Путин отменил техосмотр: причем тут ОСАГО?

Давно на сайте не было правовых новостей. И вот тут как «гром среди ясного неба», — президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения полиса ОСАГО! Хорошо это или плохо для рядовых автомобилистов? Нам сделали поблажку? Или же это завуалированное ужесточение? Подробно разберемся + видео версия …

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Лично мое мнение — что технический осмотр нужен. Иначе если устранить эту контролирующую структуру, завтра на дорогах появятся сотни, если не тысячи автомобилей которые будут разваливаться на скорости. Это как минимум ОПАСНО!

Как происходило обсуждение

Еще 15 июня 2021 года, Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла поправки в закон регулирующий ОСАГО.

Простыми словами, рядовым автовладельцам больше не нужно, проходить технический осмотр, получать диагностическую карту, для того чтобы продлить полис ОСАГО

А уже 2 июля, президент России Владимир Путин, подписал этот закон.

Правовая сторона вопроса

Закон заработает не сразу, а именно с 22 августа 2021 года. После этой даты сотрудник ГИБДД не сможет вас остановить и проверить диагностическую карту.

Также при оформлении ОСАГО, в страховой компании больше не нужно будет предъявлять документы о прохождении техосмотра.

Единственное кого это не касается, это водители такси, маршруток, а также автобусов

Многие мои читали и зрители моего канала (на YOUTUBE), просто – ЛИКУЮТ! Однако не все так просто

ЛИЧНО Я, считаю, что закон намного ужесточили, а не облегчили, давайте разбираться поступательно

Уже 1 марта 2022 года, за отсутствие документов о прохождении техосмотра будут штрафовать на 2000 рублей, такие поправки уже внесены в КоАП. Причем проверять диагностические камеры будут автоматически! ЭТО ВАЖНО. ТО есть никакой сотрудник ГИБДД, делать этого не будет, по городу разместят специальные камеры (коих сейчас огромное количество в любых населенных пунктах), они будут сверять номер вашего автомобиля, пробивать его по базе. И если у вас не окажется технического осмотра, штраф будет формироваться автоматически.

ПРИЧЕМ 2000 рублей, штраф за сутки. ТО есть если вы катаетесь 3 дня, без ТО и попадаете под такие камеры, соответственно – 6000 штрафа. Я уже боюсь представить, сколько будет за месяц или за два

Таким образом, все это переходит в юрисдикцию государства, именно они сейчас нас будут контролировать

Прохождение техосмотра и электронная база

Также будет модернизироваться работа по прохождению технического осмотра:

Пункты будут специализированными, которые получили специальные допуски у государства (по сути, сейчас они есть в каждом городе)

При прохождении будет фиксироваться вся информация об автомобиле: — номерной знак, цвет, пробег, состояние, фотофиксация. Также добавляются геокоординаты, время и дата

Диагностическая карта, при прохождении, будет заноситься в специальную цифровую базу (то есть камеры вам не страшны, штрафа не будет). При желании вы можете получить дубликат в бумажном виде

Кому не нужно проходить техосмотр?

Все остается как прежде:

Если у вас новый автомобиль (до 4 лет), проходить не нужно

Если у вас авто от 4 до 10 лет, проходить нужно раз в два года

Если авто старше 10 лет, проходить нужно каждый год

Единственное на новом автомобиле, нужно не забыть пройти ТО, когда истекает 4 года, а иначе просто попадете на штраф, причем не малый.

По итогу

Смотрите сейчас, мы с вами получаем как бы передышку в почти полгода. С 22 августа 2021 по 1 марта 2022 года. В этот период нас «трогать» не будут

Далее с 1 марта 2022 года, за каждый день езды без ТО, штраф – 2000 рублей

Контролировать нас будут камеры, а не какие-то сотрудники от которых можно откупиться

Раньше диагностическую карту можно было растянуть почти на два года. Например, вы проходите техосмотр 1 мая, ОСАГО соответственно тоже 1 мая. НО вам же никто не мешал на следующий год, продлить ОСАГО чуть ранее, скажем 1 или 15 апреля. Технический осмотр работает еще 15 дней, а поэтому вам, в страховой, никто не мог отказать (да и относились они к этому спустя рукава).

Сейчас же такой трюк не пройдет.

Для тех, кто не любит читать видео версия, смотрим

Как я считаю сейчас все просто ринуться проходить эту процедуру, нет желающих, после 1 марта 2022 года получать штрафы по 2000 рублей в день. А вот что делать с автомобилями которые выбили скажем катализатор, либо имеют трещину на лобовом стекле – это вопрос, скорее всего как был «договорняк», так он и останется, только цена вырастит. Это лично мое суждение, а на этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР