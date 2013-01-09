МЫ уже с вами говорили — когда лучше продавать автомобиль, многим этот материал понравился, и меня попросили написать и снять продолжение только уже о покупке машины. Когда это лучше делать, в какой сезон года. Причем здесь есть два основных вопроса – один касается Б/У авто (с пробегом), другой новых из автосалона. Что же разберем все «по полочкам», как обычно будет видео версия в конце, так что читаем смотрим …

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Зачастую такая крупная покупка как автомобиль планируется за несколько месяцев, а то и лет заранее. Поколение постарше просто копит деньги (у них такой менталитет), поколение моложе привыкло брать кредиты и покупать здесь и сразу. Но и тех и других интересует экономия, в какой период года она самая максимальная, ведь зачастую автосалоны (дилеры могут делать ОЧЕНЬ хорошие скидки).

Ликвидность марки и модели

Знаете если марка или модель популярна на данный момент (опять же вспоминаем Солярис или Крету), то жди — не жди выгодного предложения или цены – банально можешь не дождаться. За такими вариантами гоняется очень много покупателей и поэтому очереди стоят по 3 – 6 месяцев. Здесь купить дешево или с хорошим предложением не получится. Скорее всего, вам навяжут не нужное (или завышенное в три раза) дополнительное оборудование. ДА и Б/У такие варианты купить сложно, люди так просто их продавать не будут, стоимость будут держать достаточно высоко

Очень часто такие машины называют «народными», кстати сейчас этот сегмент растет просто гигантскими шагами, как правило это «B-класс». Однако есть и некоторые представители С и даже D класса.

Поэтому нужно самому «мониторить» рынок, ведь как я писал выше, иногда просто можете не дождаться выгодного предложения.

Весна – лето

В самом начале я хочу пробежаться по временным рамкам года. Начну пожалуй с самого НЕВЫГОДНОГО времени, это весна и лето. Особенно весной стоимость даже подержанных машин может вырасти. ДА и новые как правило растут в цене (на уровень инфляции) именно весной, примерно апрель – май. Почему такое происходит, да потому что многие автомобилисты выходят из «зимней спячки» переобуваются на летнюю резину и нацеливаются на дачи, сады, огороды, природу, рыбалку и т.д., чего зимой просто нет. Также «новые водители» которые отучились в осень – зиму, предпочитают начинать свой водительский стаж именно с теплого периода, как правило с мая месяца, поэтому и ищут железного коня в этот период года.

Спрос на рынке большой, а вот предложения (особенно на рыке подержанных авто) не всегда соответствует — стоимость лезет вверх! Простое и логичное объяснение.

Поэтому если задумали брать в этот период, будьте готовы выложить большую сумму, продавцы не идут на уступки – ОДНОЗНАЧНО!

Осень – зима (до нового года и после)

Здесь как уже становится понятно, наступает самое выгодное время. Именно зимой покупать автомобиль можно с хорошей скидкой или вам подарят зимнюю резину, сигнализацию или еще какое-то нужное оборудования, а вот так вот на минуту зимние покрышки стоят очень не дешево, особенно если у вас размерность уже от R16 и выше. Подержанные машины также падают в цене, причем продавцы реально могут уступить хорошую сумму

Причин такого падения много. Заканчивается активный летний сезон, многие ставят транспортные средства на прикол (так сказать консервируют на зиму). Потребительская активность падает, получается предложений продажи на рынке больше, чем покупателей.

Бывает, висит объявление днями и ни одного звонка. Вот и стараются продавцы как-то простимулировать, а самый большой стимул привлекательная цена.

Если брать новые варианты из салона, то здесь есть определенный рубеж это новый год. Если автомобиль не продали в этом году, то в следующем он будет уже годовалый, покупатели смотрят на него уже не так охотно. Вот и делают иногда ОЧЕНЬ большие скидки, например на машины представительского класса, могут доходить до 200 – 300 000 рублей.

Смена модельного ряда

Если смотреть опять же на новый автомобиль, то иногда выгоднее покупать старое поколение, чем новое. Объясню что я имею в виду, производитель через два – три года модернизирует свои популярные модели, делается либо рестайлинг (меняются обвесы, чуть меняется салон, добавляются новые «фишки»), либо меняется технически (новая техническая база, двигатели, коробки, ну и новый дизайн). И какое-то время, продаются два авто сразу, но старое поколение перестают производить и так сказать распродают остатки. Понятно, что многие хотят купить новую модель, а на старую спрос падает многократно, для того чтобы их распродать делаются очень хорошие скидки. Если для вас не принципиально какой авто покупать, можно рассмотреть этот вариант.

Кстати и для подержанных машин эта схема также работает, как только выходит новое поколение в автосалонах, старое на Б/У рынке также дешевеет, вы можете торговаться и требовать скидку.

Слишком привлекательная цена

В заключение хочется сказать пару слов про «развод» на рынке как новых, так и подержанных авто. Если цена слишком привлекательная, то стоит задуматься над ней.

Если это новый автомобиль, причем продается в другом городе скажем в Москве или Питере, цена у него ниже (причем значительно) чем рекомендованная производителем – стоит задуматься над этим. ЗАПОМНИТЕ — она не может быть ниже, чем на сайте официального производителя. ЭТО ЧИСТОЙ воды развод. Вы приезжаете в такой типа салон – начинаете оформлять покупку – а стоимость вырастает на 20, а то и 30%! В итоге вы покупаете машину дороже, чем у официального дилера. Защититься от таких салонов можно легко и просто, посмотрите на официальном сайте марки, всех официальных дилеров, стоит покупать именно у них. Они следят за репутацией, а поэтому развода здесь точно не будет.

Если берете подержанный авто и цена очень низкая (причем этот вариант стоит долго и не продается), то я вам советую взять с собой человека который разбирается в машинах (можно обратиться к «перекупу»). Просто так она не может быть низкой, значит есть битые и причем сильно детали кузова, есть проблемы с мотором или трансмиссией, либо есть проблемы с документами. Вот на это все и нужно проверить.

Сейчас видео версия смотрим

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