Техосмотр 2022 отменили или нет? Правила вступают с 1 марта

Блог про автомобили и все что с ними связано.
Я уже говорил, что 15 июля 2021 года Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла поправки в закон регулирующий ОСАГО. И уже 2 июля президент России, подписал этот закон. Причем работать он должен был не сразу, так например с 22 августа 2021, уже не один сотрудник ГИБДД не мог вас остановить и проверить диагностическую карту. ОДНАКО! На полную силу закон должен заработать уже с 1 марта 2022. В сети есть куча слухов и неверной информации, в которой я постараюсь сегодня разобраться – для кого все же, ТЕХОСМОТР в 2022 году отменили. А для кого нет?
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Чтобы разъяснить все спорные моменты, ГИБДД в феврале, выпустила специальную инфографику (набор слайдов из 9 штук), в которых постарались разъяснить все тонкости. НА эту инфографику (не на всю, а на самые интересные моменты), а также на слова участников Госдумы РФ мы и будем сегодня опираться.
Окончательно доработали закон 24 декабря, после чего документ был одобрен Советом Федерации. Некоторым типам транспорта все равно придется обязательно проходить ТЕХОСМОТР, после 1 марта 2022 года. Кто это будет:
Еще один спорный, лично для меня пункт: — «в случае визуального обнаружения признаков у ТС технической неисправности, создающие угрозы безопасности дорожного движения». Как становится понятно, если у вас не горит фара, треснуло стекло, либо льется масло (тормозная жидкость из под капота). То от вас могут потребовать пройденный техосмотр.
Причем это может сделать любой сотрудник ГИБДД, остановивший вас. И если вы не имеете диагностической карты, а машина (по мнению сотрудника) у вас не исправна. Тогда что делать? Эвакуатор, штрафстоянка и далее штраф? Пункт мягко сказать недоработанный. Я считаю, что нельзя давать сотрудникам ГИБДД полномочия карать на дорогах. Это опять спровоцирует коррупцию. И отмена ТЕХОСМОТРА, не даст положительного эффекта
Этот пункт очень непонятный, и требует дополнительных пояснений. В памятке говорится, что это должен выявлять сотрудник ГИБДД. НО на дорогах, мягко сказать — МНОГО не свежих автомобилей, которые могут быть признаны нежелательными!!!
Если все же вы решили пройти в добровольном порядке, и скажем так обезопасить свою «пятую точку». Вы можете это сделать как раньше, приехать на сертифицированную станцию технического обслуживания, где проходили ТЕХОСМОТР раньше.
ОДНАКО! Сейчас ходят упорные слухи, что цены за прохождения технического осмотра хотят поднять. Никто не будет работать в минус, особенно станции
НО, для простых «смертных» автомобилистов (кто это поясню ниже), эта ДОБРОВОЛЬНАЯ процедура, совершенно необязательна. Простыми словами если с вашим ТС, все в порядке, ничего не течет и не отваливается, можно и не проходить технический осмотр.
Необязательно проходить технический осмотр:
Банально, если автомобиль ваш (зарегистрирован на вас), и вы не занимаетесь частым извозом (другими типами перевозки пассажиров) или перевозкой груза. То вам проходить технический осмотр необязательно
Как нам поясняет инфографика ГИБДД, для частных лиц все же иногда придется проводить процедуру технического осмотра. Но делать это нужно не так часто:
Простыми словами, задаваясь вопросом — отменили или нет. Можно констатировать, что отмена все же есть. Однако если вы продаете автомобиль, или скажем, его переоформляете на сына, дочь, жену и т.д. Все же придется пройти эту процедуру. Также если у вас есть замена агрегата (меняете мотор на контрактный), опять проходить обязательно
Практически всему коммерческому транспорту, который работает по перевозке людей, а также опасных грузов. Вот что говорится в пояснении:
Автобусам, легковым такси, грузовым автомобилям (которые предназначены для перевозки пассажиров), с числом мест более 8.
1 раз в 12 месяцев (до 5 лет с года изготовления)
1 раз в 6 месяцев (более 5 лет с года изготовления)
1 раз в 6 месяцев (транспортные средства для перевозки опасных грузов)
Здесь вопрос отменили или нет, не встает. Однозначно должен быть.
Для всех остальных с 1 марта 2022 года будет работать система штрафов. Причем никто вас не будет ловить за руку, фиксация (скорее всего), будет автоматической. Будут работать дорожные камеры.
ШТРАФ: — 2000 рублей, регулирует часть 1.1 статьи 12,5 КоАП РФ
ПРИЧЕМ: Как уточнил спикер Госдумы, Вячеслав Володин, штраф будет один раз в сутки. И только тех владельцев ТС, которые должны проходить технический осмотр (например — это такси, автобусы, маршрутки и т.д.)
Ка мы знаем уже с 22 августа 2021 года, чтобы купить полис ОСАГО не нужно предъявлять диагностическую карту.
Но вот будут ли скидки — если я скажем добровольно пройду ТЕХОСМОТР, как на это отреагируют страховые компании? Эту меру советовали в ГИБДД для РСА (Российский Союз Автостраховщиков).
ОДНАКО: Страховые компании, предоставлять скидки на прохождения добровольно технического осмотра – ПОКА ОТКАЗАЛИСЬ! Простыми словами никакой разницы не будет, есть у вас на руках диагностическая карта или ее нет.
Еще один интересный момент, что будет, если у меня на руках нет технического осмотра (ведь с 1 марта 2022 года он не нужен) и я попал в аварию? Может ли страховая компания отказать в выплате?
По закону ОСАГО: Пострадавшая в ДТП сторона в любом случае получит выплату. Вне зависимости от состояния ТС виновника.
А вот чтобы применить регресс (то есть предъявить выплаты виновнику уже от стороны страховой компании), нужно еще доказать что ДТП было совершено именно из-за неисправности транспортного средства.
И как заверяют в РСА, что на практике — такие случаи (из-за неисправности автомобиля) крайне редки.
ПРИЧЕМ: Если у виновника, на руках есть действующая диагностическая карта, то по закону ОСАГО, предъявить ему регресс по причине неисправности ТС – невозможно.
В целом, отменили техосмотр 2022 или нет – да для простых автомобилистов отменили (за исключением моментов продажи, переоформления или переделывания автомобиля). У владельцев коммерческого транспорта изменений минимум. Только штраф повысили, до 2000 рублей.
Сейчас видео версия, смотрим.
Вот такие разъяснения от ГИБДД. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях.
Добавить комментарий