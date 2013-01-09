Многие дилеры заказывают для тест-драйвов новые автомобили, они их брендируют (то есть обклеивают рекламой), а после любой желающий может покататься на них и оценить машину что говорится «на ходу». Как правило, заказываются максимальные комплектации (ну или почти максимальные). Эксплуатируют их не долго! А что происходит с ними потом? ДА их банально продают (бывает, что обычным гражданам, что говорится с улицы, а не своим). И вот тут-то возникает большое вопрос – а стоит ли покупать такой вариант или все же нет? Какие есть подводные камни? Давайте разбираться …

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Если честно, то мне задали этот вопрос после моей статьи — про годовалые автомобили (почитайте интересно). НО покупка из салона официального дилера, это немного другое. Здесь есть ряд больших плюсов, однако есть и реально минусы.

Положительные моменты

Как я считаю плюсов такой покупки много, все потому что дилер это вам не разводила с улицы, если он входит в перечень официальных на сайте марки, то можете быть уверены, что работает он честно и вероятность развода здесь снижается. ИТАК, давайте по пунктам:

Нет проблем с оформление документов. Все машины юридически чистые

Гарантия производителя обязательно остается

Как я уже писал выше, комплектация будет максимальная или почти максимальная

Используется примерно около 1, максимум 1,5-2 года, далее продается

Пробег небольшой, если только это не горячая новинка.

Как правило цена занижена, зачастую бывает меньше рынка, чтобы авто быстро продался

Скорее всего, будет установлена сигнализация, защита картера, зимняя резина + некоторые «плюшки» вроде подкрылков и ковриков

НА тест-драйвах с вами ездит менеджер, который не даст вам рвать авто, да и маршрут будет проработан так чтобы дороги были как минимум без ям.

Если честно, то такие машины очень часто расходятся по своим, то есть они не дожидаются «левого покупателя» с улицы, ведь предложение реально очень хорошее. Причем зачастую информация о продаже варианта с тест-драйва не выходит за пределы салона официального дилера. А вот если вышло, то нужно как минимум проверить этот экземпляр.

Отрицательные моменты

И они тоже есть без них никуда. И этот вариант может быть небольшим разводом, который как минимум нужно проверить.

Могут быть битые машины, а вы думаете авто с тест-драйва не бьют? Еще как бьют, бывает очень сильно

Если это горячая новинка, скажем из бюджетного класса, то пробег на ней может быть большой. Лично сам знаю, что какая-нибудь «КРЕТА» практически вообще не стоит на месте, постоянно не тестах. Понятно что это не 50000 км, но в больших городах около 30000 вполне реально

Салон «горячего авто» может быть уже потрепан, как минимум потертости на дверях и салоне.

На кузове могут быть сколы. А на лобовом стекле трещинки

Зачастую менеджеры ездят на них домой, на работу или с работы, как правило такие авто никто не жалеет, то есть летают по рельсам и ямам. Что уменьшает жизнь подвеске и прочим агрегатам

Движки почти никогда не греют! Завел и поехал. ДА и зачастую моторы крутят даже на холодную.

НО в целом минусов не так много, и зачастую они «притянуты за уши»!

Какой вывод

Так брать или нет? В целом – плюсов больше, решать то конечно вам, брать такие автомобили можно, но желательно досконально проверять. У меня есть несколько друзей, которые покупали такие варианты. Проблем особо каких-то не испытывали. Правда они брали машины представительского класса, то есть не рядовые «СОЛЯРИСЫ». Такие экземпляры ОЧЕНЬ редко тестируются, менеджер так и говорил, что могли стоять неделями, прежде чем кто-то приедет, из этого следует — берете в хорошей комплектации, да еще и с максимальной скидкой, которая может доходить до 15%.

Сейчас небольшое видео в тему смотрим.

А на этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ, подписываетесь на обновления. Будет интересно.