Многие дилеры заказывают для тест-драйвов новые автомобили, они их брендируют (то есть обклеивают рекламой), а после любой желающий может покататься на них и оценить машину что говорится «на ходу». Как правило, заказываются максимальные комплектации (ну или почти максимальные). Эксплуатируют их не долго! А что происходит с ними потом? ДА их банально продают (бывает, что обычным гражданам, что говорится с улицы, а не своим). И вот тут-то возникает большое вопрос – а стоит ли покупать такой вариант или все же нет? Какие есть подводные камни? Давайте разбираться …
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Если честно, то мне задали этот вопрос после моей статьи — про годовалые автомобили (почитайте интересно). НО покупка из салона официального дилера, это немного другое. Здесь есть ряд больших плюсов, однако есть и реально минусы.
Положительные моменты
Как я считаю плюсов такой покупки много, все потому что дилер это вам не разводила с улицы, если он входит в перечень официальных на сайте марки, то можете быть уверены, что работает он честно и вероятность развода здесь снижается. ИТАК, давайте по пунктам:
- Нет проблем с оформление документов. Все машины юридически чистые
- Гарантия производителя обязательно остается
- Как я уже писал выше, комплектация будет максимальная или почти максимальная
- Используется примерно около 1, максимум 1,5-2 года, далее продается
- Пробег небольшой, если только это не горячая новинка.
- Как правило цена занижена, зачастую бывает меньше рынка, чтобы авто быстро продался
- Скорее всего, будет установлена сигнализация, защита картера, зимняя резина + некоторые «плюшки» вроде подкрылков и ковриков
- НА тест-драйвах с вами ездит менеджер, который не даст вам рвать авто, да и маршрут будет проработан так чтобы дороги были как минимум без ям.
Если честно, то такие машины очень часто расходятся по своим, то есть они не дожидаются «левого покупателя» с улицы, ведь предложение реально очень хорошее. Причем зачастую информация о продаже варианта с тест-драйва не выходит за пределы салона официального дилера. А вот если вышло, то нужно как минимум проверить этот экземпляр.
Отрицательные моменты
И они тоже есть без них никуда. И этот вариант может быть небольшим разводом, который как минимум нужно проверить.
- Могут быть битые машины, а вы думаете авто с тест-драйва не бьют? Еще как бьют, бывает очень сильно
- Если это горячая новинка, скажем из бюджетного класса, то пробег на ней может быть большой. Лично сам знаю, что какая-нибудь «КРЕТА» практически вообще не стоит на месте, постоянно не тестах. Понятно что это не 50000 км, но в больших городах около 30000 вполне реально
- Салон «горячего авто» может быть уже потрепан, как минимум потертости на дверях и салоне.
- На кузове могут быть сколы. А на лобовом стекле трещинки
- Зачастую менеджеры ездят на них домой, на работу или с работы, как правило такие авто никто не жалеет, то есть летают по рельсам и ямам. Что уменьшает жизнь подвеске и прочим агрегатам
- Движки почти никогда не греют! Завел и поехал. ДА и зачастую моторы крутят даже на холодную.
НО в целом минусов не так много, и зачастую они «притянуты за уши»!
Какой вывод
Так брать или нет? В целом – плюсов больше, решать то конечно вам, брать такие автомобили можно, но желательно досконально проверять. У меня есть несколько друзей, которые покупали такие варианты. Проблем особо каких-то не испытывали. Правда они брали машины представительского класса, то есть не рядовые «СОЛЯРИСЫ». Такие экземпляры ОЧЕНЬ редко тестируются, менеджер так и говорил, что могли стоять неделями, прежде чем кто-то приедет, из этого следует — берете в хорошей комплектации, да еще и с максимальной скидкой, которая может доходить до 15%.
Сейчас небольшое видео в тему смотрим.
А на этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, подписываетесь на обновления. Будет интересно.
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