Отмена штрафа за тонировку 2019. Подробно + видео версия

Буквально 1 июля 2019 года, по интернету начали ходить слухи (да и различные видео) о том, что штраф (или запрет) на тонировку хотят отменить. Что теперь как минимум можно тонировать боковые передние стекла, и никакого наказания за это не будет! Правда это или чья-то преднамеренная ложь? Откуда пошел такой шум? Я решил разобраться, как обычно будет текстовая версия + видео …

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Почему именно 1 июля 2019 года? ДА просто в этот день вступают некоторые поправки к законам, которые кстати касаются ксенона и много чего еще (в этом материале про это говорить не будем). НО про тонировку здесь и речи нет! Так откуда же ветер дует?

Законопроект об отмене запрета на тонировку

Еще 24 июня 2019 года, депутат от ЛДПР, а по совместительству «Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов», Ярослав Нилов, высказался, что его фракция внесла предложение в Госдуму, что штраф за тонировку нужно отменить!

Оказывается, что это несет сплошные плюсы, так например:

Меньше нагревается салон

Уменьшается расход топлива, нужно меньше энергии, чтобы охладить салон, ведь он не так сильно нагрет

Улучшается безопасность, потому как солнце не слепит в боковые стекла

Улучшается пассивная безопасность. Например, если у вас лежит какая-то дорогостоящая вещь, скажем дорогой смартфон, то вор пройдет мимо он просто не увидит ее из-за тонировки

Ощущение комфорта для некоторых граждан, ведь многие не любят когда на них смотрят, особенно если это дорогие авто

Как видите логика, в отмене есть. И причем не малая.

Также я хочу отметить, что Ярослав Нилов, призывает тонироваться умеренно, то есть только боковые стекла, а лобовое так и оставить под запретом! Это важно …

Потому как тут же набежали противники этого закона и начали кричать о вреде тонировки

Какой вред от тонировки?

Противники включили старую пластинку, про большой вред, и что нельзя разрешать ни в коем случае! Причем один из депутатов Госдумы, буквально дословно заявил – «тонировать лобовое стекло – какой бред!» Хотя Нилов, про «лобовое» даже слова не сказал, он вел разговор только про боковые.

Отрицательные моменты:

Плохой контроль над дорогой, особенно ночью. Как мне кажется это притянуто за уши. Противники говорят, что при плохо освещенной дороге повороты контролировать будет сложнее. НО постойте, при плохом освещении, что есть тонировка, что ее нет. В любом случае контроль над дорогой будет никакой. Если вы едите по лесу, где нет ни фонарей, ни подсветки (что говорится «глаз выколи»), тонировка вам не поможет и не помешает.

Ночью, плохо видно боковой автомобиль. НО постойте, у него же должна быть обязательная подсветка (как минимум габариты), как максимум фары головного света. Почему же его вы будете плохо видеть? А если он ночью движется без фар, так опять пленка на боковых стеклах вам не помешает, даже без пленки вы его можете не увидеть

В Кавказском регионе, обусловлено безопасностью. Как пишут многие (даже высокие чины), что в этом регионе в тонированных авто, могут ездить террористы (чуть ли не с автоматами Калашникова за рулем), также могут везти третьих лиц против своей воли, женщин и т.д. И что передняя полусфера в любом случае должна быть прозрачной, чтобы было видно водителя и пассажира спереди

Все эти пункты (кроме третьего), не совсем состоятельные. У меня было много различных автомобилей и практически все они были тонированные (обычно брал хорошую американскую пленку). И никакого дискомфорта, я не чувствовал ни днем, ни ночью.

Насчет третьего пункта, Кавказ, это не вся Россия и можно постараться найти компромисс (про это чуть ниже).

Что говорит закон? Правда или нет?

Так в итоге отменили штраф за тонировку или нет? Друзья проверяется это очень легко и просто, достаточно зайти и почитать закон в новой редакции (от 01.07.19), хотя бы через тот же «КОНСУЛЬТАНТ – ПЛЮС».

Зашел – почитал, как была часть 3.1 статьи 12,5 КОАП РФ, так она и осталась. Никаких изменений –ШТРАФ 500 рублей

То есть сейчас действует запрет и никто его не убрал, как мне кажется, предложение что представила партия ЛДПР, даже не прошло первое чтение в Госдуме (либо это очередной пиар, на больной для автомобилистов теме).

Реакция граждан

Знаете, я даже не хотел освещать эту тему. Потому как вроде бы уже все улеглось и смысла муссировать ее нет!

НО вчера было воскресение. Ехал я от своей мамы, на машине (а она живет у меня на другой части города), обычно по пути мне встречается пару экипажей, которые просто проверяют документы. НО не вчера, их было АЖ 12! Причем со специальным оборудованием. Останавливали достаточно большое количество автомобилей, у которых были тонированы передние боковые стекла.

Я остановился у такого экипажа, спросил что происходит. НА что мне сотрудник ГИБДД, ответил, что с первого числа количество тонированных машин стало расти просто в разы! Вот они с ними и борются. Народ видно — «слышал звон, да не знает где он». Кто-то ляпнул, что штрафы за тонировку отменили, и все давай закатывать стекла обратно (не проверяя информации).

Еще раз никакой ОТМЕНЫ (на июль 2019) – НЕТ! Все это просто «хотелки» граждан. Будьте бдительны.

Какой выход?

Это извечная тема, но у меня есть предложение, которое, возможно бы устроило почти всех. Не нужно делать 100% отмену тонировки, просто нужно убавить порог светопропускания боковых стекол.

Например, сейчас он составляет 70%, почему бы не убавить этот порог до 40 или даже до 30%?

Я раньше работал на СТО и поверьте, это совсем не темные стекла. Лицо водителя, возможно вы и не разглядите, но силуэт будет видно точно.

Какие плюсы?

Безопасность страдать не будет, если человек едет с КАЛАШОМ, то это будет видно.

Также будет видно, если кото-то мучают на переднем сидении

Светопропускание в 30 — 40% будет способствовать меньшему нагреву салона, все же это тонировка

Соответственно экономия на топливе

Водители будут видеть, что власть их слышит и идет им на встречу

НУ и не будет эффекта аквариума, все же стекла будут немного темнее, чем штатные

Причем запретить закатывать лобовое стекло (для него никакой отмены быть не должно). Мне кажется с тонировкой в 30 – 40 % светопропускания боковых элементов — выиграют все! Вот вам и консенсус.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР