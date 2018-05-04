Зачастую владельцы новых автомобилей задаются вопросом – а нужно ли мне (обязан ли я), проходить ТО (техническое обслуживание), имеется в виду гарантийное, у официального дилера? И что будет, если я откажусь? Ведь все так и думают как меня «ограбить» и с интервалом в 10 – 15000 км выманивать из меня «непомерные» деньги! Лучше я сам куплю масло (какое производитель прописал), фильтра (масляный, воздушный, салона и т.д.) и заменю самостоятельно, в раза два дешевле (а то и три). Но что если что-то сломается на авто? Вопрос тут совсем не однозначный, будем разбираться. Как обычно будет видео версия в конце, так что читаем смотрим …

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Собственно, какая штука, сейчас в интернете есть куча статей, которые говорят — что даже если вы сами будете проходить ТО (скажем дома у себя в гараже) и откажитесь от гарантийного прохождения у сертифицированного дилера (ведь ценник на работы и материалы иногда различается в 2-3 раза), то если машина выйдет из строя (сломается что-либо), производитель все равно будет ОБЯЗАН ВАМ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ! И если он откажется, тогда все – БЕЖИМ В СУД И ОТСТАИВАЕМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Но так ли это на самом деле и что нам говорит «Федеральный Закон о Защите Прав Потребителей» (сокращенно ФЗоЗПП), сами производители и дилеры. Сегодня будем ПОДРОБНО разбираться (чтобы потом не было мучительно больно).

У меня есть два показательных примера и оба они отстаивают одну и противоположную точку зрения:

Когда на машине, которая прошла только первое ТО (на 15000 км) и на 47000км у нее сломалась рулевая рейка и подшипник генератора (хотя второе (на 30000) и третье на (45000км) ТО не были пройдены) — ей заменили по гарантии эти агрегаты !

! Второй случай. Когда на машине, которая прошла около 69000 км (интервал ТО был 10000км, прошли только первое ТО, остальные не делали), АКПП приказала долго жить — в гарантии было отказано!

Так где же правда? Разберем каждый пример основательно. Статья будет большой, НО ПОЛЕЗНОЙ. Так что запасаемся чаем и вперед

Замена по гарантии – случай первый

Сейчас в интернете куча примеров — когда что-то менялось на автомобиле, даже на том на котором не проходили ТО у дилера (обычно делают первое, а дальше забивают и меняют все в гараже)

Напомню — речь пойдет о рулевой рейке и подшипнике генератора. Которые вышли из строя на 47 000 км (но 2 и 3 ТО у официального дилера не производились). Однако все заменили по гарантии

В этом есть основания, обычно ссылаются на несколько статей в законе ФЗоЗПП. Для начала читаем:

П.6,8 ст.5 ФЗоЗПП Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок — период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего Закона.

Тут нам нужно посмотреть свою гарантию, на многие немецкие автомобили она идет — 2 года, на японские-Российские-3 года (также ограничивают пробег в 100 000 км), а на многие корейские-5 лет (150 000 км).

ВАМ НУЖНО ЗАПОМНИТЬ:

Гарантийный срок — это период, в течение которого в случае обнаружения в автомобиле недостатка изготовитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные в ФЗоЗПП Гарантия до 100-150000км. Противоречит вышеуказанному закону, так как гарантийный срок это период, а период это отрезок времени. Соответственно время не может измеряться километрах.

П.6 ст.18 ФЗоЗПП (и п.2 ст.476 Гражданского кодекса Российской Федерации) В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер, отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Для отказа в гарантийном ремонте автомобиля в случае несвоевременного прохождения ТО, автосалон должен доказать причинно-следственную связь между несвоевременным прохождением ТО и выходом из строя детали. Доказывается экспертизой. Только сам факт несвоевременного прохождения ТО не является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

То есть если есть гарантия до 100 000 км, НО вы не проходили ТО. Тогда дилеру (производителю) нужно доказать что сломавшиеся рейка и подшипник генератора в 47 000 км – сломалась именно потому что вы не проходили ТО у дилера, провести экспертизу

П.1 ст.16 ФЗоЗПП условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Таким образом, если пункт договора или гарантийной книжки противоречит действующему законодательству о защите прав потребителей и ущемляет права клиента, он признается недействительным, независимо от наличия в ней подписи потребителя.

Условия (которые пытается вам навязать дилер, производитель), противоречащие закону, признаются недействительными!

П.2 ст.16 ФЗоЗПП Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).

Простыми словами, никто и никак не может МЕНЯ ОГРАНИЧИТЬ В ПРАВЕ ВЫБОРА! И тем более монополизировать места проведения технического осмотра! Гарантия производителя (продавца), ставятся в зависимость от условий, не связанных с недостатками товара. Более того, в соответствии со статьей 209 ГК РФ нарушается право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Я лишаюсь возможности пройти техническое обслуживание в другом месте по собственному выбору и по более низким ценам. Что для многих это категорически ВАЖНО!

Такое поведение дилеров и продавцов (производителей) содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях: включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Очень много БУКВ, но если подвести ИТОГ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ. То получается что:

Производитель дает гарантию на ИЗДЕЛИЕ, в данном случае это автомобиль.

Дилер не может вам (ПРОСТО ТАК) отказать в гарантийном ремонте, даже если вы не проходили ТО у них

Если дилер вам отказывает, у него должны быть на это веские причины, например экспертиза, доказывающая что он прав

Если веских оснований на отказ нет, значит, дилер должен починить часть автомобиля, которая вышла из строя. Даже если вы не проходили ТО!

Вроде все замечательно и можно этим пользоваться. НО как показывает практика, такие судебные практики имели место быть в 2010 – 2012 годах. Но сейчас дилеры и производители стали намного умнее.

Случай второй – отказ от гарантии

«На каждую силу действия – есть сила противодействия» — это закон физики. Конечно же дилеры и производители стали затыкать эти дыры в законе и сейчас ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО.

Процитирую пункт закона, который я привел сверху:

П.6 ст.18 ФЗоЗПП (и п.2 ст.476 Гражданского кодекса Российской Федерации) В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер, отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Как вы поняли ключевое слово здесь, это — если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования

Но эти правила ведь можно и подкорректировать. Сейчас многие (да почти все производители), начиная от наших Российских, заканчивая элитными немцами, имеют такую надпись в сервисной книжке:

Проведение работ по обслуживанию и ремонту автомобиля не у официального Дилера ООО (Такой то производитель), а также несвоевременное проведение ТО (перепробег более 1000 км или более 30 дней, в зависимости от того, что наступит ранее), может служить причиной ограничения гарантийных обязательств на автомобиль

Ну и теперь расставляем все по полочкам:

Кто такой ОД – официальный дилер? Это сертифицированный сервисный центр который провел обучение своих сотрудников, на ремонт и обслуживание определенного типа автомобилей. Которые потом сдали экзамены и получили на это соответствующие сертификаты. А сколько сторонних компаний (обычных станций технического обслуживания), делали такое со своими сотрудниками? Думаю мало кто!

Гарантию изготовителя, по закону конечно не один официальный дилер не может отобрать. НО ТОЛЬКО на те узлы, которые априори не требуют технического обслуживания. НАПРИМЕР – кузов, карданный вал, МКПП (и то не факт), балка, некоторые детали подвески (например сайлентблоки, амортизаторы, стойки стабилизатора и т.д.), рулевая рейка (и то если это ЭУР, потому как ГУР также нужно обслуживать), подшипники, электрика (и то не вся), катализаторы и т.д. ТО есть все то, что должно ходить долго (в идеале весь срок службы автомобиля).

– кузов, карданный вал, МКПП (и то не факт), балка, некоторые детали подвески (например сайлентблоки, амортизаторы, стойки стабилизатора и т.д.), рулевая рейка (и то если это также нужно обслуживать), подшипники, электрика (и то не вся), катализаторы и т.д. ТО есть все то, что должно ходить долго (в идеале весь срок службы автомобиля). НО на агрегаты, которые требуют обслуживания, а оно априори должно проходить у официального дилера (смотри пункт 1), вам просто вежливо откажут. К таким узлам можно отнести самые дорогие агрегаты – двигатель, АКПП, сцепление, кондиционер или климат-контроль, даже систему охлаждения (все радиаторы, печки и прочее) и т.д. вам вежливо откажут.

