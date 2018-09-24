Буквально несколько дней назад, многие автомобильные сайты начали нести информацию об отмене транспортного налога в нашей стране. Что президент буквально «вчера» подписал такой указ, да и мало того простил все долги которые образовались у населения вплоть до 2018 года! Кстати многие мои читатели и зрители моего канала, начали мне писать — «УРА, НАКОНЕЦ-ТО!» НО я человек, который верит фактам (а не «надписям на заборах»). Поэтому сегодня будет разбираться, так ли это или нет. Как обычно будет видео версия в конце (кто не хочет читать, смотрим) …

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Начнем с печальной новости – никакого транспортного налога в 2018 году не отменили! Это все не правда (если говорить английским языком – «ФЕЙК»).

Какой был «вброс»?

НО что было вброшено, давайте разбираться и я перепечатаю ту новость, которая разошлась сотнями тиражей по всему интернету, итак:

«Президент РФ поставил свою подпись под законом № 335-ФЗ, согласно которому отменяется налог на транспорт и задолженности по нему. Начиная с 2018 года, транспортный налог не нужно будет уплачивать ни физлицам лицам, ни индивидуальным предпринимателям. Дорожные сборы включены в стоимость бензина и дизтоплива. Также спишутся все долги и пени по этому типу налога с 2015 года…»

Речь идет о 335-ФЗ (федеральном законе). НО как я не искал на сайте «КОНСУЛЬТАНТА ПЛЮС» хотя бы о намеке об отмене транспортного налога в 2018 году, так и не нашел! Нет вообще никакого упоминания в этом законе.

Я, конечно, понимаю владельцев тех сайтов что произвели этот «вброс», ведь это плюс к посещаемости их ресурсов, но зачем же так топорно то?

Списание долгов по налогам (436ФЗ)

Разобрались — отмены налога не было, а списание долгов было или нет? А вот как раз списание было, но оно опять было принято не в 2018 году, а в 2017! Если точно это было – 28.12.17

Суть в том, что списывалась задолженность (если такая имелась на 01.01.2015 года), но это был не только транспортный налог, но и на имущество, землю и т.д. НО с 2015 по 2018 год платить нужно как обычно!

Вот текст из закона 436-ФЗ (с сайта налоговой):

Для физических лиц списанию подлежит сумма налоговой задолженности по имущественным налогам (к которым относится транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог), образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015 , а также соответствующая сумма по пени, начисленная на указанную задолженность.

Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, которые ранее занимались предпринимательской деятельностью,списанию подлежит сумма налоговой задолженности по налогам, уплата которых связана с осуществлением предпринимательской деятельности(за исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу Российской Федерации), образовавшаяся по состоянию на 01.01.2015, а также соответствующая сумма по пени, начисленная на указанную задолженность, и задолженность по штрафам.

Именно этот ФЗ отменяет все пени и штрафы, БОЛЬШЕ НИЧЕГО!!!

Откуда могут расти ноги?

Скорее всего все эти ресурсы немного поторопились, в каком плане. Действительно в гос.думу был внесен законопроект который мог бы (ключевая приставка «БЫ»), отменить транспортный налог.

Номер законопроекта 480908-7, от 5 июня 2018 года. НО он так и не был поддержан депутатами. Таким образом, его переместили в архив из-за нецелесообразности.

Как это объясняло правительство. ДА все просто – транспортный налог, который взымается с граждан, поступает напрямую в региональную казну для произведения ремонта и строительства новых дорог. Если бы его отменили, тогда бы именно региональные власти не смогли бы строить новые трассы и поддерживать в хорошем состоянии старые. Вот и все. Именно поэтому законопроект свернули.

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать. Лично я сейчас вижу, что строятся новые дороги, именно в моем городе. ДА причем, не абы как, а со срезанием старого слоя и укладкой нового двойного, причем верхний слой это новый высокотехнологичный. Подвижки есть практически в любом городе.

Так многие пишут, вот лучше бы вложить эти налоги в бензин!!! Это да, но насколько повысится топливо в цене? Например, у нас 95-й стоит около 42 рублей, а в соседней стране (не будем указывать пальцем) около 80 рублей. Я плачу налог в 4500 рублей в год (у моего авто — 150 л.с.), а они нет! НО кто в выигрыше?

НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.