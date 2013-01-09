Решил высказаться по этому поводу, потому как многие мои читатели и зрители меня просят об этом. Вопрос реально не однозначный и зачатую он встает перед человеком который меняет подержанный, как правило старый автомобиль (который «ушатан» и продан) и сейчас есть ОГРОМНЫЙ выбор – что же брать подержанную (но иномарку) или новый (но наш отечественный как правило) ВАЗ? Нужно подходить с нескольких точек зрения, все мы их сегодня рассмотрим, будет видео и голосование внизу, так что читаем смотрим …

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Начну с того что с недавних пор ситуация с Российским автопромом медленно, но верно меняется, и как я считаю в лучшую сторону. Началось это с БУ Андерсена, когда он начал поднимать качество марки. Причем отказываться от старых моделей никто даже не думал, я сейчас про «ПРИОРУ», «КАЛИНУ», «ГРАНТУ», «LADA 4Х4», просто их решили немного «подтянуть», что как я считаю «почти сделали». Но также рядом с этими моделями разрабатывались новые «ВЕСТА», «X-RAY», «LARGUS», LADA URBAN.

Однако в российских умах сидит прочный стереотип, что все что производит ВАЗ — это плохо, и даже мало-мальски иномарка будет не просто лучше, а НАМНОГО ЛУЧШЕ! НО так ли это именно в современных реалиях, ведь ЛАДУ мы будем брать именно новую, а вот иностранца Б/У.

Про ценовую планку и возраст

«ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСТЕЙ» сейчас целый воз, начиная от DATSUN (как я считаю «допиленная» ГРАНТА), заканчивая топовыми BMW, MERCEDES, AUDI. Поэтому классифицировать их будем на два больших подвида, это недорогие в максимальных комплектациях до 1 миллиона рублей и дорогие – свыше этой суммы (это я сейчас про новые машины)

Причем мы будем выбирать подержанный вариант, а значит превышать он 500 000 не должен, это реально цена современного, хорошо укомплектованного АВТОВАЗ.

Также хочется поговорить о возрастном ограничении, все же 5 лет это максимальная цифра как я считаю, если моложе лучше, потому как скажем, на многих корейцев идет гарантия 5 лет и 150 000 пробега

Недорогая подержанная иномарка

Это самая практичная сделка если у вас есть 400 – 500 000 рублей то вы можете взять почти новый — ЛОГАН, САНДЕРО, СОЛЯРИС, РИО, АЛЬМЕРА, ПОЛО. Либо чуть постарше ФОКУС (второго поколения), МАЗДА3, КРУЗ, АСТРУ, ЛАНСЕР, КОРОЛЛУ и т.д. (их реально много).

ТО есть это автомобили не «АЛЬФА» брендов (типа BMW, AUDI, MERSEDES). Это класс «B-C», у них не будет сложных турбин, дизельных моторов, роботизированных коробок передач и прочей чепухи. Обычно это обычные «атмосферники» с объемами в 1,2 – 1,6 (редко 1,8 — 2,0), либо механика, либо автомат.

КАК Я СЧИТАЮ — если брать подержанную иномарку, то именно из этой группы. Именно здесь, если это не «убитый сарай» (с пробегом в 250 000 км), можно будет ездить долго и счастливо

А такие машины как скажем ЛОГАН, САНДЕРО, ДАСТЕР, первых генераций вообще ходят какие-то «бешенные» пробеги, без каких-либо серьезных вложений (только «расходники»). Корейцы — такие как Солярис и РИО, также очень надежны и дарят какой ни какой комфорт и обладают в нашей стране самой большой гарантией из всех.

Если взять машины покрупнее, ЛАНСЕР, КОРОЛЛА, АСТРА, КРУЗ, МАЗДА3 – берите из первых рук, причем обязательно нужно смотреть тестировать силовые агрегаты, трансмиссии, скрученные пробеги, «битье», и т.д. Если вам впарят «убитый» авто, то будете вкладывать в него свои кровные причем много и ДОРОГО.

ЗАПОМНИТЕ — ремонт иномарок особенно класса «С» (и выше) стоит в два, а может быть и три раза дороже, чем на наши отечественные машины

Конечно по относительно не высокой цене, в 400 – 500 000 рублей, можно найти хороший экземпляр, с малым пробегом, зимней резиной и прочим. Причем качество салона, дизайн, исполнение технических узлов будет реально на высоте. НО ТАКИХ МАШИН МАЛО! И при покупке стоит брать с собой знающего человека.

Также нужно быть морально готовым, чтобы вложить деньги в ремонт. Все же Б/У вариант это рулетка.

Дорогая подержанная иномарка

Мое мнение тут однозначное – БРАТЬ ТАКУЮ, Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ. ЗА 400 – 500 000 рублей, это будет уже лохматый год (возраст примерно 6 – 8 лет). Это именно те АЛЬФА БРЕНДЫ про которые я писал выше – АУДИ, МЕРСЕДЕС, БМВ, если брать Японцев КАМРИ, АККОРДЫ и прочее.

Конечно тут и бренд, и комфорт, и престижность (пусть старого авто, но все же). И опять же это не ЛАДА.

Однако такой вариант практически 100% попадание на бабло (с Японцами реже). Конечно возможно вам повезет и вы возьмете какой-нибудь МЕРС которому 8 лет с пробегом в 30000 км. НО такая случайность стремится к нулю.

Как происходит это на практике. Молодой парниша, который пару лет назад сдал на права и более менее научился ездить (а такие авто покупают именно они) покупает себе скажем МЕРС W203 за 400 000 рублей (скажем 2006 года). Пробег как ему сказали 150 000 километров (ага, за 11 лет то!) И все он весь такой нарядный ржет над соседями, которые купили себе «ВЕСТУ», «X-RAY» и прочее чудо нашей техники.

Вот только радость его будет не долгой, ибо лет этой машине уже 11 и в лбом случае с ней что-то случится. И ремонт, даже не оригинальными запчастями, зачастую выходит в бешенные деньги, одна только турбина будет стоить от 100 000 рублей, если брать оригиналы. А вот тут весь комфорт и красота + престижность упадут ниже плинтуса, и будет такой чудо парень весь из себя крутой, кататься на маршрутке (платить кредит за этот сарай и копить деньги на ремонт).

А соседи которые купили автомобили новые, но классом ниже будут ездить и радоваться.

Плюсы от покупки:

Престижность

Дизайн

Качество

Надежность

Комфортность

Оснащение

Минусы:

Дорогой ремонт (особенно если это престижные бренды)

Турбины, роботы и прочие прелести, банально может не быть специалистов в вашем городе

Большие налоги

«Жрет» много топлива

Часто ломается

Много лет

В эти пункты я собрал и недорогой и дорогой варианты. Собственно это так и есть

Новый, но отечественный ВАЗ

Еще раз повторюсь – я не защищаю никого! У самого было много отечественных машин именно этого бренда, «хлебнул с ними много» — НО ЭТО БЫЛО РАНЬШЕ.

Давайте подумаем как сейчас складывается ситуация с АВТОВАЗ (я не претендую на супер аналитика, это только мое мнение)

Сейчас контрольный пакет акций принадлежит корпорации «RENAULT-NISSAN» правительство прекратило вбухивать миллиарды (по 70 — 80) каждый год, не пойми за чем! Конечно поддержка есть, но она в разы меньше.

Новая администрация разогнала кучу «бракоделов» и «дармоедов», не всех (многие еще и ныли), но все же. Дали понять — хотите работать делайте качественные «комплектующие» и мы с вами будем работать. Минусом было что начали закупать много запчастей за границей, но сейчас ситуация меняется в обратную сторону (благо санкции помогают).

Цены да выросли, но и машины стали качественнее. Иначе если будут «хрень-хренью», покупать просто никто не будет. Подтянули и современно оснастили известные нам бренды, КАЛИНЫ, ПРИОРЫ, ГРАНТЫ. Теперь и у них есть кондиционеры (климат-контроли), подогревы (причем и лобового стекла), навигация (с большими мониторами), и прочее-прочее. Конечно отделка салона осталась из бюджетных материалов, но они сейчас не гремят, не дребезжат.

Если взять Х-РАЙ, ЛАРГУС – то это вообще реально ОЧЕНЬ надежные машины. Они основаны на платформе «B0» на которой строятся те же САНДЕРО, ЛОГАН, ДАСТЕР, ТЕРРАНО. ЭТО ОЧЕНЬ ПРОЧНАЯ И ПРОСТАЯ ПЛАТФОРМА. Хотел долго и без каких-либо явных косяков.

ВЕСТА – это наша разработка доведенная до ума. Реально она может конкурировать с такими машинами как СОЛЯРИС, РИО, ПОЛО, АЛЬМЕРА, АВЕО и т.д. в своем классе она очень не плоха.

Опять же появляются свои разработки, это робот, мотор в 1,8 литра. Если с двигателем каких-то критичных проблем нет, то вот про робот … (будет отдельная статья).

НУ и опять же новый авто, перед вами на нем никто не ездил! Гарантия 3 года (либо 100 000 км), сейчас она действительно работает. ДА и люди сейчас стали другие, больше знают своих прав, чуть что — сразу в суд! В общем меняется «картинка», брать сейчас ВАЗ – МОЖНО! Особенно если это новое поколение машин.

Опять же все наши «народные тюнеры» в 80% тюнингуют именно наши авто, начиная от «классики» заканчивая ПРИОРАМИ. Мне кажется, только наши машины можно так не дорого прокачивать.

НУ и запчасти, они везде и всюду. Найти можно что угодно, причем цены демократичные. Помню увидел лицо парня, когда он узнал сколько стоит ремонт DSG, сказал что за эти деньги можно ПРИОРУ купить и не парится!

Положительные моменты нового АВТОВАЗ:

Дешевый ремонт

Сейчас становятся все надежнее

До вас никто не ездил, не убивал

ГАРАНТИЯ

Приемлемая цена

КОМПЛЕКТАЦИИ, есть все что в современных авто

Поддержка от государства, льготные кредиты и программы

Не сложный ремонт

Просто для недорогого тюнинга

Отрицательные моменты:

Это бюджетные машины (даже нет класса «С»)

Качество отделки и пластика салона (хотя в Х-РАЙ и ВЕСТА уже более-менее)

Не престижно (еще живет этот стереотип в нас)

Ломаются. Бывает и такое (особенно машины первых генераций)

Стоят на уровне иномарок. ДА сейчас ценник растет

В целом это очень практичная покупка. Если вам нужна машина чтобы ездить (по работе, в такси, на дачи, с детьми – ЛАРГУС бывает семиместный) то это ваш выбор. Это машины не для понтов, они «работяги».

ИТОГОВОЕ ЧАВО

Каждому свое, можно купить новый ВАЗ кататься и радоваться, а можно взять подержанную иномарку и вбухивать в нее бесконечно денег (если она дорогая), если готовы к этому бурите.

Мой выбор либо Б/Ушная импортная машина не из топов, в хорошем состоянии, желательно до 4 лет и до 500 000 рублей. Либо новый ВАЗ, свежей генерации ВЕСТА, Х-РАЙ, ЛАРГУС и прочие.

Сейчас видео версия смотрим.

А сейчас голосование, как вы думаете что лучше?





НА этом заканчиваю, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на наш канал.