Что же сбылись самые пессимистичные прогнозы – правительство планирует повысить коэффициенты для базовой ставки утилизационного сбора. Сама ставка останется прежней на уровне 20 000 рублей, однако очень сильно корректируются повышающие коэффициенты. Рост на самые популярные ввозимые автомобили составит 90% (почти в два раза). Это однозначно отобразится на цене ввозимых новых и подержанных иномарок (из-за рубежа), да и с производимыми на нашей территории не все так прозрачно. Но все ли так плохо для частных лиц? Скажем тех, кто ввозит машины в Приморье из Японии. Давайте разбираться, как обычно будет видео версия в конце …

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В начале статьи хочу сказать — что не все так страшно именно для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, которые ввозят автомобили самостоятельно, а не за счет юридического лица. Для «физиков» ставки сбора остались без изменений.

Когда и зачем ввели утилизационный сбор?

Изначально этот сбор был гарантией того — что машина, отслужив свой срок службы гарантированно отправится под пресс, но сумма закладывается в цену автомобиля и она идет дополнительной нагрузкой на покупателя.

НО лично мне кажется — это своего рода «заградительная» мера призванная защитить отечественный авторынок от дешевого импорта, ну и заставить производителей автомобилей переносить производство к нам в страну.

Работает с 2012 года, когда страна вступила в ВТО и должна была отменить ввозные пошлины. Пошлины то отменили, но как вы наверное догадались — ввели утилизационный сбор. Он действует на все группы автомобилей, как на ввозимые, так и производимые здесь, как я писал выше базовая ставка:

Легковой автомобиль – 20 000 рублей

Грузовой или автобус – 150 000 рублей

Зачастую могут применяться повышающие коэффициенты, которые увеличивают сумму.

Но компаниям, которые производят машины здесь у нас в стране, бюджет компенсирует в частичном или полном объеме эти расходы.

Что изменится для новых автомобилей?

Изменения вступают уже с 1 апреля 2018 года. Как заверяет правительство рост не такой большой, порядка 14-15% однако если посмотреть самый популярный класс покупаемых автомобилей от 1 до 2 литров, то рост составляет – АЖ 90%, а это «на минуточку», почти в два раза больше.

В общем не буду голословным смотрим изменения, небольшая таблица:

Тип транспортного средства Коэфф. расчета до 01.04.2018 Сумма сбора до 01.04.2018, руб. Коэффициент расчета с 01.04.2018 Сумма сбора с 01.04.2018, руб. Изменение, % «ТС» с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 1,42 28 400 1,63 32 600 +15 «ТС» с рабочим объемом двигателя не более 1000 см³ 1,42 28 400 1,65 33 000 +16 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 1000, но не более 2000 см³ 2,21 44 200 4,2 84 000 +90 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 2000, но не более 3000 см³ 4,22 84 400 6,3 126 000 +49 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 3000, но не более 3500 см³ 5,73 114 600 5,73 114 600 0 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 3500 см³ 9,08 181 600 9,08 114 600 0 «ТС», ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя 0,17 3 400 0,17 3 400 0

Таким образом рост самого популярного класса авто с 1 до 2 литров объема вырастит с 44200 рублей, до 84000 рост почти на 40 000 рублей. Конечно же, эту сумму заложат в стоимость НОВОГО автомобиля ввозимого на территорию России с 1 апреля 2018 года.

Да и на не менее популярные авто, объемами от 2 до 3 литров (это D-класс), с действующих сейчас 84400 рублей, подорожают до 126 000 рублей (рост 49%), рост на 41600 рублей. Все это опять заложат в стоимость конечного авто

Однако не подорожали машины объемами от 3 до 3,5 литров и более 3,5л. Здесь коэффициенты остались прежними.

Изменения утилизационного сбора старше трех лет

Здесь коэффициенты также выросли, и также существенно. Опять табличка для понимания:

Тип транспортного средства Коэфф. расчета до 01.04.2018 Сумма сбора до 01.04.2018, руб. Коэффициент расчета с 01.04.2018 Сумма сбора с 01.04.2018, руб. Изменение, % «ТС» с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой 5,3 106 000 6,1 122 000 +15 «ТС» с рабочим объемом двигателя не более 1000 см³ 5,3 106 000 6,15 123 000 +16 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 1000, но не более 2000 см³ 8,26 165 200 15,69 313 800 +90 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 2000, но не более 3000 см³ 16,12 322 400 24,01 480 200 +49 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 3000, но не более 3500 см³ 28,5 570 000 28,5 570 000 0 «ТС» с рабочим объемом двигателя свыше 3500 см³ 35,01 700 200 35,01 700 200 0 «ТС», ввозимые физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя 0,26 5 200 0,26 5 200 0

Подержанные автомобили также возрастают в цене, вроде рост (1-2 литра) такой же 90%, однако в стоимости это выражается гораздо больше, было 165 200 рублей, а после 1 апреля станет 313 800 рублей – рост 148600 рублей. ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ!

Утилизационный сбор вводился для того чтобы строить перерабатывающие заводы в России, причем с 2012 года было собранно около 140 миллиардов рублей (включая субсидии производителем). Но до сих пор структуры перерабатывающих заводов не замечено, если они и есть ТО ИХ КРАЙНЕ МАЛО, и находятся они в основном в столичных регионах.

Утилизационный сбор для физических лиц

Многие из вас, наверное заметили в таблицах нижнюю графу, а именно — «ТС ввозимые физическими лицами, для частного использования». Как видите здесь изменений нет:

ЗА ВВОЗ:

Нового автомобиля нужно заплатить – 3400 рублей сбора

ЗА подержанный (старше трех лет) – 5200 рублей

Так что те кто гоняет праворульные автомобили из Японии — ИМЕННО ДЛЯ СЕБЯ, а не как юридическое лицо могут выдохнуть – ДЛЯ ВАС НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ! Это важно.

Сейчас небольшое видео смотрим

В заключение хочу высказать несколько мыслей (что говорится вслух):

После существенной «просадки» автомобильного рынка в 2014 – 2016 годах, и небольшого восстановления в 2017 (рост на 16%). «Рубить с плеча» утилизационным сбором мягко сказать не обдуманно. Да новых «ввозимых» автомобилей у нас в стране не так много, всего около 14%, да и завозятся в основном дорогие машины. Но не все хотят покупать авто отечественной сборки!

Что будет, если отменят субсидии всем производителям на территории России? Тогда на ровном месте в основном сегменте «B и D-класса» ждите скачка цен на 40 – 50 000 рублей

Как то так, будем надеяться, что все же эти деньги, которые дополнительно будут собираться с 1 апреля 2018 года, все же пойдут на строительство заводов по переработки. НА этом все ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР