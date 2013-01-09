Не так давно я писал статью – когда лучше покупать автомобиль. Но после того как автомобиль куплен, через некоторое время (логично) его хочется продать, ну скажем через три или более лет (банально надоел, не понравился, уже старый и т.д.). Однако цена может значительно отличаться (примерно на 5 – 10% от времени года), причем в одно время машины быстрее продаются, в другое могут стоять неделями и не одного звонка. Не знали об этом? Сегодня я предлагаю подумать — когда лучше заниматься продажей и получить максимальную выгоду …





СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Любой перекупщик знает горячие времена года для продажи автомобиля, и оно делится не до нового года и после как многие думают (хотя здесь тоже есть рациональное зерно), здесь идет деление именно по три месяца, а именно весна, лето, осень и зима. В один промежуток времени, авто уходят как горячие пирожки, и нормальных реально мало на рынке, а в другой промежуток продавать будете очень долго. Но от чего это зависит?

Психология водителя

В этом нет ничего странного, как и вся жизнь человека в одни промежутки она ускоряется, нам хочется путешествовать, ездить в гости, на природу, купаться загорать. А в другие промежутки она замедляется – мы лежим под пледом и боимся выйти на улицу, чтобы не замерзнуть, не попасть в ледяную колею, или глубокий сугроб из которого выбраться очень сложно.

От этого зависит и спрос на автомобили. Как правило, в теплые времена года, он намного выше причем значительно, на 20 – 30%, а вот в холодные спрос падает, можно сказать практически останавливается.

Хотя есть еще один фактор продаж, но он можно сказать из ряда вот выходящий, это всевозможные финансовые кризисы. Все мы помним 2014 год (его конец), когда с полок сметалась электроника, а из салонов дилеров, автомобили расходились как «горячие пирожки», народ боялся, что деньги обесценятся и превратятся в бумагу (цены взлетят), вот и вкладывались куда возможно.

Однако опять же повторюсь, скорее всего второго такого сценария – не будет, хочется верить что политическая и экономическая обстановка стабилизировались в нашей стране.

Ликвидность марки или модели

Второй вопрос – это ликвидность, если не знаете что это такое – банально привлекательность для покупки на вторичном рынке. ТО есть если машина популярная, за ней стоят очереди, то на «вторичке» она также очень быстро продается. НЕЗАВИСИМО, какой месяц за окном, холодно или жарко.

Для примера, когда появились первые «Солярисы», люди стояли за ними по полгода – год в очереди. Другие, которые купили первыми, могли покататься эти 6 – 12 месяцев и без проблем продать его (покупали в первые несколько часов), особенно если цена была очень привлекательная. Сейчас ситуация повторяется с «КРЕТОЙ», также очереди, также стоят по три – шесть месяцев.

Цена

Стоит упомянуть еще про стоимость. Если вам нужно срочно продать ваш авто, и вы готовы снизить цену на привлекательную для покупателя отметку, тогда ваша машина может уйти ОЧЕНЬ быстро — буквально за несколько часов. У меня уже были такие примеры, так продавали мои друзья. Например машина оценена в 500 000 рублей, этот показатель в рынке (то есть не больше, не меньше), но человек скидывает 50 000, и авто забирают за пару часов (через объявление на АВИТО).

Но все же мы собрались поговорить о различных временах года, я их разбил на две категории

Осень – зима (до и после нового года)

Это самое НЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ время для продажи автомобиля. Начинается оно примерно с сентября месяца и длится вплоть до конца февраля.

ПОЧЕМУ? ДА все просто, машины становятся — не нужны примерно для 15 – 20% автомобилистов. Многие их ставят на прикол в гаражи или на стоянки, зимой не эксплуатируются. В основном это пожилые люди, которые покупают авто только для передвижения на дачу или природу, зимой они сидят дома. Также новички, те кто получил права в этот год, банально зимой они бояться ездить из-за снежных заносов, льда, и холодов. Есть просто те, кто считает морозы и снежную кашу, не приемлемыми условиями для эксплуатации.

Так или иначе, осенью – зимой становится свободнее на дорогах, опытные автолюбители это знают.

Именно поэтому цены на машины падают, потому что снижается спрос (можно ждать звонков потенциальных покупателей очень долго). А нет спроса, что-то нужно делать – а именно снижать стоимость своего «железного коня».

Есть еще один фактор, это то, что после нового года, машина становится на год старше, это тоже снижает цену.

Если есть возможность, терпите до весеннего периода, до марта – апреля.

Весна – лето

Весенний период, а именно апрель – май, ЭТО САМОЕ ГОРЯЧЕЕ И ВЫГОДНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ! Причем потребительский спрос начинает расти «лавинообразно», примерно с 1 – го апреля. Именно в это время вы можете продать самый не продаваемый экземпляр, покупателей ну очень много. Чем вызван такой спрос? Да все просто, начинаются дачи деревни, народ готовится к садово-огородному времени. Поэтому даже те «подснежники», которые не ездили зимой, начинают выползать на дороги нашей родины. Поэтому спрос ОЧЕНЬ высокий. Это самое лучшее время — продажи своего авто. Причем отдадите без каких-либо дополнительных приложений, под ними я имею в виду — зимнюю резину, съемный багажник и т.д. Весной это можете оставить в гараже, затем сможете продать за отдельную цену.

Второй по популярности сезон это лето, особенно начало. Тут покупают те, кто не успел купить автомобиль весной, так сказать немного протянул и ждал более подходящей цены. Также можно выгодно отдать, но уже придется «прикладывать» зимнюю резину, здесь покупать более избирательный.

Вот собственно и весь расклад, многие перекупщики это знают и заранее готовятся именно к весеннему сезону. От себя скажу, продавал свой авто весной, цена была в рынке (не больше, не меньше), но был не битый и не крашенный, ухаживали как положено — ушел за несколько часов.

Сейчас видео версия, смотрим.



На этом заканчиваю, думаю моя информация была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.