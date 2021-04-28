Защита камеры заднего вида от грязи и воды: ЛАЙФХАК

Камера заднего вида автомобиля (а на некоторых авто их 4 штуки, которые дают панораму в 360 градусов), сейчас уже никого не удивить. Многие даже специально доплачивают за эту функцию, реально ОЧЕНЬ удобно (что говорится, проверено на себе). НО как всегда есть небольшая «ложка дегтя», а именно загрязнение их в дождливую погоду. В дождь проехал пару километров, а они уже все в грязи и воде. Как же их защитить, причем своими руками, та чтобы было почти бесплатно? Давайте покажу один способ …

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Все защиты камер заднего вида можно разделить на механические и наносимые. Как становится понятно, одна защищает на 100%, а вторая периодически наносится на поверхность

Механические защиты

Особо тут рассказывать нечего. Бывают штатные, например на автомобилях VOLKSWAGEN или SKODA, за логотипом находится камера. Когда вы включаете задний ход, то логотип поворачивается и камеры выезжает (или просто открывается).

Если защиты, которые устанавливаются своими руками, обычно это какая-либо шторка, на которую подается питание при включении заднего хода, она опять же открывает камеру – таким образом, она всегда остается чистой.

МИНУС этих методов в том — что не на всех авто они имеются штатно. Также установить на свой авто не всегда получится, например у вас сложная система багажника. Шторки портят вид автомобиля. Опять же это стоит денег и не малых, установка только на гарантийных станциях (если автомобиль новый)

Все же хочется защитить намного проще, не прибегая к кардинальным решениям со сверлением и протяжкой проводов и т.д.

Наносимые защиты

Как становится понятно, они наносятся на поверхность камеры и защищают ее от воды и грязи, которая поднимается из под колес.

Многие сейчас сразу подумают на так называемый «АНТИДОЖДЬ» и будут правы. МИНУС этого метода, в том, что этот состав может стоить дорого, особенно от именитого бренда.

НО можно сделать защиту своими руками, причем быстро и легко, САМОЕ главное дешево

Силиконовое масло. Продается в магазинах радиоэлектроники, обычно может носить называние ПМС, бывают марки 100, 200, 400 и даже 1000. Чем выше эта цифра, тем оно концентрирование. НУ и что спросите вы меня, чем это масло отличается от АНТИДОЖДЯ? Друзья, это концентрат, в АНТИДОЖДЯХ также есть масло силиконовое, но его там проценты (5 – 10%). Я пользуюсь ПМС-100, цена может быть около 50 рублей, хватает капли на обработку поверхности камеры и это также эффективно отводит влагу и грязь.

Спреи для отталкивания воды обуви. Буквально недавно открыл их для себя. Они также есть двух видов, первые основаны на силиконе, смотрим верхний пункт (по сути одно и тоже). НО есть немного другие, основанные на «фторкарбоновой смоле». И то и другое прекрасно отводит влагу с поверхности

Как правильно нанести средство для обуви на поверхность камер? Тут есть небольшие особенности:

Наносится на сухую поверхность, желательно чтобы не было дождя

Хватает буквально пару «пшиков», много лить не нужно, увидите, как образовывается пленка на поверхности

Обязательно нужно ждать 15 минут, чтобы она засохла! Иначе ее просто смоет или сдует (если камера спереди или в зеркалах)

Если все сделали правильно, влага не будет задерживаться.

Какой плюс у этого метода? Спреи для обуви есть практически у каждого. Много его не нужно, буквально один – два «пшика». А работает эта защита для камеры прилично, у меня около недели.

Вот посмотрите, снял про этот метод видео

На этом заканчиваю, думаю мой ЛАЙФХАК вам понравился, обрабатывайте камеры и да будут они чистыми!