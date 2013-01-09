Сейчас автомобили мягко сказать выросли в цене. Поэтому купить новый из салона, многие просто не тянут (даже в кредит). На этом фоне выгодно выглядит рынок подержанных машин! Однако есть очень «лакомые» предложения, например продажа годовалой иномарки, с минимальным пробегом, привлекательной ценой и комплектацией. ОДНАКО! Почему ее продают, ведь многие не ходят даже года (не редки объявления в 8 – 10 месяцев эксплуатации). Какие есть плюсы и минусы такой покупки! ВСЕ ОЧЕНЬ НЕ ОДНОЗНАЧНО …

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Моя статья основана только на моем личном опыте, и зачастую он – «реально печальный». У меня бывали случаи когда такие авто продавали мои друзья, а бывали когда покупали и дальше не знали что с ними делать, потому как все было очень печально. Что же разберем все по полочкам, положительные и отрицательные моменты, также будет видео версия в конце.

Для начала я хочу пробежаться по плюсам такой покупки. Они есть и их реально много.

Плюсы от покупки годовалой машины

Первым плюсом может быть цена. Иногда цена падает примерно на 20 % (особенно если это большие и мощные варианты). А если человеку срочно нужны деньги, то можете получить и большую скидку.

Малый пробег. Годовалая машина, скорее всего, будет иметь минимальный пробег, то и дело в объявлениях красуются цифры 3000 – 5000, ну максимум 10000 км.

Получаете сразу. То есть можно прийти в салон и выбрать именно тот автомобиль, на который вы смотрите. И грубо, через час уже уехать на нем. Также и с частным лицом, приехали, понравилось – купили, никаких очередей.

Как правило, уже стоят: — система сигнализации, защита, магнитола, всякие коврики и сетки, а также есть два комплекта резины (зимняя и летняя).

Но вся интрига в другом, а именно в минусах. Вот тут то и раскрывается вопрос – почему продают годовалые варианты.

Минусы такой покупки

Давайте посмотрим правде в глаза. Конечно, есть вариант, что человек купил автомобиль и он ему разонравился. Но таких, как правило, очень мало, как говорят психологи, таких меньше 5-7 процентов. Потому как, прежде чем купить — человек подсознательно ищет информацию, смотрит видео, читает, ездит на тест–драйвы, ставит дополнительное оборудование, покупает зимнюю резину. Поэтому выбор человека сознательный. Исходя из этого, вряд ли авто ему надоест через полгода – год.

Продажа такого авто — обоснована авариями. И это практически 90 % причина продажи почти нового агрегата. Причем чем сильнее авария, тем быстрее, после восстановления пытаются продать – такова реальность. Сам не понаслышке знаю несколько знакомых, которые по неопытности, разбивали свои автомобили, а после восстановления реально их «впаривали». Причем разбиты были конкретно, так что им морду отрезали, ладно если делали на хорошей станции, там еще выдерживают геометрию, а вот если это дядя Вася из гаража? НА таком восстановленном «аппарате» просто страшно ездить. Потому как она может реально развалиться.

Отбивание автомобиля . Практически повторяется с пунктом 2, но специально вынес в отдельный пункт. Есть достаточно «ушлые» ребята, которые покупают машины с целью на нем заработать, причем берут дорогие иномарки. И затем начинают его подставлять в различные аварии, затем ремонт и опять авария. Все это делается для того чтобы получить деньги со страховой. А вот ремонт, очень дешевый с применением китайских дешевых запчастей, через год это не авто, а просто конструктор . Правда сейчас лавочку прикрывают, новый закон ОСАГО подразумевает ремонт, а не выплату!

. Практически повторяется с пунктом 2, но специально вынес в отдельный пункт. Есть достаточно «ушлые» ребята, которые покупают машины с целью на нем заработать, причем берут дорогие иномарки. И затем начинают его подставлять в различные аварии, затем ремонт и опять авария. Все это делается для того чтобы получить деньги со страховой. А вот ремонт, очень дешевый с применением китайских дешевых запчастей, через год это не авто, а просто . Правда сейчас лавочку прикрывают, новый закон ОСАГО подразумевает ремонт, а не выплату! Большой износ. ДА-да, вы не ослышались. Большой износ может быть и за год. Например — работал в такси или в доставке. Ну я вообще молчу о микроавтобусах, типо ГАЗЕЛЬ или FORD, на городских маршрутах особенно в столице, эти автомобили могут 1000 километров в день намотать, а это 30000 в месяц или 360 000 в год. НЕ хило? Теперь подумайте, в каком состоянии будет такой годовалый вариант? Как правило, через год от них стараются избавиться, скрутив счетчик пробега, ибо все соки из него высосаны. И если вы его купите, то проблем с ним вы будет предостаточно.

Кредитный автомобиль. Следующей в причиной может быть — кредитное обременение. На 100 % не законно. Про это я уже писал. Но повторюсь еще раз. Опять же «ушлые» ребята, берут автокредит, внеся за него минимальный платеж, обычно это 10 % от стоимости. Банк отбирает у них ПТС, потому как автомобиль в залоге, и продать его нельзя. Вроде все хорошо. Но эти «ушлые» парни идут в ГИБДД, где выписывают дубликат ПТС, причем ГИБДД, любезно его выдает. Затем такой, как правило, полугодовалый или годовалый авто продают. И уже новый владелец просто попадает на бабло. А след этих «ушлых» парней уже простыл. Сейчас также вроде как лавочка прикрывается, все обремененные транспортные средства должны быть в базе ГИБДД.

Во так вот. Ребята будьте осторожны при покупке такого варианта!!! Иначе можете потерять и деньги и автомобиль (особенно помним схему — пункт 5).

Небольшие советы перед покупкой

Теперь несколько моих личных рекомендаций, чтобы не попасть в руки мошенников и кидал.

Если продают такую машину с малым пробегом, в максимальной комплектации за очень дешевую цену, не введитесь на это. Тут скорее всего что-то не чисто.

Попросите у продавца сервисную книжку и обязательно гарантию производителя. ПОМНИТЕ, сейчас практически все производители дают гарантию от 3 до 5 лет или 100 000 – 150 000 километров пробега. Если продавец мнется, утверждая что-то типа – «да на кой эта гарантия нужна…..», «у меня этой гарантии нет». Тут уже что-то не чисто. Автомобиль новый (причем, если это иномарка), ремонт дорогой! Редкий человек, добровольно сойдет с гарантии. Значит, его сняли с гарантии, и скорее всего за аварию. Это самый простой способ выявить аварийный экземпляр

Покупайте автомобили, особенно это касается столицы, в компаниях которые несут ответственность за юридическую чистоту. Они их сами проверяют, и реально в таких компаниях нет кредитных авто. Если вам понравился экземпляр с рук, а вы не знаете его историю. Обратитесь в компанию по проверки юридической чистоты, сейчас их становится много. Лучше отдать пару тысяч и быть спокойным, чем потерять все и деньги и машину (пункт 5).

Попросите ПТС. Если его нет – не покупаем! Если на полях ПТС написано дубликат, то я бы не покупал. Также в ПТС есть печать компании – дилера кто продал этот автомобиль. Можно запомнить эту компанию и попросить информацию у них. А дилер знает всю подноготную про свои авто.

Вот такая вот информация, думаю, она вам помогла. Сейчас видео версия, для тех кто не хочет читать!

Пользуйтесь этими пунктами и покупайте годовалые машины — осторожно. Хотя я понимаю, иногда соблазн очень велик. Ваш АВТОБЛОГГЕР.