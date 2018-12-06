Пришла зима, проявляются отрицательные температуры. И уже начиная от -5 градусов лобовое стекло автомобиля начинает замерзать (покрываться наледью). Выходишь утром и нужно работать скребком, ну или долго прогревать машину, чтобы все это растаяло. НО бывает, что этот налет может быть и внутри, со стороны салона. Так как же от него избавиться, что делать? Есть несколько полезных советов. Разбираем подробно + видео …

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Стоит отметить, что замерзать стекла могут и на полностью исправном автомобиле, то есть это не поломка, просто это физика и от нее никуда не уйти. НО можно попробовать решить эту проблему.

Причина появления

Очень банальная – конденсат. Чем холоднее на улице, чем теплее в машине, не будете же вы ездить в холодном салоне. Пока машина работает, на стекло дует печка, она удаляет все запотевания и изморозь, просто прогревая «лобовуху».

Но после того как печка отключается, тепло в салоне держится еще какое-то время, но обдува уже нет. В итоге образуется конденсат (он кстати может быть снаружи, так и внутри) ну и банально замерзает – вот вам и наледь. Как я писал сверху – это просто физика.

Убираем снаружи

Есть всего пару дедовских методов, которые работают до сих пор. Первый — это выравнивание температуры.

Чтобы конденсат не образовывался от теплого воздуха, вам нужно сделать воздух в салоне, такой же холодный, как и на улице. То есть выровнять температуру.

Каким образом вы будете это делать без разницы. Глушим двигатель — выключаем печку — опускаем стекла (два передних или все четыре) — открываете двери. Главное постоять, таким образом, пару – тройку минут (этого достаточно), чтобы теплый воздух вышел. И ВСЕ! Замерзать стекла будут в разы меньше.

Если стоять так, нет никакого желания — мужики по парковке засмеют. Можно опустить на ночь одно боковое стекло, не сильно, скажем на 5 мм (просто оставляем щелочку).

Теплый воздух по законам физики выйдет через нее, температурный баланс выровняется с улицей – опять же стекла будут замерзать намного меньше. НО! Такой метод актуален только на хорошо охраняемой стоянке (не стоит искушать воров)

Замерзают внутри

Когда мерзнут внутри, можно опять же таки проветрить авто, перед ночной стоянкой. Лишнем это не будет. НО есть еще один, второй по счету дедовский метод, который убирает излишнюю влагу внутри салона:

Принцип работы в обычной соли – она прекрасно впитывает влагу, если насыпать ее в какую-то емкость, либо в тканевый мешочек (многие сыплют в носок) и положить в авто. То излишние водяные пары поглотятся ею, замерзания стекол изнутри уменьшится.

НО мы же с вами живем в 21 веке, сейчас есть более продвинутые составы, чем соль. Я уже упоминал про него на своем блоге – это «силикагель». Прозрачное и твердое вещество. Оно впитывает влагу из воздуха намного лучше и быстрее.

Достаточно насыпать его в тряпочку, сделать «кулек», и положить его либо на панель, либо в дверь (некоторые опять же насыпают в носок – тут кому как нравится). Проверено на себе, реально работает.

Спросите где взять силикагель? ДА все просто, он есть в коробках с обувью (идет в маленьких мешочках). Также кошачий силиконовый наполнитель, это как раз и есть это вещество (немного отжимаем у лохматого друга и применяем в авто).

Еще пару советов

НУ и в конце, хочу вам напомнить о таких важных правилах, которые вы должны помнить, чтобы ваши стекла не замерзали:

Всегда убирайте излишний снег или влагу с ковриков. Особенно когда идет сильный снег

Следите за отопительной системой. Особенно чтобы не было подтеков из печки и ее соединений (ведь антифриз или ТОСОЛ, содержат спирты, и очень быстро испаряются, заволакивая все стекло изнутри, а потом замерзая)

Как видите методы достаточно простые, давайте немного повторим:

Проветривайте салон, перед ночной стоянкой (либо оставляйте щелочку в боковом стекле), выравнивая температуру за бортом и в салоне

Положите силикагель.

Избавляйтесь от влаги на ковриках

Следите за исправностью системы отопления салона

Как видите все просто. Сейчас видео версия смотрим

Я думаю мои материалы были вам полезны. НА этом заканчиваю, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР