника.

А вот чтобы применить регресс (то есть предъявить выплаты виновнику уже от стороны страховой компании), нужно еще доказать что ДТП было совершено именно из-за неисправности транспортного средства.

И как заверяют в РСА, что на практике — такие случаи (из-за неисправности автомобиля) крайне редки.

ПРИЧЕМ: Если у виновника, на руках есть действующая диагностическая карта, то по закону ОСАГО, предъявить ему регресс по причине неисправности ТС – невозможно.

В целом, отменили техосмотр 2022 или нет – да для простых автомобилистов отменили (за исключением моментов продажи, переоформления или переделывания автомобиля). У владельцев коммерческого транспорта изменений минимум. Только штраф повысили, до 2000 рублей.

Сейчас видео версия, смотрим.

Вот такие разъяснения от ГИБДД. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях.

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