Таким образом, во втором случае когда на ТОЙОТЕ КАМРИ с мотором в 3,5 литра АКПП умерла уже при 69000 км (а она там может и в 7000 км умереть). Хозяин, который поверил надежности КАМРИ, и не проходил ТО у официалов, а делал все сам. И потом затеяв суд – ПРОИГРАЛ ЕГО С ТРУСКОМ!

Доводы официального дилера (производителя):

Замена масла происходила в АКПП или нет? Она должна была быть в 60 000 км

Какое масло залито?

НА какой станции происходило замена? Имеется ли наличие сертификатов (в данном случае ТОЙОТА) об обучении персонала

Каким методом (способом) была произведена замена

Один только третий пункт уже дает право в отказе ремонту или замене по гарантии.

МОЕ МНЕНИЕ

Друзья выскажу свое мнение по поводу гарантии на автомобиль и проходить ТО у дилера или делать самому.

Начнем с того, что конечно у дилеров цена намного дороже. Если взять обычный автомобиль, класса «B» скажем. Тогда стоимость ТО будет в рамках 5 – 6000 рублей. НЕ МАЛО!

Однако давайте посчитаем, сколько будет если делать ТО самому:

Масло сейчас очень большой разбег, но пусть мы возьмем хорошее и это примерно 1800 рублей.

Масляный фильтр (беру цены оригиналов, так как на станции вам будут ставить именно такие) – 300 рублей

Воздушный фильтр – 350р

Фильтр салона – 300р

ИТОГО мы имеем ВСЕГО около 3 000 рублей на все расходники, ну и сами все меняем на яме у друга!

Разница в 2-3000 рублей (много это или мало). Конечно, сейчас есть куча недобросовестных дилеров, которые вам загибают заоблачные цены (могут и до 8000р на РИО загнуть). Но вас же никто не заставляет делать за такую цену. Вы же коммуникабельный человек, позвоните в другие официальные дилерские центры (если это Москва или Питер с этим проблем вообще нет). Если вы из малого города, в котором один дилер, тогда позвоните в соседние города, иногда скататься к ним намного дешевле. Например, у вас в городе это 8500р, а в соседнем 5000р, дорога 100 км (в одну сторону), ну сожжете вы топлива на 500 – 600 рублей, зато экономия в 3000 рублей.

ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ ДЕЛАТЬ ТО У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА! Этому есть несколько причин:

Если ваш автомобиль сложный, имеет много всего электронного, климат-контроли, АКПП. Даже если все это ОЧЕНЬ прочное (проверенный производитель) — может сломаться. И поверьте, никакая экономия на ТО в 2-3000 рублей не сможет этот ремонт покрыть!

Многие привозят свои масла, фильтра. ЭТО РЕАЛЬНО НЕ ЗАПРЕЩЕНО, И ДИЛЕРЫ ИДУТ НА ЭТО! НО я бы тоже этого не делал, почему? Да просто потому что, если что, будет происходить экспертиза и она может выявить несоответствие стандартом производителя. Тогда вам опять откажут в ремонте. А если будите покупать у них, храните все чеки, где написано что такое-то масло покупалось и заливалось, тогда отвертеться будет намного сложнее.

Да и если ваш автомобиль простой, скажем вообще без магнитолы, на веслах («крутилки» окон) у него все равно будет катализатор, который сейчас имеет обыкновение разваливаться не доходя до конца гарантии. Если эта крошка попадет в мотор, тогда считай хана ему.

Никакая экономия в 2000-3000 с ТО не покроет его ремонт! Однако тут каждый решает сам для себя, это было лично мое мнение, у вас может быть другое. Может быть вы опытный механик, который имеет склад запчастей (на ваш новый купленный авто) и вам это гарантия даром не нужна!

Сейчас видео версия смотрим

А на этом я заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте-смотрите другие на моем сайте. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.