В последнее время очень много шумихи около так называемого «кругового движения», все дело в том, что недавно были приняты поправки в ПДД и они коснулись пункта 13.11, сейчас разработаны новые правила которые описаны в дополнении 13.11(1). У моих читателей и зрителей возникло сразу много вопросов – «как теперь двигаться по кругу», «кого пропускать, а кого нет», «все ли круги теперь главные» и т.д. Сегодня я постараюсь простыми словами доступно объяснить, что и как, обязательно будет и видео версия …

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Собственно изменений не так много, но они как я считаю существенные и убирают большое количество знаков (приоритета), которые сейчас просто не зачем ставить. НО для начала давайте вспомним, что и как регулировалось.

Что такое перекресток с круговым движением?

Это участок дороги, в котором посередине стоит «остров», его огибает дорога по кругу. Автомобили двигаются по нему против часовой стрелки (в нашей стране, где правостороннее движение).

Въезда регулируется специальным знаком 4.3 (круговое движение), либо другими знаками приоритета, разметкой (если они имеются)

Как правило, такие перекрестки не подвергаются регулировке, на них не устанавливаются светофоры, приоритет движения получают (с 8.11.17) те кто по нему двигаются (то есть их должны все пропускать).

Поворотные огни (поворотники), во время преодоления «круга» не является обязательным условием (то есть включать не нужно), и их нужно использовать только тогда, когда водитель намерен перестроиться из одной полосы в другую, либо съехать с «кольца».

Что было раньше (до изменений в ПДД)?

Читаем пункт 13.11, там все описано (я постараюсь пересказать своими словами, чтобы лучше понять):

Если перекресток с круговым движением никак не регулировался, то есть не было знаков приоритета на въезде на него, разметки и прочего – то он признавался «РАВНОЗНАЧНЫМ» и на нем действовало «правило правой руки». Вы должны были пропускать тех кто заехал на круг справа

Знаки приоритета на въезде на круговое движения, допустим стояли – «уступи дорогу», «STOP» и прочие. Таким образом, вы понимали что кольцо главное и вы должны пропускать машины которые по нему двигаются

Изменение главной дороги. Зачастую главная дорога могла заходить на кольцо и огибать его либо полностью, либо частично. А так как главная дорога является приоритетной, мы пропускали авто которые по ней двигались.

Как правило, раньше кольцо ограждали указателями «уступи дорогу» (если в этом была задача) и оно все равно было главное.

Что поменялось сейчас (8.11.17)

Что несет в себе пункт 13.11(1), выписка из ПДД:

При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку. (п. 13.11(1) введен Постановлением Правительства РФ от 26.10.2017 N 1300)

Таким образом, получается, что сейчас этот синий круглый знак с белыми стрелками (4.3) обозначает приоритет движения, если вы заезжаете на круговой перекресток и перед вами этот знак, то вы ОБЯЗАНЫ пропустить всех кто по нему движется.

Сейчас уже не действует правило «правой руки», про которое я рассказывал в первом пункте

Второй пункт (когда такой перекресток ограждался приоритетом — «уступи дорогу», «STOP» и прочие), теперь необязательны! Просто ставим «круговое движение» и водитель должен уступать тем, кто движется по кругу

Третий пункт, про главную дорогу остается почти без изменений. Если главная дорога заходит на кольцо, то она по умолчанию главная, и вам нужно уступать всем кто на ней движется. Бывает и такое что эти два обозначения могут находиться рядом, и как бы дублировать друг друга.

Все ли «кольца» теперь главные?

НЕТ, ДРУЗЬЯ, НЕ ВСЕ! Это ошибочно, что теперь любое «кольцевое движение» является главным! Приоритетными являются только те, которые помечены знаком «4.3». Если его нет, тогда применяются обычные правила, описанные в 13.11 ПДД. То есть правило «правой руки» (если нет вообще никаких обозначений и разметки), учитываем знаки приоритета («уступи дорогу» и «STOP»), а также отклонения главной дороги.

Еще раз друзья, если есть знак 4.3 «круговое движение» — тогда пропускаем всех, кто движется по кольцу, если его НЕТ — руководствуется пунктом 13.11 ПДД РФ

Вот собственно и все, как видите ничего сложного, но рассказать про это стоит, сейчас видео версия смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю было интересно – ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.